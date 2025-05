Corsica Sole confirme sa forte croissance en 2024 et accÃ©lÃ¨re en 2025 dans le photovoltaÃ¯que, le stockage et lâ€™hydrogÃ¨ne

Corsica Sole a franchi un cap majeur en 2024 avec une expansion significative de ses activités. Grâce à une stratégie d’innovation et d’investissement ambitieuse, l’entreprise a consolidé sa position en tant qu’acteur de référence des énergies renouvelables en France et à l’international. Cette croissance repose sur trois piliers : le développement de nouvelles centrales solaires, l’essor du stockage d’énergie et l’émergence de projets ambitieux dans l’hydrogène vert.

Corsica Sole exploite aujourd’hui un portefeuille de 125 MWc de puissance photovoltaïque et 160 MWh de capacité de stockage, dont près des deux tiers sont situés en France continentale. L’entreprise dispose également d’un pipeline de 3 GW de projets à divers stades de développement, avec pour ambition de porter sa capacité installée à 3 GW d’ici 2030. L’entreprise affiche un chiffre d’affaires de 48 millions d’euros en 2024.

Une croissance soutenue sur l’ensemble du territoire français

Fort de son ancrage historique en Corse, Corsica Sole poursuit une dynamique de développement ambitieuse à l’échelle nationale. En Corse, l’entreprise consolide sa position de premier producteur indépendant de l’île avec le lancement en 2025 de trois nouvelles centrales solaires au sol, illustrant son engagement de long terme pour la transition énergétique du territoire insulaire. Dans les zones non interconnectées (ZNI), Corsica Sole confirme sa capacité à répondre aux besoins énergétiques spécifiques avec le lancement de trois projets de stockage en Martinique (15 MW), ainsi qu’un projet solaire en Guyane (5 MW), actuellement en phase de financement et de consultation. Parallèlement, Corsica Sole poursuit le déploiement de projets photovoltaïques en toiture, en particulier avec la couverture progressive des collèges de La Réunion, en partenariat avec le Conseil départemental. Récemment, Corsica Sole a annoncé la finalisation du financement de deux centrales solaires sur des friches industrielles à Pithiviers et Cirey-sur-Vezouze. Avec une puissance cumulée de 18 MWc, ces installations, prévues pour l’été 2025, produiront 21 GWh d’électricité bas carbone par an, couvrant les besoins de 12 000 personnes et évitant l’émission de 6 500 tonnes de CO₂ par an. L’entreprise franchit un nouveau cap avec la mise en chantier de son premier projet de stockage à grande échelle en France continentale : une installation de 50 MW / 100 MWh à Beuvry (Hauts de France), sur une friche industrielle reconvertie. Ce projet novateur, autonome, illustre l’évolution du stockage en tant que service de régulation essentiel au réseau électrique. «Le lancement simultané de projets solaires et de stockage à grande échelle illustre notre capacité à anticiper les besoins du réseau et à accompagner la transition énergétique partout où elle s’impose » explique Michael Coudyser, Directeur Général et fondateur de Corsica Sole.

Une stratégie d’expansion internationale ambitieuse

Résolument tournée vers l’Europe, Corsica Sole accélère son développement hors des frontières françaises, avec une stratégie d’implantation ciblée dans les régions à fort potentiel énergétique. En Estonie, l’année 2025 marquera un tournant décisif avec la mise en service de HERTZ 1 et le lancement des travaux de HERTZ 2, deux projets de stockage de grande envergure (100 MW / 200 MWh chacun) qui, à eux seuls, couvrent près de deux tiers du besoin estonien en matière de régulation de fréquence. Ces réalisations positionnent Corsica Sole comme un acteur clé de la stabilité énergétique dans les pays baltes. « Notre développement à l’international repose sur une conviction forte : le stockage est aujourd’hui un pilier indispensable de la souveraineté et de la sécurité énergétique. En nous implantant durablement dans des régions stratégiques comme les Pays Baltes ou l’Europe centrale, nous contribuons à sécuriser les réseaux tout en accompagnant la transition énergétique locale » souligne Paul Antoniotti, président et fondateur de Corsica Sole. Parallèlement, l’entreprise développe des projets de stockage en Italie, en République Tchèque et en Pologne, et amorce une phase de prospection active en Allemagne, en Irlande et en Grèce, dans une logique d’implantation progressive sur les marchés européens les plus porteurs. En s’appuyant sur son expertise reconnue, Corsica Sole se donne ainsi les moyens de bâtir une croissance solide et durable à l’échelle du continent.

Des indicateurs en hausse et une dynamique RH

Corsica Sole continue de structurer son développement local via l’ouverture de nouvelles antennes à Rennes (couvrant la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire), et dans le Grand Est. Un développement soutenu par des recrutements ciblés, qui accompagne l’élargissement de son portefeuille de projets. Avec un effectif d’environ 150 collaborateurs fin 2024, Corsica Sole poursuit son expansion et prévoit le recrutement de 50 nouveaux collaborateurs d’ici la fin 2025, après avoir déjà embauché 55 personnes l’an dernier. « Nous recherchons des talents engagés, désireux de contribuer à la transition énergétique avec des projets concrets et innovants, en Corse comme à l’international », souligne Diane Deproit, Responsable des recrutements chez Corsica Sole. « Notre croissance est solide, nos projets sont porteurs de sens : c’est le moment idéal pour rejoindre l’aventure. » conclut-elle.

Encadré

Hydrogène : un savoir-faire en plein essor

Corsica Sole franchit une nouvelle étape dans sa diversification énergétique avec la mise en service prévue fin 2025 d’un site de production d’hydrogène en Corse. Cette infrastructure préfigure l’ambition de Corsica Sole de jouer un rôle moteur dans la décarbonation de l’énergie grâce à la production et à la distribution d’hydrogène vert. Deux tonnes d’hydrogène seront produites annuellement, disponibles pour les premiers utilisateurs de Bastia et ses environs, à commencer par la mobilité maritime lourde et les usages d’énergie temporaire tels que les groupes électrogènes à hydrogène.