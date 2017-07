Kogys : une vision long terme et Ã©quitable du Made in France

Le Made in France a encore de l’avenir dans le solaire. La preuve avec la société Kogys, implantée depuis 2006 à Montauban, et qui de part son savoir faire incontesté dans la conception et fabrication de système d’intégration en toiture, continue à tirer son épingle du jeu. Son dirigeant, David Dejean-Servieres, conscient de la niche dans laquelle il se trouve n’a de cesse de répondre aux spécificités françaises en ce qui concerne les normes et contraintes techniques liées au domaine du bâtiment pour rester un acteur incontournable dans la profession. Dans le secteur de la construction depuis plus de 25 ans, ce chef d’entreprise, connait parfaitement le sujet et son expérience est l’arme indispensable pour construire un busines plan mêlant innovation et vision sur le long terme.

Ainsi, la société Kogys, à travers le système Kogysun, demeure-t-elle l’unique titulaire d’une certification émanant du Centre Technique et Scientifique du Bâtiment (CSTB), pour système photovoltaïque sur panneau sandwich métallique. « Notre chaine de production est organisée sur une logique de proximité, avec des partenaires locaux, 100% français » confie le chef d’entreprise. De quoi enrichir la démarche environnementale de l’entreprise. Extrusion des profils aluminium à Albi, emboutissage des pièces d’interface à Montauban avec en sus un nouveau partenariat avec la Croix Rouge Française, qui à travers son centre d’aide par le travail permet aux travailleurs en situation de handicap de produire des pièces du système Kogysun et de participer ainsi à cette belle aventure humaine et équitable.

