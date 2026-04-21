The Smarter E Europe : lâ€™exposition Â« Renewables 24/7 Â» dÃ©montre la faisabilitÃ© dâ€™un approvisionnement Ã©nergÃ©tique renouvelable

La situation gÃ©opolitique actuelle souligne encore une fois les risques que comporte la dÃ©pendance aux Ã©nergies fossiles et rend la transformation de lâ€™approvisionnement Ã©nergÃ©tique plus urgente que jamais. Comme le solaire et lâ€™Ã©olien sont Ã©tablis depuis longtemps comme les modes de production les plus Ã©conomiques, lâ€™Agence internationale de lâ€™Ã©nergie (AIE) prÃ©voit une croissance des capacitÃ©s mondiales qui devraient atteindre 2,6 fois leur niveau de 2022 dâ€™ici 2030. Dans ce contexte, lâ€™alliance de salons The smarter E Europe, qui aura lieu du 23 au 25 juin Ã Munich, met en avant la faisabilitÃ© dâ€™un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique renouvelable : lâ€™exposition spÃ©ciale Â« Renewables 24/7 Â» dÃ©montre Ã lâ€™aide de meilleures pratiques, de prÃ©sentations et de dÃ©monstrations live comment assurer un approvisionnement Ã©nergÃ©tique renouvelable 24 heures sur 24.

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Pour tordre le cou aux idÃ©es reÃ§ues concernant la stabilitÃ© du systÃ¨me et Ã©tayer scientifiquement la faisabilitÃ©, The smarter E Europe prÃ©sente pour le lancement du salon, le 23 juin, une Ã©tude concomitante exclusive menÃ©e en collaboration avec lâ€™Institut Fraunhofer pour les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques solaires (ISE). Lâ€™Ã©tude Â« Wege zu einer erneuerbaren Energieversorgung Â« (Vers un approvisionnement Ã©nergÃ©tique renouvelable) sâ€™appuie sur lâ€™exemple de lâ€™Allemagne, oÃ¹ environ 60 pour cent de lâ€™Ã©lectricitÃ© est dÃ©jÃ renouvelable, et propose le fondement concret de la sÃ©curitÃ© de lâ€™approvisionnement des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques renouvelables dans les principaux pays industrialisÃ©s.

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Â«Â Lâ€™Ã©lectricitÃ© issue du solaire et de lâ€™Ã©olien est dÃ©jÃ sans concurrence en termes de prixÂ Â»

Lâ€™exposition spÃ©ciale permettra aux visiteurs intÃ©ressÃ©s de se plonger dans quatre univers thÃ©matiquesÂ : lâ€™industrie, le commerce, le logement et la mobilitÃ©. Chacun dâ€™entre eux permettra de dÃ©couvrir comment la production dâ€™Ã©lectricitÃ©, le stockage, la flexibilisation et la numÃ©risation sont imbriquÃ©s et interagissent. Une attention particuliÃ¨re sera accordÃ©e Ã la sÃ©curitÃ©. Lâ€™exposition spÃ©ciale tord le cou aux idÃ©es reÃ§ues habituelles sur les Ã©nergies renouvelables qui manqueraient de fiabilitÃ© et seraient menacÃ©es par les sÃ©cheresses Ã©nergÃ©tiques et le courant intermittent. Le vent et le soleil sont certes volatiles et ne fournissent pas toujours la mÃªme quantitÃ© dâ€™Ã©lectricitÃ©, il existe toutefois dÃ©jÃ des technologies et solutions permettant aux entreprises, fournisseurs dâ€™Ã©nergie et consommateurs de gÃ©rer parfaitement les fluctuations et les excÃ©dents de production. Â«Â Lâ€™Ã©lectricitÃ© issue du solaire et de lâ€™Ã©olien est dÃ©jÃ sans concurrence en termes de prix. Câ€™est pourquoi la transition Ã©nergÃ©tique ne sâ€™arrÃªtera pas. La retarder, câ€™est porter atteinte Ã lâ€™Ã©conomie. GrÃ¢ce aux Ã©nergies renouvelables, les entreprises peuvent diminuer Ã long terme leurs coÃ»ts dâ€™Ã©nergie et assurer leur compÃ©titivitÃ©. La sÃ©curitÃ© de lâ€™approvisionnement peut Ãªtre assurÃ©e par la flexibilisation, lâ€™utilisation dâ€™accumulateurs intelligents, les solutions rÃ©seau numÃ©riques et le couplage sectorielÂ Â», explique Markus ElsÃ¤sser, fondateur et directeur de Solar Promotion GmbH. Lâ€™exposition spÃ©ciale montre comment ces technologies sont dÃ©jÃ mises en Å“uvre avec succÃ¨s avec des exemples de meilleures pratiques en Europe. Ã€ lâ€™avenir, les secteurs de lâ€™Ã©lectricitÃ©, de la chaleur et de la mobilitÃ© fusionneront et se soutiendront mutuellement. Le couplage sectoriel diminue les investissements, par exemple dans lâ€™expansion des rÃ©seaux. Ces derniers nâ€™ont pas besoin dâ€™Ãªtre Ã©tendus aussi fortement quâ€™attendu grÃ¢ce Ã la numÃ©risation et Ã la flexibilisation.

