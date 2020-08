Le solaire photovoltaÃ¯que dispose du potentiel pour stimuler l’Ã©conomie de l’UE, la compÃ©titivitÃ© en ligne de mire

Le secteur du solaire photovoltaïque en Europe devrait connaître des perspectives positives après la COVID-19. Bien que les installations solaires résidentielles aient diminué en raison de la réduction des effectifs et des retards dans la chaîne d’approvisionnement, l’impact substantiel sur le secteur résultant des annulations est moins probable. Cependant, les retards et les reports dans les projets à grande échelle pourraient bien reporter la commercialisation des projets touchés jusqu’en 2021, déclare GlobalData, une société de données et d’analyse de premier plan.

Somik Das, Senior Power Analyst chez GlobalData, commente: «Avec le début de la COVID-19, la capacité d’installation solaire photovoltaïque mondiale annuelle 2020 devrait être comprise entre 90 GW et 110 GW. Selon la situation qui prévaut au cours du dernier semestre de l’année, le marché solaire photovoltaïque de l’UE pourrait franchir 100 GW d’installation annuelle cette année. » Sans la Covid-19, la capacité installée aurait pu être de 20 à 30% plus élevée.

Tout au plus, la crise pourrait retarder l’expansion du secteur européen du solaire photovoltaïque sans causer de dommages irréparables. L’électrification des transports et du chauffage, les politiques de changement climatique, les politiques d’énergies renouvelables et la production d’électricité PV de plus en plus compétitive sont les principaux moteurs de ce secteur. La production d’hydrogène propre et l’électrification des processus industriels et commerciaux devraient accélérer la transition vers les énergies renouvelables à l’avenir. Dans un proche avenir, l’énergie solaire photovoltaïque peut apporter une contribution positive à l’économie. Il peut créer des emplois et relancer l’économie, en renforçant et en développant la fabrication de composants solaires dans tous les segments de la chaîne de valeur.

Somik Das a ajouté: «Le secteur européen du solaire photovoltaïque a performé même avec le début de la pandémie. L’Espagne avait un total de 9,8 GW de panneaux solaires photovoltaïques installés en 2019, et 1,6 GW supplémentaires sont attendus cette année. Pendant ce temps, l’Allemagne et les Pays-Bas devraient figurer parmi les trois premiers pays ayant la capacité annuelle installée la plus élevée cette année.

«L’année dernière, les enchères au Portugal avaient vu le tarif le plus bas jamais enregistré. Cette année, les enchères en Allemagne et en Hongrie avaient une moyenne d’environ 0,06-0,08 $ US / kWh. Les tarifs étaient compétitifs sur le marché solaire photovoltaïque européen et, à l’avenir, cela devrait conduire à des installations de plus en plus compétitives. De quoi permettre au marché solaire photovoltaïque européen de se développer de manière significative.