THE SMARTER E AWARD 2022 rÃ©compense des projets exemplaires pour la transition Ã©nergÃ©tique

Le système de stockage de renforcement du réseau électrique Grid Scale BESS (Fluence Energy), un accumulateur stationnaire conteneurisé (Fenecon) et le système solaire SirriS (Center for Renewable Energy Services Limited) : tels sont les lauréats du prix The smarter E AWARD 2022 dans la catégorie « Outstanding Solar Projects ». Dans la catégorie « Smart Renewable Energy », l’entreprise Fluence Energy a convaincu le jury avec sa plateforme logicielle Fluence IQ. Ont également été distingués le Wattpilot de Fronius International et l’initiative DA/RE de la société TransnetBW. Le prix The smarter E AWARD a été décerné en même temps que les prix d’innovation Intersolar AWARD et ees AWARD. Les lauréats et les finalistes présenteront leurs innovations à The smarter E Europe 2022 du 11 au 13 mai à la Messe München.



Le jury spécialisé international de The smarter E AWARD 2022 a récompensé les solutions exemplaires pour l’approvisionnement en électricité et en chaleur du futur en leur décernant le prix d’innovation du secteur énergétique, The smarter E AWARD, dans la catégorie « Outstanding Projects ». Exemples d’applications novatrices, elles se distinguent par le caractère unique de leur réalisation. La catégorie « Smart Renewable Energy » met l’accent sur les solutions de couplage sectoriel et la gestion intelligente des installations de production d’énergie. Les gagnants ont été récompensés le 10 mai 2022 sur une grande scène devant un public international. Celles et ceux qui souhaitent les rencontrer personnellement en auront l’occasion lors de The smarter E Europe 2022 du 11 au 13 mai à la Messe München.

Les gagnants de la catégorie « Outstanding Projects »

Fluence Energy GmbH (Allemagne) : Grid Scale BESS

Créée en 2018 par Siemens et AES en Virginie (États-Unis), Fluence Energy développe des produits et services de stockage d’énergie ainsi que des applications numériques pour les énergies renouvelables et le stockage. Depuis 2021, son projet pilote Grid Scale BESS est opérationnel à Vilnius en Lituanie. Pour la première fois au monde, un gestionnaire de réseau de transport a acquis un système de stockage d’énergie sur batteries pour l’intégrer dans un réseau de transport. Avec un temps de traitement de 87 millisecondes, ce système de renforcement du réseau électrique ultra réactif peut basculer du mode charge au mode production en 70 millisecondes. Ainsi, cet amplificateur de réseau permet aux gestionnaires de mieux utiliser l’infrastructure câblée en place en échelonnant la transmission du courant.

L’alimentation du réseau par cette technologie ouvre la voie à une plus grande indépendance énergétique et à la décarbonation pour la Lituanie et d’autres régions, a estimé le jury. Il a salué l’importance et le caractère innovant de l’idée de renforcer la capacité du réseau avec des batteries, une approche qui est amenée à prendre de l’importance avec l’essor des énergies renouvelables.

Fenecon GmbH (Allemagne) : système de stockage stationnaire conteneurisé – projet Tokai 2

Fondée en 2011 dans le sud de l’Allemagne, l’entreprise Fenecon produit des accumulateurs électriques et des systèmes de gestion d’énergie pour les particuliers et les professionnels. Son système de stockage stationnaire dans lequel Fenecon combine des batteries automobiles neuves et inutilisées, conservées comme pièces de rechange, avec des batteries usagées provenant de véhicules électriques Renault a été récompensé. Installé dans des conteneurs, ce système fait office de réserve de réglage primaire afin de participer à la stabilisation du réseau électrique. À l’avenir, la capacité de stockage des batteries servira également dans les services de gestion de l’énergie pour les clients industriels et les fournisseurs d’énergie. Chaque conteneur abrite 72 batteries de Renault ZOE d’une capacité unitaire de 40 kilowattheures. Ces batteries sont reliées à une unité de stockage qui dispose d’une capacité de 2,88 mégawattheures. Les conteneurs garantissent des conditions de fonctionnement stables et économiques pour préserver les batteries.

Le jury a apprécié l’astucieuse association de pièces de rechange et de batteries de seconde vie et souligné l’énorme potentiel de cette application face à la croissance rapide du secteur de l’électromobilité. Selon lui, la valorisation optimale des matières premières utilisées pour la fabrication des batteries présente des avantages économiques impressionnants.

