The Smarter E Award 2022 : les finalistes prÃ©sentent leurs produits et projets innovants pour le nouveau monde de lâ€™Ã©nergie

Les finalistes du prix The smarter E AWARD 2022 sont désormais connus ! Les candidats ont convaincu le jury avec leurs projets et produits innovants. Exemples d’applications novatrices, les projets de la catégorie « Outstanding Projects » se distinguent par le caractère unique de leur réalisation. La catégorie « Smart Renewable Energy » s’intéresse aux solutions de couplage sectoriel et à la gestion intelligente des installations de production d’énergie. La cérémonie de remise des prix aux lauréats aura lieu dans le cadre de The smarter E Europe le 10 mai 2022 à Munich.

L’importance du secteur de l’énergie n’a jamais été aussi éclatante qu’aujourd’hui. Les solutions énergétiques intelligentes ont surtout un rôle majeur à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. La plus grande plateforme européenne du secteur de l’énergie, The smarter E Europe met à l’honneur les concepts et solutions connectés et intelligents pour la production, le stockage et la valorisation efficaces de l’énergie. C’est pourquoi le prestigieux prix d’innovation du secteur de l’énergie, The smarter E AWARD, s’intéresse aux idées et aux projets qui allient énergies renouvelables, décentralisation et numérisation, afin de fédérer intelligemment tous les aspects des filières de l’électricité, de la chaleur et des transports.

Les lauréats seront récompensés le 10 mai 2022, la veille de The smarter E Europe et de ses quatre salons professionnels consacrés à l’énergie – Intersolar Europe, ees Europe, Power2Drive Europe et EM-Power Europe – qui se tiendront du 11 au 13 mai 2022 à la Messe München. Les finalistes ci-après peuvent espérer être récompensés dans les catégories « Outstanding Projects » et « Smart Renewable Energy ».

Les finalistes de la catégorie « Outstanding Projects »

Les finalistes de la catégorie « Outstanding Projects » ont soumis des projets énergétiques passionnants qui sortent de l’ordinaire. Ils témoignent du dynamisme planétaire des énergies renouvelables et des accumulateurs d’énergie qui deviennent de plus en plus les technologies clés du nouveau monde de l’énergie.

Center for Renewable Energy Services Limited (Bangladesh) : au Bangladesh, le système d’irrigation intelligent SirriS alimente en électricité solaire des pompes commandées par capteur et régule la distribution automatique de l’eau dans les champs. Ce système permet, d’une part, d’économiser du fioul et d’arrêter l’arrosage lorsque le taux d’humidité requis est atteint, d’autre part. La consommation d’eau est ainsi réduite d’au moins 50 pour cent. Outre la télésurveillance et le télécontrôle, il faut souligner tout particulièrement son système de facturation qui permet des modèles d’exploitation garants de la rentabilité d’exploitation à long terme. SirriS présente ainsi des avantages économiques, environnementaux et sociologiques. L’optimisation de l’irrigation tient compte des différents types de végétaux ainsi que du pH du sol. L’évolution du rendement solaire au fil du temps correspond aux besoins d’irrigation.

Fenecon GmbH (Allemagne) : le système de stockage stationnaire du site de Werdohl en Allemagne est constitué à la fois de batteries pour automobiles non encore installées (zéro usage) et de batteries déjà utilisées dans des Renault ZOE électriques (seconde main). Installé dans des conteneurs, ce système de stockage fait office de stockage de puissance de réglage primaire afin de participer à la stabilisation du réseau électrique. À l’avenir, des services de gestion énergétique seront également proposés aux industriels et aux fournisseurs d’énergie en utilisant les capacités de stockage des batteries. 72 batteries de ZOE de 40 kWh sont assemblées dans une unité de conteneur pour former un accumulateur d’une capacité de 2,88 MWh. Leur exploitation s’effectue de manière stable afin de les préserver.

