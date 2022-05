EES AWARD 2022: les technologies dâ€™avenir dans le secteur du stockage rÃ©compensÃ©es

Le système de stockage à batteries EnerOne, le convertisseur modulaire multi-niveaux STABL SI 100 et le système de stockage commercial Voltfang Industrial fabriqué à partir de batteries de voiture de seconde vie sont des produits d’avenir pour le secteur – et ils ont gagné l’ees AWARD 2022. Les fabricants Contemporary Amperex Technology (CATL), STABL Energy et Voltfang remportent ainsi ce prix d’innovation. L’ees AWARD a été remis sur scène le 10 mai 2022 en même temps que les prix d’innovation The smarter E AWARD et Intersolar AWARD. Ces prix récompensent des produits et projets innovants d’entreprises tournées vers l’avenir qui jouent un rôle essentiel dans la réussite du nouveau monde de l’énergie. Les gagnants et finalistes présentent leurs innovations dans le cadre de The smarter E Europe 2022 du 11 au 13 mai à la Messe München.



Un jury international spécialisé a évalué les candidatures au prix d’innovation du secteur du stockage, l’ees AWARD 2022, et récompensé les solutions prometteuses. Les gagnants ont été annoncés et mis à l’honneur le 10 mai 2022 sur la grande scène de l’ICM (Internationales Congress Center München) dans le cadre de The smarter E Europe en présence d’un public international. Les batteries et les systèmes de stockage d’énergie sont des composants essentiels du futur monde de l’énergie. L’installation, la durabilité des batteries et la gestion de la température en particulier présentent d’importants potentiels d’optimisation, comme le montrent les finalistes et les gagnants du prix ees AWARD de cette année. Le salon ees Europe 2022, qui a lieu du 11 au 13 mai à la Messe München, est d’ailleurs l’occasion de rencontrer en personne les lauréats et les finalistes du prix.

Les gagnants de l’ees AWARD 2022

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (Chine) : EnerOne

Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), dont le siège est à Fujian en Chine, propose depuis 2011 des technologies énergétiques, solutions et services innovants. EnerOne est un système de stockage à batteries avec refroidissement liquide pour l’extérieur. Il s’appuie sur des cellules lithium-fer-phosphate avec une capacité nominale de 372,7 kilowattheures pour une surface de seulement 1,69 mètre carré. Les cellules d’une capacité de 280 ampères-heures présentent une valeur de 1C et garantissent une durée de vie pouvant atteindre 10 000 cycles. Le système convient aux onduleurs entre 600 et 1 500 volts. L’indice de protection IP66 des principaux composants le rend résistant aux températures de -30 à +55 degrés Celsius, il peut donc être utilisé à l’extérieur en toute flexibilité. EnerOne a passé des tests critiques au niveau de la cellule, du module et du rack, dont un essai de propagation au niveau du rack, sans que l’assistance d’un dispositif d’extinction d’incendie soit nécessaire.

Le jury a salué ce concept complètement intégré, bien pensé et sophistiqué qui ouvre de nouvelles possibilités pour des installations dans des régions au climat rude. Il a également apprécié le potentiel de diminution des coûts grâce à l’intégration dans l’ensemble de la chaîne de valeur de CATL.

STABL Energy GmbH (Allemagne) : SI 100

L’entreprise STABL Energy fondée à Munich en 2019 développe de l’électronique de puissance pour les systèmes de stockage à batteries. Son convertisseur modulaire multi-niveaux SI 100 pour les systèmes de stockage à batteries remplace les onduleurs classiques. Il n’est plus nécessaire de procéder à la conversion habituelle par un onduleur séparé en vue de produire la tension alternative pour le réseau. Au lieu de cela, l’onduleur STABL produit la tension alternative en activant et en désactivant les modules de batteries dans une séquence dynamique afin d’augmenter et de réduire la tension de sortie en escalier et ainsi de garantir que tous les modules soient uniformément chargés et déchargés. Lorsque les tensions et fréquences de commutation sont plus faibles, le rendement de conversion de 99,4 pour cent maximum est plus élevé qu’avec les onduleurs de batterie habituels. Ce concept permet l’intégration des modules de batterie dans différents états, ce qui est intéressant pour les applications de seconde vie.

Le jury a été impressionné par le rendement de conversion élevé, la possibilité d’utiliser différents modules de batteries en un seul système et le caractère globalement pionnier de cette technologie inventive.

Voltfang GmbH (Allemagne) : Voltfang Industrial

Fondée à Aix-la-Chapelle en 2020, la start-up Voltfang développe des systèmes de stockage à batteries pour applications stationnaires à partir de batteries de voiture usagées. Voltfang Industrial est un système commercial mettant en œuvre uniquement d’anciennes batteries lithium-ion de véhicules électriques. Le système est compatible avec des modules de batterie de différents types, tailles et plages de tension. Le système de gestion de batteries (BMS) propriétaire peut communiquer avec le BMS du module est continuer à l’utiliser. Avec une puissance adaptée aux applications de stockage pour augmenter l’autoconsommation des installations photovoltaïques, la réduction des pics de demande constitue aussi un marché potentiel. L’allongement de la durée de vie restante des batteries de véhicules électriques dans des applications stationnaires permettra de réduire considérablement les émissions de CO2.

Le jury récompense ce concept stratégique qui englobe toutes les étapes pertinentes de la chaîne de valeur des systèmes de seconde vie, dont un procédé de test pour déterminer la qualité et la sécurité des batteries. Il a également salué la technologie avancée et la capacité du système à intégrer les batteries de seconde vie de différents constructeurs automobiles. Voltfang indique que la durée de vie des batteries automobiles peut ainsi être prolongée de 8 à 15 ans.