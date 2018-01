Producteur majeur d'Ã©nergies renouvelables, wpd dÃ©veloppe son activitÃ© photovoltaÃ¯que

Fort de son expérience éolienne, wpd poursuit son développement en France via son activité photovoltaïque lancée en 2016. Avec plus de 20 ans d’expérience dans le développement, la construction et l’exploitation d’énergies renouvelables, wpd apporte l’expertise nécessaire à la mise en œuvre de projets photovoltaïques, au sol ou en toiture, afin de poursuivre l’essor de l’énergie solaire en France.

Aujourd’hui, plus de 350 MW de projets sont en cours de développement chez wpd Solar dont près de 20MW déjà autorisés. « Depuis les débuts de wpd en France en 2002, nous attachons une importance particulière à la concertation et à la robustesse technique et environnementale de nos projets. Cette rigueur est une valeur fondamentale pour nos équipes de développement. Nous visons une première mise en service en 2019 » confirme Vincent Balès, Directeur Général wpd Solar.

« wpd considère l’énergie solaire comme un pilier de la Transition Energétique. Cette source d’énergie propre et inépuisable est désormais parmi les plus compétitives au monde avec une baisse des coûts de plus de 70% en moins de 10 ans. En France, 7 GW d’énergie solaire photovoltaïque sont en exploitation ; en portant l’objectif annuel d’attribution des appels d’offre à 2,45 GW, Nicolas Hulot fixe un objectif ambitieux dans lequel wpd s’inscrit » indique le communiqué.

wpd est producteur indépendant d’électricité renouvelable. Présent dans 18 pays, wpd a installé plus de 4 000 MW depuis sa création en 1996. Sa filiale solaire travaille actuellement à la réalisation de projets photovoltaïque en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

