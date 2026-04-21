Penser Ã  la marge : est-ce que cela a du sens dâ€™ajouter du solaire en Europe ?

Par Julien Jomaux, ingÃ©nieur expert des marchÃ©s europÃ©ens de lâ€™Ã©nergie

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Devons-nous ajouter le solaire dans le rÃ©seau europÃ©en ? Comment allons-nous Ã©valuer cela ? Deux Ã©lÃ©ments doivent Ãªtre pris en compte : d’abord, le coÃ»t d’installation de la capacitÃ© solaire, et deuxiÃ¨mement, les bÃ©nÃ©fices qu’elle gÃ©nÃ¨re. D’un point de vue Ã©conomique, la dÃ©cision rationnelle est d’arrÃªter d’ajouter une capacitÃ© solaire supplÃ©mentaire une fois que le coÃ»t d’un mÃ©gawatt supplÃ©mentaire dÃ©passe les bÃ©nÃ©fices totaux attendus sur la durÃ©e de vie du projet. En considÃ©rant les bÃ©nÃ©fices, nous pouvons identifier les Ã©lÃ©ments suivants :

Avantages Ã©conomiques uniquement sur l’Ã©nergie : de combien rÃ©duisons-nous le coÃ»t global de la production d’Ã©lectricitÃ© en ajoutant un MW supplÃ©mentaire de solaire ?

Avantages Ã©cologiques : combien de COâ‚‚ Ã©vitons-nous d’Ã©mettre en ajoutant un MW supplÃ©mentaire de solaireÂ¹ ? Il faut Ã©galement inclure le coÃ»t Ã©vitÃ© d’autres polluants, ce qui est particuliÃ¨rement pertinent dans les pays encore fortement dÃ©pendants du charbon, par exemple.

BÃ©nÃ©fice gÃ©opolitique : en produisant plus d’Ã©nergie sur le plan national, nous rÃ©duisons la dÃ©pendance aux fournisseurs Ã©trangers, ce qui est certainement trÃ¨s prÃ©cieux dans le contexte actuel.

On peut aussi citer d’autres avantages, comme la crÃ©ation d’emplois. De plus, quelques remarques :

En Europe, les bÃ©nÃ©fices Ã©cologiques â€” du moins en ce qui concerne la rÃ©duction des Ã©missions â€” ont Ã©tÃ© largement intÃ©grÃ©s via le systÃ¨me d’Ã©change d’Ã©missions de COâ‚‚. Il existe un coÃ»t supplÃ©mentaire explicite associÃ© Ã la production d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de combustibles fossiles.

Les considÃ©rations Ã©cologiques et gÃ©opolitiques peuvent Ãªtre rÃ©sumÃ©es par une Â« prime de prÃ©fÃ©rence Â» que la sociÃ©tÃ© pourrait Ãªtre prÃªte Ã payer pour privilÃ©gier le solaire plutÃ´t que l’importation et la combustion de combustibles fossiles.

Le coÃ»t va-t-il continuer Ã baisser ?

J’ai abordÃ© cette question dans un article il y a deux ans. En gros, ma conclusion Ã©tait : Le solaire a connu l’une des baisses de prix les plus incroyables parmi tous les biens physiques. Nous sommes dÃ©sormais Ã un niveau de maturitÃ© Ã©levÃ© dans la fabrication de modules ainsi que dans le dÃ©veloppement de projets solaires, ce qui entraÃ®ne probablement seulement des changements incrÃ©mentaux. Cela se traduira par une rÃ©duction d’un tiers du LCOE pour les grands projets solaires en une dÃ©cennie, un bon accomplissement mais moins impressionnant que la dÃ©cennie prÃ©cÃ©dente.

En regardant la derniÃ¨re revue Lazard sur le LCOE, on peut clairement constater que le LCOE du solaire ne baisse pas nÃ©cessairement ces derniÃ¨res annÃ©es. On peut dire sans risque que nous sommes Ã un point oÃ¹ les projets solaires ne continueront pas Ã diminuer de maniÃ¨re significative, principalement en raison de la variÃ©tÃ© des coÃ»ts au-delÃ des cellules solaires, qui sont beaucoup moins compressibles.

Regardons maintenant l’autre face de la mÃ©daille : la valeur du solaire.

Comme la plupart des lecteurs de cet article le savent dÃ©jÃ , la valeur de la production solaire a rapidement dÃ©clinÃ© ces derniÃ¨res annÃ©es. En particulier, les taux de captation solaire convergent vers 50 % dans plusieurs pays europÃ©ens.

Pour Ãªtre clair, cette tendance est prÃ©sente dans presque tous les pays europÃ©ens.

Une autre faÃ§on d’illustrer la baisse de la valeur solaire est d’examiner les niveaux de prix auxquels la production solaire se produit. Des observations mettent en lumiÃ¨re la part croissante de la production solaire lors des pÃ©riodes de bas prix â€” et de plus en plus nÃ©gatives â€” reflÃ©tant la corrÃ©lation entre la production solaire et les pÃ©riodes d’excÃ©dent Ã l’Ã©chelle du systÃ¨me. Ce changement souligne encore l’Ã©rosion de la valeur marchande du solaire Ã mesure que les niveaux de pÃ©nÃ©tration augmentent.

