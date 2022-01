Présidentielles 2022 : les propositions structurantes de négaWatt

L’Association négaWatt apporte au débat un ensemble de propositions structurantes pour engager une action politique à la hauteur des enjeux environnementaux, sociaux et industriels d’ici à 2030. Sur la base de son nouveau scénario, elle appelle les candidats à la présidentielle à se saisir de sujets essentiels en matière de transition énergétique, dès le début du prochain quinquennat : rénovation performante des bâtiments, développement soutenable de la mobilité électrique, stratégie industrielle et relocalisation, gestion opérationnelle de la trajectoire nucléaire. Propositions de campagne !

Les cinq prochaines années seront déterminantes pour engager les transformations qui permettront à la France de faire de sa transition énergétique une réussite sociale, industrielle et politique, tout en prenant pleinement part à l’effort international face à l’urgence climatique. Dans le cadre de la publication de son nouveau scénario, l’Association négaWatt a articulé son travail de prospective sur l’énergie et les matériaux avec une réflexion sur les mesures politiques à mettre en œuvre afin de concrétiser les transformations nécessaires dans nos modes de consommation et de production. Avec le souhait d’une mise en débat et en concertation avec des acteurs professionnels et politiques, négaWatt soumet un ensemble de propositions d’actions politiques transversales ou sectorielles à engager lors du prochain quinquennat et d’ici à 2030. À ce titre, elle attire l’attention des candidats à la présidentielle sur quatre enjeux majeurs :

❶Engager un grand programme de rénovation performante des bâtiments

Avec le potentiel le plus important de création d’emplois non-délocalisables sur nos territoires (+230 000 d’ici 2030) et d’économies d’énergie rentables et bénéfiques tant sur le plan climatique, sanitaire, que social, un programme de rénovation performante des bâtiments est un incontournable du prochain quinquennat. L’organisation de la filière et la mobilisation de moyens nécessaires à sa réalisation doivent être la priorité du gouvernement. Parmi les mesures prioritaires : vote d’une loi de programmation planifiant un rythme ambitieux de rénovation au niveau BBC (bâtiment basse consommation), mise en place d’une obligation conditionnelle et accompagnée de rénovation performante lors des mutations en maison individuelle et lors des ravalements en copropriété, lancement d’un plan de formation aux métiers de la rénovation performante, et création de dispositifs adéquats pour accompagner et financer les projets de rénovations.

❷Promouvoir une mobilité électrique soutenable et accessible à tous

Aux côtés des efforts pour réduire le trafic routier et renforcer les alternatives à la voiture, le développement de la mobilité électrique participe à la décarbonation des transports. Néanmoins, l’électrification doit se faire en bonne intelligence : dans le cadre de son travail approfondi sur les matériaux nécessaires à la transition énergétique, négaWatt appelle à considérer les enjeux d’équité dans l’accès aux ressources critiques en lithium et cobalt, et à mettre en place des mesures réglementaires de sobriété. Ainsi, l’indexation des réglementations européennes et du bonus-malus sur une mesure des émissions en ACV, et l’établissement d’un critère poids (bonus et malus) sur les véhicules électriques pour encourager le développement des petits véhicules, sont plus que jamais nécessaires. Pour le fret routier, négaWatt rappelle que le bioGNV a un rôle majeur à jouer dans la conversion bas carbone du parc de Poids lourds. Son développement doit être accéléré, notamment par la mise en place de mécanismes fiscaux incitatifs et conditionnés à l’achat de bioGNV.

❸ Soutenir une stratégie industrielle vertueuse

Avec son nouveau scénario négaMat, négaWatt démontre l’opportunité d’une stratégie industrielle cohérente avec une consommation plus sobre et plus responsable des ménages. Dans ce cadre, l’association incite les décideurs à renforcer les planifications stratégiques et à mieux prendre en compte l’empreinte carbone dans les schémas industriels, à mobiliser davantage de moyens pour accompagner les mutations industrielles (y compris la relocalisation de certaines activités comme la production textile) et à se saisir des marchés en développement liés à la transition écologique tels que l’éolien offshore, la méthanisation, les batteries et le photovoltaïque. L’association propose par ailleurs de mettre en place des réglementations soutenant le développement de l’économie circulaire, et de développer sur nos territoires les compétences nécessaires au traitement des matières et au recyclage.

❹Réformer le mode de pilotage de la trajectoire nucléaire

La modélisation réalisée par négaWatt a permis de pointer plusieurs vulnérabilités associées à la prolongation et au renouvellement du parc nucléaire en France, par rapport aux enjeux de soutenabilité globale mais également sur le plan de la gestion industrielle et des matières. L’association appelle à ne pas démarrer l’EPR de Flamanville, à ne pas lancer de constructions d’autres EPR, et à planifier l’arrêt d’exploitation des réacteurs via un pilotage par site avec une plus grande flexibilité que le calendrier des visites décennales. Ces quatre axes pourraient être les piliers structurants d’une stratégie qui permettrait à la France d’atteindre la neutralité carbone en 2050. Ils ne sauraient en revanche se suffire à eux-mêmes, et reposent sur une action globale et cohérente sur l’ensemble des secteurs de consommations et des modes de production associés. Avec la publication de son nouveau scénario et de plus d’une trentaine de mesures clés associées, l’Association négaWatt se mobilise pour soutenir ces propositions dans le débat national et auprès d’acteurs de terrains. Elle organisera tout au long de l’année plusieurs webinaires d’approfondissement et d’échanges sur son scénario.

Encadré

Les Webinaires thématiques du premier semestre 2022

❶ Décrypter l’énergie – Énergies renouvelables et nucléaire Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les énergies renouvelables et l’énergie nucléaire… Jeudi 24 mars à 18h

❷ Énergies renouvelables : quel impact sur les ressources en matériaux ? Dans sa dernière édition, le scénario négaWatt intègre un volet matériaux « négaMat » évaluant la disponibilité des matériaux nécessaires à la transition énergétique, et notamment au développement des énergies renouvelables. Mardi 17 mai à 12h

❸ Rénovation performante : retours d’expérience et actions opérationnelles pour massifier la rénovation en France Comment mobiliser les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs de rénovation en maison individuelle et en copropriété ? Quels sont les dispositifs envisageables ? Comment apprendre des retours de terrains et expériences menées par les acteurs de la filière ? Mercredi 15 juin à 10h30 – Ouvert aux professionnels de la filière – Sur invitation