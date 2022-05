INTERSOLAR AWARD 2022 : les gagnants prÃ©sentent des technologies solaires exceptionnelles

L’onduleur central performant et robuste PROTEUS PV4700 pour les grands parcs solaires, le module photovoltaïque sans plomb Alpha Pure et l’installation innovante pour la connexion en bardeaux de cellules solaires sont les produits de l’industrie solaire qui sortent du lot. Leurs développeurs, Gamesa Electric, REC Solar et M10 Solar Equipment, sont les gagnants du prix Intersolar AWARD 2022. Ce prestigieux prix du secteur solaire a été remis le 10 mai 2022, la veille de l’inauguration de The smarter E Europe. La plus grande plateforme européenne du secteur de l’énergie avec ses quatre salons (Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe) se tient en ce moment du 11 au 13 mai 2022 à la Messe München.Un jury international spécialisé a évalué les candidatures au prestigieux prix d’innovation du secteur, l’Intersolar AWARD, et récompensé trois entreprises pour leurs technologies solaires prometteuses. Les gagnants ont été mis à l’honneur le 10 mai 2022 sur la grande scène de l’ICM (Internationales Congress Center München) dans le cadre de The smarter E Europe. Qu’il s’agisse de technologie de module, d’onduleurs ou de technologie des systèmes, cette année, le secteur solaire est placé sous le signe de l’innovation technologique, des rendements élevés et des solutions durables. Envie de découvrir de plus près les projets récompensés et d’échanger avec les lauréats et les finalistes ? Intersolar Europe 2022 vous en donne l’occasion du 11 au 13 mai à la Messe München dans le cadre de The smarter E Europe 2022. Les gagnants du prix Intersolar AWARD 2022 Gamesa Electric S.A.U (Espagne) : PROTEUS PV4700

PROTEUS PV4700 est un onduleur central pour les grands parcs photovoltaïques de Gamesa Electric, une filiale de Siemens Gamesa Renewable Energy et dont le siège est en Espagne. Il associe un rendement très élevé à une densité de puissance particulièrement importante. Son système de refroidissement hybride est constitué d’un circuit à liquide pour les composants fortement sollicités et d’un refroidissement à air. L’onduleur peut donc fonctionner à des températures extérieures élevées sans pertes de performance. En outre, l’onduleur central ne présente que de faibles taux d’harmoniques dans son courant de sortie et peut même limiter activement certaines harmoniques par suppression sélective, ce qui en fait une solution adaptée aux points de raccordement au réseau plutôt faibles. Le jury a apprécié le système de refroidissement hybride et la faible distorsion harmonique, salué la robustesse et la longévité du produit, et souligné l’importance d’une densité de puissance élevée efficace pour les installations au sol. REC Solar EMEA GmbH (Allemagne) : Alpha Pure Series

REC Solar Group fondé en Norvège en 1996 produit des cellules et modules solaires ainsi que d’autres produits pour les énergies propres. Alpha Pure est l’un des premiers modules photovoltaïques à base de silicium cristallin certifiés sans plomb et produits en masse ; il est conforme à la directive européenne RoHS visant à limiter l’utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Alpha Pure offre jusqu’à 410 watts (W) de puissance pour une surface de 1,85 mètre carré, ce qui correspond à un rendement de module de 22,2 pour cent. Cela est rendu possible par la combinaison des cellules solaires à hétérojonction performantes et de la technologie de connexion par fil métallique sans espacement entre les différentes cellules. Le jury a été impressionné par le haut niveau de performance et d’efficacité de ces modules noirs et considère comme excellente la puissance délivrée par ce produit. La faible empreinte carbone et l’absence de plomb en font une alternative durable aux modules solaires habituels également intéressante pour les installations sur toit. M10 Solar Equipment GmbH (Allemagne) : installation pour la connexion en bardeaux des cellules solaires SURFACE

M10 Solar Equipment appartient à M10 Industries à Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) et fabrique des installations de production de modules photovoltaïques. Dans le processus de production SURFACE, les cellules solaires sont connectées en bardeaux : les cellules solaires découpées en six bandes sont connectées précisément avec un faible chevauchement de 1 à 1,2 millimètre à l’aide d’un adhésif conducteur. Le système peut aussi positionner les cellules solaires comme des briques. Le résultat est une matrice en bardeaux qui permet une légère courbure et des modules plus tolérants à l’ombre. Cette méthode offre un grand potentiel pour les applications en façade, les véhicules et d’autres applications intégrées. Le jury a été impressionné par la créativité, l’originalité, la grande précision et la productivité de cette installation. Le potentiel de ce système comme multiplicateur et précurseur d’une technologie de module photovoltaïque respectueuse de l’environnement suscite l’enthousiasme des experts.

