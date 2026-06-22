The smarter E AWARD 2026 : intelligents, audacieux, visionnaires, les laurÃ©ats sont dÃ©sormais connus

Les laurÃ©ats du The smarter E AWARD 2026 ont Ã©tÃ© dÃ©signÃ©sÂ : Ã la veille de la plus grande alliance europÃ©enne de salons pour le secteur de lâ€™Ã©nergie, les pionniers du monde de lâ€™Ã©nergie de demain ont Ã©tÃ© rÃ©compensÃ©s Ã lâ€™ICM de Munich dans cinq catÃ©goriesÂ â€“ Photovoltaics, Energy Storage, E-Mobility, Smart Integrated Energy et Outstanding Projects. Intelligents, audacieux et visionnaires, les laurÃ©ats ouvrent la voie Ã un monde oÃ¹ lâ€™Ã©nergie et la mobilitÃ© sont renouvelables! Un jury dâ€™experts de haut niveau a sÃ©lectionnÃ©, parmi un nombre record de candidatures internationales, des produits, solutions et projets visionnaires pour cette distinction trÃ¨s convoitÃ©e.

Pour les entreprises laurÃ©ates, ce prix reprÃ©sente une formidable opportunitÃ© de gagner en notoriÃ©tÃ© et dâ€™obtenir une reconnaissance internationale. Leurs solutions sâ€™inscrivent dans les tendances actuelles et rÃ©pondent aux dÃ©fis de la transition Ã©nergÃ©tique. Les infrastructures existantes doivent intÃ©grer intelligemment de grandes quantitÃ©s dâ€™Ã©nergie renouvelable. Et, surtoutÂ : la transition Ã©nergÃ©tique est un enjeu mondial. Câ€™est ce que reflÃ¨tent les cinq catÃ©gories. Dans chacune dâ€™elles, trois entreprises ont reÃ§u le prix The smarter E AWARD 2026.

Les gagnants de la catÃ©gorie Photovoltaics

Goldbeck Solar I HeliomatiX

HeliomatiX est un systÃ¨me de construction automatisÃ© destinÃ© aux grandes centrales photovoltaÃ¯ques. Il combine une unitÃ© de prÃ©fabrication, des vÃ©hicules de transport autonomes et un systÃ¨me de montage robotisÃ©. Son utilisation permet de rÃ©duire la charge de travail sur site jusquâ€™Ã 85Â pour cent. Le jury a saluÃ© lâ€™impressionnante innovation au niveau du systÃ¨me ainsi que la proposition de valeur claire.

Huawei Technologies I onduleur smart string SUN2000-506KTL

Cet onduleur string dâ€™une puissance exceptionnelle prÃ©sente une densitÃ© de puissance de prÃ¨s de 1,5Â MW/mÂ³. UtilisÃ© dans les grandes centrales photovoltaÃ¯ques, il fournit 506 kilowatts de courant alternatif tout en affichant un rendement supÃ©rieur Ã 99Â pour cent. Les membres du jury ont saluÃ© son excellente densitÃ© de puissance, sa courbe de rendement et sa conception Ã©conome en ressources.

IED Electronics Solutions I True Wind

True Wind est un systÃ¨me intelligent de surveillance Ã©olienne et de sÃ©curitÃ©, destinÃ© aux systÃ¨mes de suivi photovoltaÃ¯ques horizontaux Ã un axe. Il mesure les vibrations et les torsions de chaque systÃ¨me de suivi, au lieu de se fier Ã des donnÃ©es Ã©oliennes externes et de faire pivoter lâ€™ensemble de lâ€™installation photovoltaÃ¯que en cas de vent fort. Son utilisation permet de rÃ©duire les pertes de rendement et dâ€™Ã©viter les dommages.

Les gagnants de la catÃ©gorie Energy Storage

International Power Supply I EXERON CheckMate

Lâ€™EXERON CheckMate est un onduleur bidirectionnel destinÃ© aux systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie Ã batterie (BESS) Ã lâ€™Ã©chelle du rÃ©seau. Ses deux versions offrent chacune une densitÃ© de puissance de 3,3 mÃ©gawatts par mÃ¨tre cube. Le jury a saluÃ© lâ€™impressionnante Ã©lectronique de puissance, son bilan Ã©cologique et ses capacitÃ©s de formation de rÃ©seau.

