The Smarter E Europe 2025 : Â« Nous sommes le systÃ¨me Ã©nergÃ©tique Â»

The smarter E Europe 2025 a accueilli environ 107 000 visiteurs professionnels venus de 157 pays. Avec ses quatre salons professionnels (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe), The smarter E Europe a fait la démonstration claire que le secteur de l’énergie est prêt pour la prochaine étape. En effet, les énergies renouvelables sont en plein essor dans le monde entier, il s’agit maintenant de construire un système énergétique flexible, numérique et plus intégratif.

Une fois de plus, il est apparu clairement que les systèmes énergétiques sont de plus en plus complexes, interconnectés et intégrés. Il y a longtemps que les secteurs et branches ne sont plus seulement couplés. Ils convergent de manière décentralisée, numérique et intelligente. Un système global dynamique émerge dans lequel la transition énergétique se concrétise réellement sur le plan économique. Les énergies renouvelables ne sont plus un élément complémentaire, elles occupent déjà un volume important sur de nombreux marchés et déterminent de plus en plus la manière dont se développent les systèmes énergétiques. Leur croissance dans le monde entier se poursuit d’ailleurs à un rythme effréné.

Une perspective holistique

Cette perspective holistique s’est aussi manifestée clairement lors de la remise des prix The smarter E AWARD. Samsung SDI a reçu deux distinctions cette année, dans les catégories Energy Storage et E-Mobility. Hyunyoung Kwak, vice-présidente de Samsung SDI, a rappelé : « L’approche holistique du salon, avec l’intégration du stockage, de la production, de la numérisation et des solutions réseau, correspond exactement à notre vision d’un avenir sûr et durable. Rendre les énergies renouvelables disponibles à tout instant n’est plus un objectif lointain ; c’est une réalité de plus en plus tangible, surtout en Europe où le cadre politique, la technologie et les puissances du marché convergent de plus en plus pour faire avancer la transition énergétique. Nous sommes fiers de faire partie de ce mouvement et restons déterminés à faire émerger une énergie sûre, propre et fiable 24h/24 et 7j/7. » La PME espagnole Toscano a reçu un des prix tant convoités pour son « COMBI-PRO-MAX », une unité de commande de

secours compacte pour les systèmes solaires et de batteries. Son CEO et directeur Carlos Toscano a déclaré : « Notre succès reflète notre forte conviction en termes d’approche intégrée des énergies renouvelables, une approche qui va au-delà des solutions isolées. Pour nous, il s’agit de développer des systèmes intelligents intégrés qui permettent un approvisionnement énergétique durable 24h/24 et 7j/7 en combinant l’énergie solaire, le stockage d’énergie, la gestion intelligente du réseau et la surveillance des données en temps réel. Il ne s’agit pas seulement de produire de l’énergie propre, mais aussi d’assurer la fiabilité, la résilience et l’efficacité à tous les niveaux. »

Le bilan positif des organisateurs

C’est avec confiance que Markus Elsässer, fondateur et directeur de Solar Promotion GmbH, qui organise The smarter E Europe en collaboration avec Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG (FWTM), revient sur les trois jours du salon : « Nos quatre salons professionnels couvrent les thèmes phares de la transition énergétique en se complétant en termes de largeur thématique et de profondeur des contenus. Cette année encore, The smarter E Europe a présenté le modèle pour le monde de l’énergie de demain sans impact sur le climat. Le chemin pour y arriver est clair, les technologies et les solutions existent. Il s’agit maintenant de s’engager pleinement dans cette voie, car nous sommes le système énergétique. » Markus Elsässer retient un aspect particulier de l’événement de cette année à savoir « la grande attention et de l’écho positif suscités par notre exposition spéciale sur la recharge bidirectionnelle ».

Jens Mohrmann, directeur de FWTM, a lui aussi évoqué l’atmosphère très spéciale qui régnait pendant le salon : « Malgré les défis actuels dans certains domaines, l’ambiance à The smarter E Europe était extrêmement positive. Les penseurs, entrepreneurs et décideurs réunis ont clairement manifesté leur dynamisme et leur confiance dans le développement de la transition énergétique. L’événement a montré une fois encore la cohésion du secteur ainsi que sa passion et sa capacité d’innovation pour faire avancer la transition énergétique.»

La prochaine édition de The smarter E Europe sera organisée pour la première fois du mardi au jeudi puisqu’elle se tiendra à Munich du 23 au 25 juin 2026.