Center for Renewable Energy Services Limited (Bangladesh) : SirriS

Créé en 2015 au Bangladesh, le Center for Renewable Energy Services Limited a lancé son Smart Solar Irrigation System (SirriS) grâce à un fonds de soutien de la Banque mondiale. Ce système fournit de l’électricité solaire à des pompes d’irrigation équipées de capteurs, qui contrôlent automatiquement la distribution d’eau dans les champs. Ainsi, SirriS empêche un arrosage excessif et réduit la consommation d’eau et de fioul. Un système de financement par répartition offre aux petits exploitants agricoles des modèles d’exploitation qui garantissent une rentabilité du capital propre à long terme. L’optimisation de l’irrigation tient compte des différents types de végétaux ainsi que du pH du sol.

Le jury spécialisé a été impressionné par le caractère hautement écologique de cette approche innovante. Cette dernière s’attaque aux grands défis mondiaux dans les domaines de l’agriculture, de l’usage de l’eau et de l’énergie, en particulier dans les zones menacées par les effets du changement climatique. Cette solution évolutive est gérée par des applications web et mobiles intelligentes et offre – de l’avis des experts – des avantages économiques, écologiques et sociaux convaincants.

Les gagnants de la catégorie « Smart Renewable Energy » :

Fluence Energy, LLC (Allemagne) : Fluence IQ

Créée en 2018 et implantée en Virginie aux États-Unis, Fluence se consacre au déploiement et à l’exploitation de systèmes de stockage d’énergie dans le monde entier. Sa nouvelle plateforme logicielle Fluence IQ permet aux exploitants d’installations de production d’énergie renouvelable et de systèmes de stockage d’automatiser la création d’offres de fourniture d’électricité et de services de soutien au réseau. Fluence IQ recourt à cet effet à l’intelligence artificielle (IA) pour calculer, sur une période de 24 heures et sur la base de paramètres de prévision tels que la météo, la demande et l’offre, le meilleur prix auquel les opérateurs peuvent proposer leurs services sur les plateformes d’appel d’offres. Il devient ainsi possible d’optimiser les rendements financiers du portefeuille d’installations de production d’électricité et de systèmes de stockage, et de réduire le volume des saisies manuelles dans les centres de contrôle.

Le jury a loué l’intelligence de ce projet de logiciel en tant que service fondé sur l’IA, qui s’appuie sur les réseaux existants, en soulignant l’exemplarité de son modèle tarifaire. Il estime en outre qu’il existe un fort potentiel pour une plus grande intégration des systèmes de stockage dans le réseau électrique, en particulier dans le contexte de l’électromobilité.

Fronius International GmbH (Autriche) : Wattpilot

Fronius International a été fondée en 1945. Cette entreprise autrichienne conçoit des technologies de soudage, d’énergie solaire et de chargement de batteries sur 36 sites dans le monde. Son Wattpilot est une solution de charge CA qui permet de recharger les véhicules électriques tout en améliorant l’autoconsommation d’électricité solaire. Capable de basculer automatiquement entre une alimentation monophasée et triphasée, ce dispositif optimise la charge des véhicules électriques de 1,38 à 22 kilowatts. Cette large plage de puissance garantit même la valorisation de petites quantités d’énergie excédentaire autoproduite. Il est ainsi possible de maximiser la quantité d’électricité solaire dans les applications de mobilité électrique. Ce boîtier mural dispose également d’une connexion intégrée aux fournisseurs d’électricité à tarification variable. La recharge des véhicules peut alors se faire même lorsque les prix de l’électricité sont bas.

Outre le rapport qualité-prix, le jury a salué le potentiel d’acceptation par de larges couches de la population et donc de transition vers les énergies renouvelables.

TransnetBW (Allemagne) : initiative DA/RE

Le gestionnaire de réseau de transport TransnetBW a la responsabilité du réseau de transport d’électricité du Bade-Wurtemberg. L’initiative DA/RE (Datenaustausch/Redispatch – Échange de données/Redispatching en français) est une plateforme informatique cloud, développée conjointement par TransnetBW et le gestionnaire de réseau de distribution Netze BW. Cette initiative à l’échelle de l’Allemagne facilite la coordination entre les réseaux de transport et de distribution à tous les niveaux de tension et encourage les gestionnaires de réseau à jouer un rôle actif dans la gestion de l’alimentation du réseau en électricité. Atout particulier : cette plateforme numérique coordonne les mesures de stabilisation du réseau et d’élimination des congestions de manière décentralisée et flexible. Le processus de coordination plus étroite permet à tous les acteurs de répondre à une partie importante des nouvelles exigences du règlement Redispatch 2.0.

Selon le jury, l’automatisation des prévisions de congestions rendra la coopération entre les acteurs plus efficace et garantira une gestion plus sûre et plus économique du réseau électrique. Les experts ont reconnu l’importance de ce projet « extrêmement intelligent » pour la transition énergétique en termes de sécurité et de stabilisation du réseau.