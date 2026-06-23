Les fabricants occidentaux d’onduleurs sont en capacitÃ© de fournir des Ã©quipements aux dÃ©veloppeurs europÃ©ens

De nouvelles donnÃ©es de S&P Global Energy montrent que la capacitÃ© de production occidentale d’onduleurs dÃ©passe dÃ©jÃ l’ensemble de la demande d’installation de l’UE. Un fabricant occidental d’onduleurs avec une base installÃ©e de plusieurs gigawatts et des Ã©quipes locales Ã©galement en Europe de l’Est est prÃªt Ã se dÃ©velopper dans quelques mois alors que l’UE retire progressivement les onduleurs Ã haut risque du financement public.

Alors que l’Union europÃ©enne cherche Ã exclure les onduleurs des pays Ã haut risque du financement de l’UE, la question dÃ©cisive n’est plus politique mais pratique : les fabricants occidentaux peuvent-ils rÃ©ellement approvisionner le marchÃ© ? La rÃ©ponse, selon les chiffres du spÃ©cialiste de l’intelligence de marchÃ© S&P Global Energy, est sans ambiguÃ¯tÃ©.

Â« L’approvisionnement n’est pas le goulot d’Ã©tranglementÂ Â»

La capacitÃ© de production occidentale Ã©gale dÃ©jÃ l’ensemble de la demande annuelle d’installation en Europe. Et, selon une rÃ©cente enquÃªte ESMC, les fabricants occidentaux d’onduleurs sont solidement Ã©tablis sur le terrain Ã©galement en Europe de l’Est â€“ avec une base installÃ©e de plusieurs gigawatts, des Ã©quipes de service locales et la capacitÃ© de s’Ã©tendre considÃ©rablement en quelques mois. Selon S&P Global Energy, la capacitÃ© de production europÃ©enne des onduleurs est d’environ 104 GWac. De plus, plus de 120 GWac de capacitÃ© de production provenant de fabricants des AmÃ©riques et de la rÃ©gion Asie-Pacifique (hors RPC) sont disponibles. La capacitÃ© de production europÃ©enne disponible uniquement pour la demande europÃ©enne dÃ©passe 53 GWac, selon S&P Global Energy â€“ ce qui Ã©gale presque la capacitÃ© des installations solaires de 2025 dans l’UE. Â« L’approvisionnement n’est pas le goulot d’Ã©tranglement. La capacitÃ© de remplacer les fournisseurs Ã haut risque existe dÃ©jÃ aujourd’hui Â», prÃ©cise Christoph Podewils, SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l’ESMC.

Â

Les fabricants occidentaux sont dÃ©jÃ Ã©tablis dans toute l’Europe de l’Est

La situation en Europe de l’Est est tout aussi claire. Une enquÃªte ESMC auprÃ¨s de six fabricants occidentaux a rÃ©vÃ©lÃ© une base installÃ©e combinÃ©e d’environ 14 GW sur huit marchÃ©s, une prÃ©sence remontant Ã environ 2010, environ 330 personnels commerciaux et de service sur place ou dÃ©diÃ©s Ã distance, et la capacitÃ© d’augmenter considÃ©rablement les ventes et le support en environ six mois. Ce ne sont pas des nouveaux venus qui s’aventurent pour saisir une ouverture rÃ©glementaire â€“ ils opÃ¨rent dans la rÃ©gion depuis prÃ¨s de quinze ans.Â La Pologne est en tÃªte : les six fabricants occidentaux sondÃ©s y sont actifs, avec une base installÃ©e de 4 430 MW, environ 74 employÃ©s dÃ©vouÃ©s et la capacitÃ© de se dÃ©velopper en trois mois. La Hongrie (1 831 MW), la RÃ©publique tchÃ¨que (1 468 MW), la Roumanie (1 147 MW), la Bulgarie (810 MW) et la Slovaquie (364 MW) complÃ¨tent une empreinte couvrant l’Europe centrale et du Sud-Est. Dans chacun de ces marchÃ©s, cinq ou six fabricants interrogÃ©s sont dÃ©jÃ prÃ©sents et soutenus localement. Ã€ mesure qu’il y a plus de fournisseurs occidentaux actifs en Europe de l’Est, ces chiffres constituent une Ã©valuation prudente et la reprÃ©sentation rÃ©elle des fournisseurs occidentaux est encore plus Ã©levÃ©e.

Â

Un petit prix pour la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique

La sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique n’a pas non plus un coÃ»t prohibitif. Selon l’analyse de Wood Mackenzie, choisir un onduleur Western n’ajoute qu’environ 2 % au coÃ»t d’un projet Ã l’Ã©chelle des services publics ou commercial â€“ nÃ©gligeable Ã l’Ã©chelle du systÃ¨me â€“ et 3 Ã 4 % pour les onduleurs rÃ©sidentiels en chaÃ®ne (jusqu’Ã 8 % pour les systÃ¨mes construits sur micro-onduleurs, optimiseurs de puissance ou onduleurs hybrides). Fait crucial, les marchÃ©s de l’Europe de l’Est sont globalement en ligne avec ceux de l’Allemagne et de l’Espagne : il n’y a aucun dÃ©savantage structurel en matiÃ¨re de coÃ»t Ã acheter de l’Ouest Ã l’Est.Â Â« L’onduleur est le cerveau de chaque installation solaire. Celui qui contrÃ´le le cerveau contrÃ´le la grille. Le dÃ©bat sur la capacitÃ© de l’Europe Ã se sevrer des onduleurs Ã haut risque est terminÃ© â€“ la capacitÃ© est lÃ , les fabricants sont lÃ , et en Europe de l’Est ils sont lÃ depuis quinze ans Â», a ajoutÃ© Christoph Podewils.Â Ces chiffres ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s dans le contexte de la dÃ©cision de l’UE d’empÃªcher l’afflux d’argent public dans les projets Ã©nergÃ©tiques qui dÃ©pendent d’onduleurs provenant de fournisseurs dÃ©tenus ou contrÃ´lÃ©s par des entitÃ©s de pays Ã haut risque â€“ Chine, Russie, Iran et CorÃ©e du Nord. Cette mesure s’applique Ã tous les instruments financiers de l’UE et, par conception, ne peut Ãªtre contournÃ©e par le dÃ©placement de la production ou la crÃ©ation de filiales dans des pays tiers.