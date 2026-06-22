Lytefire lance une campagne sur Ulule pour dissÃ©miner ses fours solaires dans le monde entier

Lytefire a lancÃ© une campagne sur Ulule, pour financer la mise Ã jour de ses guides de construction de leur fourneau de cuisson solaire, utilisÃ©s par des artisans nourriciers en France, en Afrique et dans le monde. ObjectifÂ : faciliter lâ€™apprentissage de la construction dâ€™un four solaire simple mais puissant pour se libÃ©rer des fluctuations des prix de l’Ã©nergie. Une initiative Ã soutenir dâ€™urgence pour une diffusion plus rapide de l’autonomie solaire.

La Lytefire concentre les rayons du soleil sur un point focal pour atteindre une tempÃ©rature de 300Â°C. Elle se construit avec des matÃ©riaux simples et c’est un excellent moyen de garantir lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique.Â Lytefire n’est pas un cuiseur solaire ordinaire. C’est un modÃ¨le puissant (3,5 kW), quâ€™il est possible de construire soi-mÃªme avec des matÃ©riaux disponibles localement. La magie du Do It YourselfÂ ! Â Â«Â GrÃ¢ce Ã cette campagne, nous allons pouvoir mettre Ã jour tous nos guides d’auto-construction et ajouter une option bois pour rendre tout Ã§a encore plus abordable !Â GrÃ¢ce Ã vous, nous allons pouvoir collecter et diffuser les fruits de leurs expÃ©riences solaires diverses pour inspirer ensemble la prochaine vague de pionniers Â» se fÃ©licite Eva Wissenz, co-fondatrice de Lytefire, une entreprise fondÃ©e en Finlande en 2012

Depuis 14 ans,Â Lytefire travaille avec tout le monde :Â les makers, les Ã©coles, les associations, les ONG, les artisans Ã construire leurs propres cuiseurs et fours solaires. Au Kenya, en Ouganda, en France, certains et certaines ont crÃ©Ã© leurs boulangeries, leurs cuisines, leur micro-brasserie et leurs entreprises de conserverie, de biscuits ou de torrÃ©faction dâ€™arachides, entiÃ¨rement alimentÃ©es par des Lytefire et gÃ©nÃ©ratrices des revenus ! Â«Â Avec cette campagne, on souhaite capturer leurs expÃ©riences de rÃ©ussites, de dÃ©fis et d’espoir pour les partager avec tousÂ Â» ajoute Eva Wissenz.

Lytefire fait ainsi appel au financement participatif pour financer la production duÂ Lytefire Full PackageÂ qui contiendra :

Tous les guides existants mis Ã jour (cuiseur, four, rÃ©flecteur solaire) pour une construction facilitÃ©e

1 heure de soutien direct pendant la construction + Hot Line 24h/24 et 7j/7 via un Hub

AccÃ¨s au Forum / Hub Lytefire avec des vidÃ©os tutorielles

Le manuel d’utilisation

Un nouveau guide de l’artisan solaire compilant des conseils et des informations utiles avant de se lancer

Interview de 5 artisans solaires partageant toute leur expÃ©rience concrÃ¨te : conserves solaires avec Fourmi, boulangerie solaire avec Barasol, Solar Fire Bakery, Nebbi Smart Up Solar Bakery, et cafÃ© torrÃ©fiÃ© au soleil avec Michel MouillÃ©

Interview des 2 fondateurs de Lytefire : Urs sur la construction, Eva sur l’action humanitaire

La crÃ©ation du guide pour l’auto-construction de la Lytefire en bois en collaboration avec notre communautÃ© DIYÂ (c’est le 1er objectif bonus ; la prod et la livraison se feront en concertation avec les bricoleurs y participant)

Et la mise Ã disposition de tout le matÃ©riel pÃ©dagogique Ã partager avec les Ã©coles et les enseignantsÂ (2e objectif bonus : livraison 1er aoÃ»t 2026)

Il est Ã noter quâ€™un four solaire Lytefire en fonctionnement pendant dix mois permet dâ€™Ã©viter la coupe de 72 arbres et le rejet de 17 tonnes de CO2 dans lâ€™atmosphÃ¨re. Autonomie Ã©nergÃ©tique, certes, mais aussi respect de lâ€™environnementÂ ! PassionnÃ©s de solaire, nâ€™hÃ©sitez pas Ã contribuer Ã ce projet… Il est particuliÃ¨rement porteur de sensÂ !

fr.ulule.com/lytefire/