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PHENOGY I sÃ©rie PHENOGY 1Â : PHENOGY 1.0 et PHENOGY 1.1

La sÃ©rie PHENOGY 1 est un systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie Ã batterie au sodium-ion (BESS) qui marque un jalon important dans la technologie des batteries. Ces batteries sont plus respectueuses de lâ€™environnement, car elles ne contiennent ni lithium ni graphite. Leur meilleure stabilitÃ© thermique et leur systÃ¨me de refroidissement par air garantissent un fonctionnement sÃ»r et plus de 10Â 000 cycles de charge complets. En 2025, un systÃ¨me pilote a Ã©tÃ© mis en service Ã BrÃªme, le plus grand de ce type en Europe.

Sungrow Power Supply I PowerTitan 3.0

PowerTitan 3.0 est un systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie Ã batterie (BESS) conteneurisÃ©, destinÃ© Ã lâ€™usage industriel. Chaque unitÃ© de 20 pieds est Ã©quipÃ©e dâ€™un systÃ¨me de conversion de puissance (PCS) de 1,87 mÃ©gawatt et de batteries lithium-ion dâ€™une capacitÃ© de 7,14 mÃ©gawattheures. Le jury a saluÃ© son rendement aller-retour de 92Â pour cent, son rapport qualitÃ©-prix et ses fonctions de stabilisation du rÃ©seau.

Les gagnants de la catÃ©gorie E-Mobility

HagerEnergy I borne de recharge murale bidirectionnelle edsn

La borne de recharge murale bidirectionnelle edsn est un chargeur Ã courant continu compatible V2G. Elle exploite les protocoles OCPP et Modbus pour sâ€™interfacer entre lâ€™alimentation Ã©lectrique domestique, le vÃ©hicule Ã©lectrique et le marchÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ©. Les batteries des voitures emmagasinent lâ€™Ã©nergie solaire et peuvent ainsi entiÃ¨rement alimenter une maison, mÃªme en mode de secours sur le rÃ©seau. Le jury a saluÃ© sa simplicitÃ© de conception, sa large compatibilitÃ© et sa prise en charge de la mobilitÃ© faiblement carbonÃ©e.

LEM International I sÃ©rie DCES

La sÃ©rie DCES est un compteur dâ€™Ã©nergie Ã courant continu, destinÃ© aux systÃ¨mes de recharge rapide et de lâ€™ordre du mÃ©gawatt. Elle offre une installation simple de type Â«Â plug-and-playÂ Â», une surveillance sans fil et une facturation prÃ©cise au kilowattheure. Elle est particuliÃ¨rement adaptÃ©e Ã la recharge rapide des camions Ã©lectriques et rÃ©pond aux besoins en matiÃ¨re de solutions de recharge. De plus, elle garantit une protection fiable des donnÃ©es des consommateurs finaux.

Tritium Power Solutions I TRI-FLEX

TRI-FLEX est un systÃ¨me de recharge rapide modulaire intÃ©grant un dispositif de stockage Ã©nergÃ©tique Ã batterie (BESS) couplÃ© en courant continu. Chaque plateforme TRI-FLEX Ã©volutive peut fournir jusquâ€™Ã 3,2 mÃ©gawatts de courant continu et recharger simultanÃ©ment 64 vÃ©hicules Ã©lectriques. IdÃ©ale pour les flottes dâ€™entreprise et les centres de recharge publics, elle sâ€™est imposÃ©e comme une solution de recharge intelligente, flexible et Ã©volutive.

Les gagnants de la catÃ©gorie Smart Integrated Energy

Meins I CSET

CSET est une station haute tension ultra-compacte, destinÃ©e aux rÃ©seaux intelligents, Ã lâ€™Ã©nergie solaire et Ã©olienne ainsi quâ€™aux systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie Ã batterie (BESS). Elle comprend un tableau Ã©lectrique dâ€™intÃ©rieur, un transformateur extÃ©rieur et un systÃ¨me de surveillance sans fil pour la maintenance prÃ©dictive. Les membres du jury ont saluÃ© son caractÃ¨re innovant et Ã©conomique, au point dâ€™avoir industrialisÃ© le raccordement au rÃ©seau et de faire avancer la transition Ã©nergÃ©tique.

