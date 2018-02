Thierry Michels voit dans la transition Ã©nergÃ©tique un moteur pour l'Europe

Le 25 janvier dernier, Thierry Michels (LREM, Bas-Rhin) a présenté son rapport ainsi que la proposition de résolution européenne (PPRE) correspondante sur la transition énergétique au sein de l’Union européenne, tous deux adoptés à l’unanimité par la Commission des affaires européennes. La Commission du développement durable de l’Assemblée nationale se chargera désormais de l’examen au fond de ces propositions.

Depuis 2017, la Commission européenne a entrepris le remodelage du paquet législatif européen en matière climatique et énergétique. Si le rapport de M. Michels porte une appréciation globalement positive à son égard, il appelle dans la PPRE à un relèvement significatif des ambitions : l’urgence climatique nous oblige à dégager les outils nous permettant d’accélérer et d’amplifier cette transition énergétique. Nous devons tous être conscient que nous sommes loin d’être en avance pour contenir le réchauffement sous les 2 degrés voulus par l’Accord de Paris.

Les préconisations de la PPRE aux fins de compatibilité avec l’Accord de Paris:

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 95% pour 2050 par rapport à 1990

Etablir un prix plancher du carbone à 30€/tonne de CO2 émise afin de remplacer le charbon par le gaz

Fixer un objectif contraignant de 35% sur la part des énergies renouvelables dans la consommation primaire d’énergie de l’Union à l’horizon 2030

Renforcer la solidarité entre les Etats membres dans le cadre de l’aide à la reconversion des zones charbonnières

Souligner l’importance d’un accompagnement économique et social à la hauteur des enjeux et instaurer un cadre propice au développement de l’innovation. La Commission européenne estime que l’initiative « Une énergie propre pour tous les Européens » représente un potentiel de création de 900 000 emplois nouveaux et de 177 milliards d’euros d’investissements par an. Les opportunités économiques de la transition énergétique en termes d’investissements et de création d’emplois ne manquent pas, et il faut désormais s’adapter aux besoins économiques futurs.

« Les propositions portées par Thierry Michels appellent à une transformation fondamentale de nos modes de vie. Faisons donc de la transition énergétique un des thèmes majeurs des consultations citoyennes à venir dans l’ensemble de l’Union Européenne pour assurer une appropriation citoyenne et solidaire de la transition énergétique ! A ce titre, la transition énergétique peut contribuer au renouveau du projet européen. Il est maintenant temps d’accélérer le débat sur les opportunités à construire une transition énergétique solidaire, innovante, et porteuse d’espoir. Nous Européens, montrons-nous à la hauteur du défi climatique ! » précise le communiqué.