Le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique de demain

Le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique renouvelable est plus complexe, plus interconnectÃ© et plus intÃ©grÃ©. Il privilÃ©gie avant tout lâ€™Ã©olien et le solaire qui peuvent Ãªtre complÃ©tÃ©s par lâ€™hydroÃ©lectricitÃ©, la biomasse et les technologies de lâ€™hydrogÃ¨ne. Ã€ lâ€™avenir, de plus en plus de personnes produiront, consommeront et stockeront elles-mÃªmes de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Cela favorise la concurrence et fait baisser les coÃ»ts. Un Ã©lÃ©ment clÃ© de la transformation de la production dâ€™Ã©nergie est lâ€™Ã©lectrification de tous les domaines, du transport Ã lâ€™industrie en passant par la production de chaleur. Lâ€™Ã©lectrification sera un moteur dâ€™innovation et de croissance pour lâ€™Ã©conomie. La crÃ©ation de valeur augmentera bien plus que par lâ€™importation de pÃ©trole et de gaz naturel. Lâ€™Allemagne dÃ©pense chaque annÃ©e 81Â milliards dâ€™euros en moyenne pour lâ€™importation de combustibles fossiles. Ceux qui sâ€™accrochent Ã ce modÃ¨le perdront en prospÃ©ritÃ©. Â«Â Avec lâ€™exposition spÃ©ciale, nous prÃ©sentons les bons thÃ¨mes au bon moment. Elle atteste que la transition Ã©nergÃ©tique est non seulement possible, mais pertinente du point de vue Ã©conomique, politique et social. Ã€ nous de saisir les opportunitÃ©s quâ€™elle prÃ©senteÂ Â», explique Jens Mohrmann, directeur de Freiburg Wirtschaft Touristik und MesseÂ GmbH & Co.Â KG (FWTM). Lâ€™exposition spÃ©ciale sera complÃ©tÃ©e par des dÃ©monstrations live, des tables rondes et des prÃ©sentations dâ€™experts. Ils mettront en lumiÃ¨re les opportunitÃ©s et les dÃ©fis du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique renouvelable.

Lâ€™exposition spÃ©ciale est appuyÃ©e par une alliance puissante dâ€™associations professionnelles et de lâ€™industrie

Ce projet bÃ©nÃ©ficie du soutien de la FÃ©dÃ©ration allemande des Ã©nergies renouvelables (BEE), de l’Association allemande des innovateurs du marchÃ© de l’Ã©nergie (bne), de l’Association solaire allemande (BSW-Solar), de la SociÃ©tÃ© allemande de l’Ã©nergie solaire (DGS), de l’Association allemande de l’hydrogÃ¨ne (DWV) et de l’Association allemande du biogaz, ainsi que des divisions Â« Ã‰quipements photovoltaÃ¯ques Â» et Â« SystÃ¨mes d’alimentation Ã©lectrique Â» de la VDMA. Au niveau international, cette exposition spÃ©ciale est complÃ©tÃ©e par Energy Storage Europe, E-Mobility Europe, Smart Energy Europe (smartEn) et SolarPower Europe. Des entreprises leaders du secteur soutiennent lâ€™exposition spÃ©ciale en tant que partenaires de solutions technologiques, par exemple CATL, Energy3000, Fenecon, FoxESS, GE Vernova, Maxsolar, Octopus Energy, RCT Power et Siemens AG. Ensemble, ces acteurs prÃ©senteront les solutions techniques et Ã©conomiques qui permettent un approvisionnement total, renouvelable et disponible 24Â heures sur 24.