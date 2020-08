THE SMARTER E EUROPE 2021 : 65% des espaces rÃ©servÃ©s en 2020 confirmÃ©s pour l’annÃ©e prochaine

The smarter E Europe est la plus grande plateforme européenne d’innovation du marché de l’énergie et le rendez-vous professionnel le plus important pour le nouveau monde de l’énergie. Bien qu’il ait dû être annulé cette année à cause du coronavirus, les signaux sont déjà très bons pour la prochaine édition en 2021 : bien plus de 400 exposants de The smarter E Europe 2020, qui a été annulé, se sont déjà inscrits pour participer à l’événement l’année prochaine. The smarter E Europe 2021 aura lieu du 9 au 11 juin 2021 à la Messe München.

The smarter E Europe a malheureusement dû être annulé cette année. Les préparatifs pour l’année prochaine s’annoncent toutefois très prometteurs : début juillet 2020, bien plus de 400 exposants de The smarter E Europe avaient déjà confirmé leur participation pour 2021. « Ces entreprises représentent environ 65 pour cent des espaces réservés en 2020, c’est un signe positif de leur fidélité et de leur soutien », explique Daniel Strowitzki, directeur de FWTM GmbH & Co. KG. « Nous – Solar Promotion GmbH et Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH & Co. KG – sommes très reconnaissants de l’appui et de l’encouragement que nous ont témoignés les exposants et les partenaires en cette période difficile », ajoute Markus Elsässer, directeur de Solar Promotion GmbH.

Quatre salons sont organisés en même temps au sein de la plateforme d’innovation The smarter E Europe : Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe. Ils s’adressent à toute la chaîne de création de valeur du nouveau monde de l’énergie grâce à leurs solutions renouvelables, décentralisées et numériques. The smarter E Europe est la plateforme consacrée à l’utilisation transsectorielle des énergies renouvelables pour l’électricité, la chaleur et les transports. Elle aura lieu du 9 au 11 juin 2021 sur une surface d’exposition de 132 000 mètres carrés à la Messe München où seront attendus quelque 1 500 exposants.