Ce n’est pas la fin de l’histoire pour le solaire. Bien qu’augmenter la capacitÃ© solaire soit peu susceptible d’avoir un sens Ã©conomique si l’on l’Ã©value uniquement sur sa valeur sur le marchÃ© de gros Ã la veille, cela n’implique pas que le dÃ©ploiement solaire supplÃ©mentaire soit nÃ©cessairement injustifiÃ©. Il subsiste des raisons convaincantes de continuer Ã augmenter la capacitÃ© solaire, selon la perspective adoptÃ©e. Du point de vue des consommateurs individuels, le solaire peut rester Ã©conomiquement attractif. Cela s’explique principalement par le fait que les prix de dÃ©tail de l’Ã©lectricitÃ© incluent des Ã©lÃ©ments de coÃ»t â€” tels que les tarifs rÃ©seau et les taxes â€” qui ne sont pas reflÃ©tÃ©s dans les prix du marchÃ© de gros. En gÃ©nÃ©rant de l’Ã©nergie solaire auto-consommÃ©e, les mÃ©nages ou les entreprises peuvent Ã©viter une partie de ces frais, permettant ainsi aux investissements solaires de rester rentables en privÃ© mÃªme lorsque leur valeur Ã©conomique Ã l’Ã©chelle du systÃ¨me est faible. D’un point de vue sociÃ©tal, il existe Ã©galement de solides arguments en faveur de la poursuite de l’expansion solaire. Comme Ã©voquÃ© prÃ©cÃ©demment, le solaire contribue aux objectifs de dÃ©carbonation, rÃ©duit l’exposition Ã la volatilitÃ© des prix des combustibles fossiles et amÃ©liore la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique en diminuant la dÃ©pendance aux combustibles importÃ©s. Ces bÃ©nÃ©fices Ã©cologiques et gÃ©opolitiques ne sont pas pleinement capturÃ©s par les prix du marchÃ©, mais ils restent centraux dans les considÃ©rations de politique publique.

Enfin, on peut se demander si les batteries ne seront pas un vÃ©ritable tournant. En effet, les batteries peuvent considÃ©rablement augmenter les avantages Ã©conomiques du solaire. En faisant passer la production de pÃ©riodes Ã bas prix Ã des pÃ©riodes Ã prix Ã©levÃ©, le stockage peut augmenter le bÃ©nÃ©fice marginal du solaire en amÃ©liorant les taux de capture et en rÃ©duisant la rÃ©duction. Cependant, cela s’accompagne d’un coÃ»t marginal accru, car les batteries nÃ©cessitent un investissement en capital supplÃ©mentaire, entraÃ®nent des pertes d’efficacitÃ© et ont une durÃ©e de vie limitÃ©e. L’effet net dÃ©pend donc de l’Ã©quilibre entre ces deux forces, un Ã©quilibre trÃ¨s spÃ©cifique Ã la localisation : les pays avec une rÃ©partition plus Ã©quitable de la production solaire tout au long de l’annÃ©e et une concentration saisonniÃ¨re limitÃ©e sont gÃ©nÃ©ralement mieux adaptÃ©s au dÃ©ploiement des batteries, car les actifs de stockage peuvent effectuer des cycles plus frÃ©quents â€” souvent quotidiennement â€” amÃ©liorant ainsi leur Ã©conomie par rapport aux systÃ¨mes Ã forte variabilitÃ© solaire saisonniÃ¨re. Potentiellement, le solaire peut de plus en plus Ãªtre dÃ©ployable ou Â« de base Â» comme l’a indiquÃ© Ember dans une Ã©tude rÃ©cente.

En conclusion, en Europe â€” et dans plusieurs autres rÃ©gions du monde â€” le dÃ©ploiement solaire a dÃ©sormais atteint un niveau oÃ¹ il n’est plus Ã©vident que la valeur Ã©conomique ajoutÃ©e par la nouvelle capacitÃ© solaire suive le coÃ»t marginal de l’ajout du solaire. Bien que le coÃ»t du solaire ne continue probablement pas Ã baisser de maniÃ¨re substantielle, ses bÃ©nÃ©fices marginaux devraient encore diminuer Ã mesure que la pÃ©nÃ©tration augmente, que les taux de capture diminuent et que la limitation devient plus rÃ©pandue. Le stockage par batterie peut partiellement restaurer la valeur de la capacitÃ© solaire supplÃ©mentaire en dÃ©plaÃ§ant la production vers des heures de plus grande valeur et en rÃ©duisant la rÃ©duction. Cependant, cela se fait au dÃ©triment de coÃ»ts marginaux plus Ã©levÃ©s pour le systÃ¨me. L’endroit oÃ¹ se situe finalement l’Ã©quilibre reste incertain et est probablement trÃ¨s spÃ©cifique Ã chaque localisation. Quoi qu’il en soit, il est important de rappeler qu’au-delÃ de la simple valeur marchande, le solaire continue d’apporter d’autres avantages, notamment en termes de rÃ©duction des Ã©missions et d’indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique accrue â€” des considÃ©rations qui restent centrales dans la politique publique. Enfin, il convient de noter que, dans un contexte de diminution des bÃ©nÃ©fices marginaux, maintenir les coÃ»ts aussi bas que possible devient crucial, ce qui plaide fortement en faveur du dÃ©ploiement solaire Ã l’Ã©chelle des services publics plutÃ´t que du solaire sur toit, mais ce dÃ©bat pourrait faire l’objet d’un autre article !

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