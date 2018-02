9 industriels chinois dans le top 10 des fabricants de modules photovoltaÃ¯ques

La Chine a gagné la bataille de l’industrie photovoltaïque. Et la victoire est sans appel. Au premier janvier 2018 d’après PV-Tech&Solar Media Ltd, le top ten des fabricants mondiaux de modules photovoltaïques comprend neuf industriels chinois. Seul le sud-coréen Hanwha Q-Cells parvient à se faire une place (5ème) dans ce palmarès. Sur le podium, on retrouve à la première place JinkoSolar suivi de Trina Solar et Canadian Solar. Tous les acteurs de ce classement dépassent désormais les 3 GW de capacité de production et affichent ensemble près de 57 GW de modules produits.

Deux raisons essentielles à cette domination. Tout d’abord, le marché chinois capté par les industriels du pays représente à lui seul plus de 50% des installations mondiales avec près de 60 GW implantés. Ensuite, la plupart de ces majors du solaire disposent de capacités de production dans le Sud-Est asiatique (Malaisie, Thaïlande et Vietnam) qui leur permettent de contourner les restrictions à l’importation en Europe et aux USA et d’avoir ainsi accès à ces marchés. L’industrie solaire chinoise est donc sur les rails. Et cette tendance devrait se poursuivre en 2018. Aux Européens et Américains de travailler sur des innovations et des nouvelles technologies qui seraient seules à même d’inverser cette dynamique pour l’heure inéluctable.