Stem I systÃ¨me de gestion dâ€™Ã©nergie PowerTrack (EMS)

Stem PowerTrack est un systÃ¨me de gestion dâ€™Ã©nergie (EMS) Â«Â edge-to-cloudÂ Â», destinÃ© aux grandes centrales photovoltaÃ¯ques, aux systÃ¨mes de stockage dâ€™Ã©nergie et aux installations hybrides. Cette plateforme intÃ©grÃ©e associe surveillance Ã©nergÃ©tique et systÃ¨mes de pilotage des centrales Ã©lectriques conformes au rÃ©seau. Le jury a saluÃ© sa conception globale, sa disponibilitÃ© de 99,99Â pour cent, ses mesures de cybersÃ©curitÃ©, sa faible latence et son vaste potentiel commercial.

The Mobility House Energy I plateforme V2G Flex â€“ alliance de lâ€™Ã©nergie et de lâ€™automobile

La plateforme V2G Flex rÃ©unit vÃ©hicules Ã©lectriques, chargeurs bidirectionnels, fournisseurs dâ€™Ã©nergie et marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie au sein dâ€™un Ã©cosystÃ¨me logiciel. La recharge intelligente et le V2G permettent aux utilisateurs de gÃ©nÃ©rer des revenus tout en soutenant le rÃ©seau Ã©lectrique. Les consommateurs peuvent ainsi participer Ã la transition Ã©nergÃ©tique et y jouer un rÃ´le actif.

Les gagnants de la catÃ©gorie Outstanding Projects

Fluence I DTEK â€“ portefeuille de solutions de stockage Ã©nergÃ©tique de Fluence en Ukraine

La guerre dâ€™agression menÃ©e par la Russie a dÃ©clenchÃ© une crise Ã©nergÃ©tique en Ukraine. Dans toute lâ€™Europe, elle a accru la demande de sources dâ€™Ã©nergie dÃ©centralisÃ©es. En collaboration avec le fournisseur dâ€™Ã©nergie DTEK, Fluence a mis en service Ã distance six systÃ¨mes dÃ©centralisÃ©s de stockage dâ€™Ã©nergie Ã batterie, capables dâ€™assurer la distribution dâ€™Ã©lectricitÃ©. 600Â 000 foyers peuvent ainsi bÃ©nÃ©ficier dâ€™une alimentation Ã©lectrique de secours. Ce projet montre comment les installations BESS dÃ©centralisÃ©es peuvent garantir la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique.

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Schoonschip I Schoonschip VPP

Schoonschip est une communautÃ© Ã©nergÃ©tique situÃ©e au nord dâ€™Amsterdam. Ce microrÃ©seau dÃ©centralisÃ©, qui regroupe 46 logements, exploite lâ€™Ã©nergie solaire, des batteries de stockage et des pompes Ã chaleur Ã eauÂ ; il optimise lâ€™autoconsommation, tire parti des prix day-ahead et offre une flexibilitÃ© pouvant atteindre 80 kilowatts. Le jury a saluÃ© son design Ã©lÃ©gant, son potentiel en matiÃ¨re de densification urbaine, ses avantages Ã©cologiques et sa plus-value sociale mesurable.

SMA Altenso I premiÃ¨re unitÃ© de production dâ€™hydrogÃ¨ne vert entiÃ¨rement intÃ©grÃ©e dâ€™Afrique

En Namibie, SMA Altenso a contribuÃ© Ã la mise en place de la premiÃ¨re unitÃ© de production dâ€™hydrogÃ¨ne vert alimentÃ©e par Ã©nergie solaire en Afrique. Ce projet associe une grande centrale photovoltaÃ¯que, un systÃ¨me de stockage Ã batterie (BESS) de 5,9 mÃ©gawattheures et un Ã©lectrolyseur de 5 mÃ©gawatts. Lâ€™hydrogÃ¨ne est valorisÃ© sur place pour alimenter des camions bi-carburant, des bus, des groupes Ã©lectrogÃ¨nes et, prochainement, une locomotive. Le jury a saluÃ© ce projet comme un exemple brillant dâ€™Ã©cosystÃ¨me Ã©nergÃ©tique durable.