BayWa r.e. : financement participatif et partenaires locaux pour le projet de trackers solaires de Lalizolle / Ã‰breuil

BayWa r.e. a ouvert le 21 avril dernier un financement participatif local dÃ©diÃ© au projet agrivoltaÃ¯que de Lalizolle. Alors que la demande de permis de construire a dÃ©sormais Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e et est en cours dâ€™instruction, cette dÃ©marche vise Ã associer le territoire Ã une nouvelle Ã©tape du projet. En parallÃ¨le, la sociÃ©tÃ© devient partenaire du Trail Natura Sioule, Ã©vÃ©nement sportif emblÃ©matique du Val de Sioule, afin de renforcer Ã©galement son ancrage local.

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Le projet agrivoltaÃ¯que de Lalizolle associe activitÃ© dâ€™Ã©levage bovin et production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable grÃ¢ce Ã une technologie de trackers solaires adaptÃ©e au passage des engins agricoles et au maintien des usages agricoles.

Associer les habitants au projet avec une campagne de financement participatif

Dâ€™une puissance estimÃ©e Ã 11 MWc, il a Ã©tÃ© conÃ§u pour rÃ©pondre aux enjeux agricoles, Ã©nergÃ©tiques et territoriaux du site. AprÃ¨s une phase dâ€™Ã©tudes et dâ€™Ã©changes engagÃ©e avec les Ã©lus, les propriÃ©taires, les exploitants agricoles et les habitants, le projet franchit aujourdâ€™hui une nouvelle Ã©tape administrative : la demande de permis de construire a Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e en mars et il est dÃ©sormais en cours dâ€™instruction. Dans ce contexte, BayWa r.e. ouvre une campagne de financement participatif avec Lendosphere. SpÃ©cialisÃ©e dans le financement participatif de projets liÃ©s Ã la transition Ã©nergÃ©tique et Ã©cologique, la plateforme permet dâ€™associer les habitants Ã des projets de leur territoire par un placement dÃ©diÃ©. La campagne vise une collecte de 50 000 â‚¬ auprÃ¨s des habitants de lâ€™Allier, avec un taux prÃ©fÃ©rentiel pour ceux des communautÃ©s de communes de Saint-PourÃ§ain Sioule Limagne et Entrâ€™allier Besbre et Loire.

Un projet agrivoltaÃ¯que pensÃ© en lien avec lâ€™activitÃ© agricole

ImplantÃ© sur des terres de prairies, le projet a Ã©tÃ© Ã©laborÃ© pour garantir la continuitÃ© de lâ€™Ã©levage bovin. Les panneaux, installÃ©s sur trackers en hauteur, ont Ã©tÃ© pensÃ©s pour sâ€™adapter aux pratiques agricoles. Le projet sâ€™inscrit dans le cadre du dÃ©cret agrivoltaÃ¯que et a Ã©tÃ© conÃ§u en cohÃ©rence avec les attentes du territoire et du monde agricole. Par leur configuration, les installations doivent permettre dâ€™apporter un ombrage partiel aux bovins et aux prairies, contribuant Ã limiter le stress thermique des animaux en pÃ©riode estivale et Ã rÃ©duire lâ€™Ã©vapotranspiration des sols. Lâ€™objectif est de renforcer la rÃ©silience de lâ€™exploitation face aux alÃ©as climatiques, tout en maintenant la vocation agricole du site.

EncadrÃ©

Un ancrage local renforcÃ© avec le Trail Natura Sioule

BayWa r.e. est Ã©galement partenaire du Trail Natura Sioule, un rendez-vous bien identifiÃ© du Val de Sioule, dont lâ€™Ã©dition 2026 marquera les 10 ans. PortÃ© par lâ€™association Natura Sioule Initiatives Outdoor, lâ€™Ã©vÃ©nement valorise les sports de pleine nature et plus largement lâ€™animation territoriale autour de la vallÃ©e de la Sioule. Lâ€™Ã©dition 2026 du trail est annoncÃ©e pour le dimanche 26 avril Ã Ã‰breuil. BayWa r.e. aura un stand dâ€™information autour du projet de Lalizolle et sur la campagne de financement participatif autour du projet.