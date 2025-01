CVE lÃ¨ve 202 Mâ‚¬ pour financer un portefeuille de centrales solaires dâ€™une puissance globale de 203 MWc

CVE franchit une nouvelle étape clé dans le développement de son activité photovoltaïque en France, au travers de sa filiale CVE Solar, avec la finalisation d’un financement structuré de 202 millions d’euros. En 2024, les projets solaires de CVE France représentaient 3,5% de la puissance totale mise en chantier en France, confirmant la place de l’entreprise dans le paysage énergétique national et sa contribution à la transition énergétique.

Le financement permettra la construction de 27 centrales solaires représentant une puissance totale de 177 MW, avec 19 centrales au sol (170 MW) et 8 centrales en toitures ou ombrières (7 MW) qui produiront de l’énergie valorisée au travers de contrats de ventes régulés (CR, OA) mais également de contrats d’autoconsommation. Des projets déjà en exploitation seront également soutenus, tels que la centrale au sol de Terres Neuves 1 (15 MW sous PPA) et le portefeuille Natal, regroupant plus de 70 centrales en toiture ou ombrières (11 MW). « Ce financement marque une étape majeure dans la structuration de nos activités solaires en France. Il illustre la diversité et la qualité de notre portefeuille, allant des centrales au sol aux projets d’autoconsommation en toiture. » confie Pierre de Froidefond, co-président et co-fondateur de CVE.

La confiance des investisseurs

Plusieurs partenaires historiques ont renouvelé leur confiance dans la pertinence du modèle de CVE. Ainsi, le financement repose sur :

• 177 M€ de dette senior sur 23 ans, co-arrangée par le groupe BPCE (Caisse d’Epargne CEPAC et BPCE ENERGECO) et Crédit Agricole Transitions & Energies accompagné de ses banques partenaires (Crédit Agricole Alpes Provence, Crédit Agricole Centre Loire et LCL) et CIC Sud-Ouest, Banque Palatine et Caisse d’Epargne Loire Centre en tant que co-prêteurs.

• 24,5 M€ de dette junior en obligations convertibles, arrangée par ETIC Partners (fonds Energy Transition Europe II), avec CIC Private Debt (fonds CIC Transition Infra Debt 2) et Crédit Agricole (fonds CAAP Énergies et CAPG Énergies Nouvelles), en qualité de co-prêteurs.

CVE défend une production décentralisée d’énergies renouvelables, répartie au cœur des territoires, pour accompagner la décarbonation des entreprises, des collectivités et du monde agricole. L’ancrage territorial des projets sera renforcé par des opérations de financement participatif, qui seront mises en place dans les prochaines semaines pour les accompagner. Et Cyril Gilot, Directeur des investissements, CVE, de conclure :« Cette opération témoigne également de la solidité de nos relations avec des partenaires financiers de premier plan. Nous sommes fiers de contribuer, à travers ces projets, à la transition énergétique et de consolider notre position d’acteur clé sur le marché français. »