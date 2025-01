The Smarter E Europe : la recharge bidirectionnelle, source de milliards dâ€™Ã©conomies

Les véhicules électriques peuvent faire bien plus que « simplement » rouler silencieusement sans émettre de gaz d’échappement. Grâce à leur technologie de recharge bidirectionnelle, ils peuvent stocker de l’électricité avant de la réinjecter dans le réseau. La dernière étude de Transport & Environment (T&E) révèle que cela pourrait permettre aux distributeurs d’énergie et aux automobilistes européens d’économiser des milliards. En 2025, The smarter E Europe consacrera une exposition spéciale à cette thématique afin de mettre en évidence les opportunités et les défis auxquels les secteurs de la mobilité et de l’énergie sont confrontés. The smarter E Europe et ses quatre salons professionnels (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe) auront lieu du 7 au 9 mai 2025 à la Messe München.

Le stockage intermédiaire et la réinjection de l’électricité du réseau dans les batteries des véhicules électriques permettent d’atteindre un haut niveau de flexibilité et d’économiser des sommes colossales : dans l’étude T&E, les instituts Fraunhofer mandatés chiffrent le potentiel d’économies réalisables par les énergéticiens et les consommateurs européens à 22 milliards d’euros par an au maximum, soit quelque 8 pour cent du coût de construction et d’exploitation du système énergétique de l’UE.

Intégration de l’électricité solaire

De 2030 à 2040, la technologie de birectionnalité du réseau (BiDi) pourrait, selon les chercheurs, permettre d’économiser plus de 100 milliards d’euros à l’échelle de l’Union européenne. Rien qu’en Allemagne, les résultats de cette étude chiffrent les économies potentielles à environ 8,4 milliards d’euros par an d’ici 2040. Ces sommes importantes se justifient par le fait que la mobilisation de l’énorme capacité de stockage du parc de véhicules électriques permet d’intégrer dans le système énergétique de plus en plus d’électricité renouvelable, notamment d’électricité photovoltaïque. Toujours selon cette étude, l’utilisation des batteries des véhicules peut diminuer jusqu’à 92 % les besoins de stockage intermédiaire stationnaire plus coûteux dans l’UE. En outre, la puissance photovoltaïque installée pourrait augmenter jusqu’à 40 % sur la même période.

Tout bénéfice pour les prosommateurs

Les propriétaires de véhicules électriques à batterie peuvent profiter très directement de la charge bidirectionnelle. L’étude prévoit en effet une baisse considérable des coûts de l’électricité pour les prosommateurs européens. Et un effet secondaire surprenant pour certains : la durée de vie des batteries devrait s’allonger grâce à la recharge intelligente bidirectionnelle, car l’état de charge est optimisé. Jusqu’à présent, la charge bidirectionnelle n’a été testée que dans le cadre de différents projets pilotes. Mais l’entreprise munichoise The Mobility House et le constructeur automobile Renault ont lancé en France la première offre de vehicle to grid (V2G) : les propriétaires d’une Renault 5 compatible V2G peuvent recharger gratuitement leur voiture à l’aide d’une borne de recharge murale spécialement conçue et moyennant un tarif spécial, en échange de la mise à disposition de la batterie de leur véhicule à l’ensemble du système énergétique. Cette année encore, cette nouvelle offre devrait également être commercialisée en Allemagne et au Royaume-Uni.

Prochaine étape : adapter la réglementation

Mais il reste encore quelques obstacles à surmonter, en particulier sur le marché automobile allemand où les ventes sont importantes : le déploiement des compteurs intelligents, sans lesquels la technologie V2G ne fonctionne pas, reste lent, et le cadre réglementaire nécessaire doit encore être mis en place. Les résultats du deuxième sommet européen sur la recharge bidirectionnelle organisé par le ministère fédéral de l’Économie et de la Protection du Climat ont permis de dégager des recommandations d’action claires ; il s’agit maintenant de les mettre en oeuvre. Parmi les mesures importantes figurent : la suppression de la double imposition de l’électricité temporairement stockée au titre des tarifs de réseau, et des autres taxes et prélèvements, ainsi que la garantie que l’électricité « verte » puisse conserver ses propriétés et ses droits à subventions conformément à la loi allemande sur les énergies renouvelables, même en cas de stockage temporaire dans la batterie d’un véhicule électrique.

Exposition spéciale à The smarter E Europe 2025

Lors de la prochaine édition de The smarter E Europe, une grande exposition spéciale sera consacrée aux produits, applications et solutions de recharge bidirectionnelle déjà disponibles sur le marché et à la prospective commune dans ce domaine. Elle sera située juste à côté du rendez-vous de la filière, le Power2Drive Forum, au coeur du salon. Des sessions, des débats d’experts, des visites guidées ainsi que des éléments interactifs offriront des possibilités d’échange, de discussion et de réseautage. Cette exposition spéciale sera réalisée en collaboration avec des acteurs incontournables tels qu’Eurelectric, la fédération de l’industrie électrique européenne, AVERE, l’Association européenne de développement de la mobilité électrique, et SmartEn, l’association économique européenne de promotion des solutions orientées consommateurs pour la transition énergétique. Markus Elsässer, fondateur et directeur de Solar Promotion GmbH, et Hanna Böhme, directrice de Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH (FWTM) l’affirment clairement : « Nous allons rendre visibles les potentiels et la pertinence de la recharge bidirectionnelle pour l’Allemagne et l’Europe et faire avancer le sujet ensemble. Car le maillon de la recharge bidirectionnelle n’est pas seulement un élément important pour le secteur de la mobilité, il l’est aussi pour ancrer l’approvisionnement en énergie renouvelable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans le système énergétique ».

Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir le sujet au préalable, le V2G Summit, organisé le 28 janvier 2025 à Berlin, sera l’occasion d’échanges au plus proche de la pratique avec des experts et d’aperçus de modèles économiques concrets : www.v2gsummit.de

The smarter E Europe, la plus grande alliance européenne de salons pour le secteur de l’énergie, aura lieu du 7 au 9 mai 2025 à la Messe München avec ses quatre salons professionnels (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe).