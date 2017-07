Thecamp et Sunpartner Technologies : l'union naturelle du solaire et de l'innovation

Tout un symbole: la 1ère installation SUNPARTNER Technologies est à découvrir sur thecamp, le campus nouvelle génération qui électrise Aix en Provence. Le spécialiste de l’innovation solaire installe ses vitrages photovoltaïques semi transparents sur deux bâtiments de ce projet architectural inédit en France.

Avec une ouverture prévue pour l’automne 2017, thecamp, dont l’architecture a été confiée à Corinne Vezzoni, c’est 12 000 m² de bâtiments, installés sur 7 hectares de nature et prêts à accueillir 300 porteurs de projets innovants pour imaginer le futur. Situé au sein du technopôle de l’Arbois à Aix en Provence, le campus a été conçu comme un véritable showroom à ciel ouvert. Ici, innovations et nouvelles technologies sont en démonstration permanente et se font le miroir des ambitions portées par ce projet : inventer de nouveaux usages, plus durables et inclusifs.

Un esprit précurseur qui se retrouve jusque dans le choix de ses partenaires, puisque les technologies de SUNPARTNER, premier fournisseur de solutions photovoltaïques innovantes au service du bâtiment vert et de l’efficacité énergétique, ont été sélectionnées pour équiper deux bâtiments de ce lieu d’intelligence exceptionnel.

SUNPARTNER se positionne, en effet, comme une entreprise d’avant-garde qui se donne pour ambition de redéfinir l’architecture solaire en transformant les éléments structurants des bâtiments en producteurs d’énergie. Elle développe des vitrages photovoltaïques transparents ou semi-transparents pour les architectes et promoteurs immobiliers qui souhaitent concevoir des bâtiments plus intelligents et esthétiques. Les solutions de vitrages WYSIPS® Design Glass ou de bardages Wysips® Caméléon permettent l’amélioration du confort des utilisateurs, la réduction de consommation d’énergie et des charges de fonctionnement du bâtiment.

Le site thecamp, technopôle de l’Arbois à Aix en Provence : une première installation comme un symbole

Les concepteurs de thecamp ont choisi de déployer deux solutions SUNPARTNER sur leur bâtiment :

La terrasse de l’un des deux bâtiments d’hébergement, à l’entrée du site, se pare d’un garde-corps solaire semi-transparent signé SUNPARTNER, qui garantit à la fois la sécurité des biens et des personnes et produit de l’électricité grâce à l’intégration de cellules photovoltaïques esthétiques dans le verre. D’une superficie totale de 10 m², ce garde-corps intègre des vitrages photovoltaïques semi-transparents WYSIPS® Design Glass. En tout, 20 modules solaires d’une transparence de 10% composent cet ensemble qui arbore un design «en dentelle» pour une intégration harmonieuse à l’esthétique de la terrasse. Dans cet esprit, les câbles et connectiques sont intégrés dans la main courante et dans la structure bois. Enfin, l’énergie produite par ces vitrages sera injectée dans le réseau électrique du bâtiment en vue d’être autoconsommée.

4 fenêtres intelligentes, autonomes et connectées, sont installées sur la façade sud de la PopEup House de thecamp. Appelée Horizon, cette fenêtre est une solution « trois en un »permettant de réunir dans un même produit une fenêtre, un brise-soleil et un store intérieur. Connectée, elle peut être pilotée à distance via un smartphone, une télécommande, ou le système de gestion technique du bâtiment. Les capacités opacifiantes d’« Horizon » et son pilotage en temps réel permettent d’économiser jusqu’à 30% de la consommation d’énergie d’un bâtiment, en diminuant notamment les effets de surchauffe et en permettant une gestion efficace de la climatisation. cela, s’ajoutent un confort accru des occupants (protection contre l’éblouissement, surchauffe limitée des espaces intérieurs) et une simplicité d’utilisation et de pilotage.

Avec cette toute première installation de ses vitrages photovoltaïques, SUNPARTNER prouve que l’intégration du solaire dans le bâtiment peut rimer avec esthétique et contribuer à la signature architecturale de l’ensemble tout en permettant aux utilisateurs de réduire la facture énergétique (climatisation, protection solaire,).

