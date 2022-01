Recyclage durable des batteries : un fort potentiel de marchÃ© en Europe

Quelles perspectives le thème du recyclage des batteries offre-t-il pour l’ingénierie mécanique et industrielle ? Une étude de Fraunhofer ISI, commandée par la Fondation IMPULS de la VDMA (Association allemande des constructeurs de machines et d’équipements), voit un bon potentiel de marché pour l’Europe. Analyse !

En raison de la diffusion croissante des véhicules électriques à batterie, un énorme marché pour les cellules de batterie se développe en Europe, avec environ 2,5 mégatonnes de nouvelles batteries qui devraient être produites dans l’UE d’ici 2030. Cela soulève des questions sur l’empreinte environnementale des batteries de véhicules, mais aussi sur la sécurité et la disponibilité des matières premières, et donc sur la compétitivité des industries allemandes et européennes. Dans ce contexte, le recyclage local des batteries et le retour des matières premières est un élément important pour une économie circulaire européenne. Pour l’Allemagne en particulier, en tant que site d’ingénierie mécanique traditionnel, ce n’est pas seulement le développement le long de la chaîne de valeur directe des batteries qui est d’une grande importance.

Grand potentiel de croissance du marché et de l’emploi

“Il existe un grand potentiel de croissance du marché et de l’emploi dans les étapes en amont de la chaîne de valeur, en particulier pour l’ingénierie mécanique et d’installation”, déclare Henrik Schunk, vice-président de la VDMA et président du conseil d’administration de la fondation IMPULS, qui a mandaté Fraunhofer ISI avec l’étude ‚Recycling of Lithium-Ion Batteries: Opportunities and Challenges for Mechanical and Plant Engineering. “Les entreprises allemandes et européennes d’ingénierie mécanique et d’installations sont déjà actives aujourd’hui en tant que partenaires de développement et fournisseurs pour l’industrie du recyclage en pleine croissance. Surtout avec les usines pilotes en cours de construction en Europe, il existe de grandes opportunités de se positionner de manière permanente. Ici, la coopération avec l’usine locale fournisseurs est cruciale », souligne Henrik Schunk. L’étude qui vient d’être publiée prévoit la croissance d’un futur marché européen du recyclage des batteries et quantifie les effets pour l’ingénierie mécanique et industrielle. Les prévisions sont basées sur des modèles de marché des batteries développés par Fraunhofer ISI et des entretiens avec des experts du secteur de l’ingénierie mécanique et des installations, de l’industrie du recyclage, de la fabrication de véhicules et de la recherche et développement.

Les capacités de recyclage doivent être considérablement augmentées

Les résultats de l’étude montrent qu’en Europe, le volume de batteries lithium-ion et de composants de batteries en fin de vie à recycler pourrait s’élever à environ 230 kilotonnes par an à partir de 2030 et à environ 1 500 kilotonnes par an à partir de 2040. Ces chiffres, déjà ajustés pour les exportations potentielles de véhicules et de batteries, impliquent une croissance annuelle de l’industrie du recyclage de plus de 30 % au cours des prochaines années. Le retour des batteries de traction des véhicules électriques jouera le rôle principal à moyen terme. “Afin de pouvoir traiter de tels volumes de recyclage, les capacités de recyclage, qui se situent actuellement encore dans la fourchette des kilotonnes à deux chiffres par an en Europe, doivent être considérablement étendues. Cela nécessitera une technologie d’installation en Europe qui, en fonction de la vitesse de la croissance du marché et de la part mondiale des capacités de recyclage européennes, nécessitera des investissements d’environ 6,6 milliards d’euros d’ici 2040 », explique le Dr Christoph Neef, qui étudie la question des batteries chez Fraunhofer ISI et a coordonné l’étude. Pour l’année 2040, cela correspond à un marché européen d’environ 810 millions d’euros pour les nouvelles technologies de système.

Les matières recyclées pourraient couvrir plus de 40 % du cobalt et plus de 15 % des besoins en lithium, nickel et cuivre

Les bonnes conditions préalables de l’ingénierie mécanique et des installations allemandes et européennes pourraient aider à mettre sur le marché de nouveaux procédés efficaces. Celles-ci sont nécessaires notamment au vu des dernières propositions réglementaires de la Commission européenne : les futurs processus et usines de recyclage devraient non seulement garantir un recyclage correct des composants de la batterie, mais également des taux de récupération élevés des matières premières importantes de la batterie. Pour le lithium en particulier, cela représente encore aujourd’hui un défi. Selon l’étude, si une industrie européenne du recyclage dotée d’une technologie de traitement et d’usine hautement efficace est établie avec succès, les matières recyclées pourraient couvrir plus de 40 % du cobalt et plus de 15 % des besoins en lithium, nickel et cuivre de la production de batteries en Europe d’ici 2040. “Un recyclage efficace des batteries pourrait contribuer de manière décisive à réduire l’empreinte carbone globale des batteries et à réduire la dépendance aux importations de matières premières à long terme”, souligne Hartmut Rauen, directeur général adjoint de la VDMA.

Potentiel d’emploi d’un marché en pleine croissance du recyclage des batteries

Christoph Neef de Fraunhofer ISI souligne également le potentiel d’emploi du marché croissant du recyclage des batteries, en particulier dans l’industrie des fournisseurs de l’ingénierie mécanique et des installations : « Pour l’approvisionnement de l’industrie européenne du recyclage, nous voyons un potentiel mondial d’environ 570 emplois d’ici 2030, et d’ici 2040, même environ 3 800 emplois pourraient être créés.” Selon Neef, il pourrait donc être intéressant pour l’industrie européenne de la construction mécanique et des installations d’étendre sa position concurrentielle existante afin de bénéficier du potentiel d’emploi de ce marché en croissance.

Puisqu’il existe déjà une importante industrie du recyclage des batteries en Asie et notamment en Chine, il n’y a pas de temps à perdre en Allemagne et en Europe. D’une part, il devrait être mis en place rapidement une stratégie transparente et claire concernant la réglementation prévue sur les batteries. D’autre part, des usines appropriées doivent être construites et des investissements réalisés dans les technologies de recyclage. Le cadre réglementaire européen en particulier offrirait une opportunité importante car il prend en compte l’empreinte écologique des batteries, les conditions régionales telles que les sources d’énergie et le mix énergétique, et les coûts logistiques. Cela pourrait aider l’Europe à devenir un marché pilote pour le recyclage des batteries vertes et hautement efficaces et les technologies connexes.