The smarter E Europe 2022 : Lâ€™hydrogÃ¨ne vert en vedette

La plus grande plateforme européenne du secteur de l’énergie, The smarter E Europe, se félicite du renforcement des efforts dans le domaine de l’hydrogène vert, annoncés récemment par le ministre allemand de l’Économie Robert Habeck. En mettant en place le régime de soutien, l’infrastructure et la politique d’approvisionnement idoines, l’Allemagne peut devenir le champion européen de l’hydrogène.

Du 11 au 13 mai à Munich, la plateforme d’innovation mettra l’hydrogène vert à l’honneur. « Le ministre allemand de l’Économie Robert Habeck a reconnu l’urgence d’accélérer la création d’un marché de l’hydrogène vert ambitieux », précise Werner Diwald, président de l’Association allemande de l’hydrogène et des piles à combustible DWV. Le mécanisme de soutien envisagé devrait permettre de lever les freins à l’investissement qui paralysent les industriels jusqu’à présent. En association avec son partenaire DWV, The smarter E Europe met l’accent depuis deux ans sur l’hydrogène produit à partir d’énergies renouvelables et propose d’importantes pistes de soutien de ce vecteur énergétique. « En octobre 2021, au cours de The smarter E Europe Restart 2021, j’ai déclaré qu’un marché de l’hydrogène était sur le point de naître. Les signaux envoyés par le nouveau gouvernement font que nous avançons un peu plus dans cette direction », poursuit Werner Diwald. L’hydrogène vert ne recèle pas seulement des opportunités considérables pour l’industrie européenne, mais il constitue le cœur de la transition énergétique de par sa fonction d’intégrateur de systèmes global. Toujours selon Werner Diwald : « Nous plaçons de grands espoirs dans le nouveau gouvernement pour qu’il ouvre à présent la voie réglementaire en faveur de ce vecteur énergétique en Allemagne. »

La filière internationale de l’hydrogène a rendez-vous en Allemagne en mai

Lors du prochain The smarter E Europe du 11 au 13 mai 2022, l’hydrogène vert sera de nouveau en vedette. Le forum « The smarter E – Green Hydrogen Forum » qui se tiendra en parallèle du salon constituera une vitrine pour les représentants de l’ensemble de la chaîne de valeur. Par ailleurs, les fabricants d’hydrogène, de piles à combustible, d’électrolyseurs et de systèmes de Power-to-Gas se retrouveront dans l’espace d’exposition « Green Hydrogen Forum & Expo ». The smarter E Europe décline toutes les thématiques liées au secteur de l’énergie : de la production et du stockage de l’énergie à son exploitation en passant par sa distribution. Cette plateforme regroupe les salons professionnels Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power, tous accessibles aux visiteurs avec un seul billet d’entrée. Chacun de ces salons est placé sous le signe d’un axe technique clair. L’orientation simultanée permet de mettre en lumière les liens si importants dans le domaine de l’énergie entre les produits et les thèmes.