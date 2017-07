Solutions clÃ©s en main de ReneSola pour une Ã©nergie solaire accessible aux entreprises, collectivitÃ©s et agriculteurs

Face aux enjeux environnementaux, les énergies renouvelables gagnent du terrain et le cœur des Français, particuliers et professionnels. Si 96% des particuliers se déclarent favorables aux énergies renouvelables, les entreprises sont également toujours plus sensibles au développement durable. Parce que le photovoltaïque permet à la fois de concilier transition énergétique et rendement financier, la société ReneSola Energy, spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques, propose aux entreprises, collectivités et agriculteurs des solutions clés en main.

Christelle Janod de ReneSola Energy France, souligne : « Déjà, dans son analyse « 2015 Solar Outlook », la Deutsche Bank prévoyait en 2015 non seulement une croissance de la demande d’électricité solaire malgré la baisse des prix du pétrole, mais également une rentabilité accrue de la production d’énergie solaire d’ici 3 à 5 ans… Il est donc temps pour les entreprises et les collectivités d’engager leur transition énergétique en profitant des opportunités offertes par le photovoltaïque ! »

Le photovoltaïque, une énergie aux multiples atouts

Pour accompagner les entreprises et collectivités dans leur transition énergétique, ReneSola Energy s’est spécialisée dans le développement, la construction et l’exploitation de centrales photovoltaïques. Christelle Janod confie : « Le photovoltaïque représente à la fois une formidable source d’énergie renouvelable gratuite, intarissable, facile à capter, etc. et une véritable opportunité pour les entreprises qui souhaitent réussir leur transition énergétique en conciliant développement durable et rentabilité économique.

Les solutions d’installation et de production photovoltaïque de ReneSola Energy permettent en effet de contribuer au développement durable et à la production d’énergies renouvelables tout en profitant de divers atouts :

- la production d’énergie verte provenant d’une source inépuisable : le soleil ;

- une image positive et des opportunités de communication pour gagner en notoriété ;

- une valorisation de son patrimoine foncier et/ou bâti et la possibilité d’une plus-value en cas de vente.

Fort d’un réseau de 40 filiales, ReneSola Energy compte aujourd’hui plus de 1 Gigawatt de projets en développement à travers le monde. Christelle Janod affirme : « Notre entreprise est reconnue au niveau mondial pour son expertise et son expérience mais aussi pour sa proximité. Nous avons à cœur d’être au plus près de nos clients pour leur offrir des solutions clés en main, parfaitement adaptées à leurs attentes, et de les accompagner tout au long de leur projet.

Zoom sur les solutions clés en main ReneSola Energy

Pour garantir des solutions de qualité et à moindre coût pour tous les professionnels qui souhaitent passer à l’énergie photovoltaïque, ReneSola propose 3 grandes catégories de solutions clés en main :

- Le bâtiment photovoltaïque

Pour tous les propriétaires fonciers ayant besoin d’un nouveau bâtiment pour leur activité, ReneSola propose de construire et de mettre à leur disposition ce bâtiment neuf, équipé d’une centrale photovoltaïque. Hangar agricole (stockage, stabulation, entrepôt), bâtiment industriel, artisanal ou communal : plusieurs configurations sont possibles pour s’adapter aux besoins spécifiques des professionnels.

- La location de toiture

Aux propriétaires de bâtiment ou de hangar, ReneSola propose de louer leur toiture pour y installer une centrale photovoltaïque. Les propriétaires bénéficient ainsi, sans aucun investissement de leur part, d’un revenu (loyer ou soulte) et de la rénovation de leur toiture, avec si nécessaire un désamiantage.

- Les ombrières de parking

Pour les entreprises et collectivités qui disposent de parkings, ReneSola propose des ombrières photovoltaïques (Green PV Park) de 40 places minimum. Idéales pour accueillir les visiteurs et les clients et leur apporter plus de confort (protection contre les intempéries et le soleil), les ombrières ReneSola permettent également aux entreprises et collectivités d’auto-consommer tout ou partie de la production photovoltaïque afin de réduire leur facture énergétique tout en alimentant par exemple des bornes de recharge de véhicule électrique et les éclairages des ombrières.

Chaque solution ReneSola Energy est adaptée en fonction du projet spécifique de chaque entreprise ou collectivité. Néanmoins, ReneSola garantit pour tous ses projets de développement photovoltaïque un suivi complet tout au long du projet, de la conception jusqu’à l’exploitation et la maintenance de la centrale photovoltaïque.

