Avec le Â« cadastre solaire Â», le groupe AREP cartographie le potentiel solaire linÃ©aire Ã  trÃ¨s grande Ã©chelle dans toute la France

Spécialisée dans la collecte, la modélisation et l’étude de données à grande échelle, l’équipe Data du groupe AREP recense les sites adaptés à l’implantation de centrales photovoltaïques sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Le groupe AREP élabore une cartographie détaillée du territoire intégrant les spécificités géographiques, climatiques et réglementaires de chaque zone et permettant d’identifier les sites les plus propices à l’installation de parcs photovoltaïques, en particulier le long des infrastructures de transport. Chaque mètre carré est étudié pour hiérarchiser les projets selon leur pertinence technique et économique.

Le potentiel « ferrovoltaïque »

Cet outil stratégique a vocation à orienter les décisions d’investissement des acteurs publics et privés et la planification de projets solaires en milieu urbain. Initié en 2023, dans la continuité du recensement du potentiel de solarisation des emprises ferroviaires mené pour SNCF Renouvelables, le « cadastre solaire » a notamment mesuré dans un premier temps le potentiel « ferrovoltaïque » des grandes halles voyageurs et des principales gares parisiennes. Il a ensuite changé d’échelle avec l’analyse du potentiel des infrastructures linéaires sur l’ensemble du territoire, ouvrant la voie à des déploiements à grande échelle.

Du recensement au déploiement, vers un futur post-carbone

Le photovoltaïque installé sur les infrastructures linéaires – bords de routes, d’autoroutes, canaux, fleuves ou pistes cyclables – présente un atout majeur : il favorise la transition énergétique sans empiéter sur les espaces naturels et valorise des surfaces déjà urbanisées sans en altérer les fonctions écologiques. Son intégration harmonieuse permet de transformer des espaces sous-exploités en sources d’énergie renouvelable, maximisant ainsi la production solaire sans perturber les écosystèmes locaux. La cartographie du potentiel photovoltaïque des infrastructures linéaires réalisée par l’équipe Data d’AREP a attiré l’attention de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) et du groupe SNCF, qui souhaitaient évaluer le potentiel national d’installations linéaires dans le cadre du projet « OPHELIA », soutenu par l’ADEME. Cette collaboration vise à démontrer la faisabilité et les bénéfices d’un déploiement à grande échelle.

Un gisement de 35 gigawatts-crète (GWc) répartis sur 330 km²

Le projet OPHELIA prévoit par exemple l’installation d’un parc photovoltaïque linéaire sur un kilomètre de la ViaRhôna, une piste cyclable longeant la vallée du Rhône. CNR installera ce parc expérimental en 2025 afin d’évaluer sa performance énergétique et son intégration paysagère. La collaboration entre l’AREP et CNR a permis d’identifier un gisement de 35 gigawatts-crète (GWc) répartis sur 330 km² de zones d’installation linéaires potentielles et environ 30 km² de zones d’installation avantageuses selon des critères technico-économiques sur 263 000 km² du territoire français métropolitain. Cette évaluation sera prochainement complétée par les zones d’implantations sur le foncier SNCF.