Fenecon GmbH (Allemagne) : le kibboutz Maale-Gilboamit, qui compte environ 800 habitants dans le nord d’Israël, s’approvisionne déjà pour l’essentiel en électricité renouvelable. Pour ne pas avoir à diminuer la puissance des générateurs photovoltaïques (PV) et éoliens en raison de la capacité limitée du réseau, un système de stockage compact en conteneur, constitué de 24 batteries de BMW i3 d’une capacité totale de 984 kWh, a été installé. Sa vocation première consiste à écrêter les pics d’injection de l’installation photovoltaïque. Les jours de fort ensoleillement, l’injection n’est désormais plus limitée, ce qui permet de mieux valoriser l’énergie. Autre avantage : le refroidissement innovant par réfrigérant des packs de batteries de véhicules électriques maintient les cellules dans une plage de température parfaite pour un fonctionnement fiable même lorsque la température extérieure dépasse les 50 °C. Dans cette plage de températures, la stabilité de fonctionnement des systèmes habituellement refroidis par air n’est pas assurée.

Fluence Energy GmbH (Allemagne) : ce projet pilote à Vilnius en Lituanie est l’un des premiers au monde à utiliser un système de stockage d’énergie sur batteries au sein du réseau de transport d’électricité. Cet « accumulateur accélérateur du réseau » possède un temps de réaction extrêmement rapide avec un délai de traitement de 87 millisecondes et un passage complet de la charge à la production de 70 millisecondes. Depuis fin 2021, il est en phase d’essai. De tels accélérateurs de réseau améliorent l’utilisation des lignes existantes en différant les transits de puissance, et réduisent en outre les mesures d’extension du réseau lorsqu’ils sont positionnés à des points stratégiques du réseau. Pour la Lituanie, cette amélioration du réseau entraîne une plus grande indépendance énergétique et une décarbonation accrue grâce à une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le réseau électrique.

Huawei Technologies CO., LTD. (Chine) : en réalisant un projet photovoltaïque de 300 MWh, les salines désaffectées de Binzhou se sont transformées en installations d’aquaculture modernes. Ces terres stériles sont devenues le plus grand projet d’intégration de la pêche et du photovoltaïque de Chine, ainsi qu’un modèle d’énergie propre : la production d’électricité en tête, l’agriculture verte à la base. La production annuelle d’électricité de l’installation PV avoisine les 400 millions de kWh. L’aquaculture permet d’élever des crevettes. Ce projet photovoltaïque apporte la propreté nécessaire, le pH approprié ainsi que la bonne teneur en oxygène de l’eau. Un autre excellent exemple de synergie d’usage de terres précieuses.

IBC Solar AG (Allemagne) : même si l’électromobilité est sur toutes les lèvres, les possibilités de rechargement font toujours défaut. L’exemple d’un concessionnaire automobile de Korschenbroich en Allemagne montre clairement que la limitation de la puissance de raccordement au réseau électrique est un obstacle à la mise en place d’une infrastructure de recharge. En installant un accumulateur à batteries et un système photovoltaïque, il peut désormais exploiter huit bornes de recharge, dont une de recharge rapide en courant continu de 50 kW. Il est même possible d’utiliser simultanément toutes les bornes à pleine charge (environ 193 kW). Un fonctionnement sûr et essentiellement neutre en CO2 est ainsi garanti par le stockage tampon sur batteries et l’optimisation de la recharge solaire des véhicules. Les concessionnaires automobiles pourraient justement être les pionniers mondiaux du déploiement des infrastructures de recharge solaire.

Reuniwatt SAS (France) : une installation photovoltaïque intelligente soutient l’exploitation d’une mine au Mali. Elle a permis de réduire la consommation de carburant de 30 à 40 pour cent, diminuant ainsi les émissions de gaz à effet de serre et augmentant la rentabilité de l’exploitation minière. Cette mine non raccordée au réseau électrique dispose de son propre micro-réseau adossé à ce qui est probablement le plus grand système hybride solaire-batterie au monde de l’industrie minière. Grâce à une surveillance continue de la couverture nuageuse par un capteur infrarouge et donc à des prévisions météorologiques à court terme précises, les générateurs diesel sont pilotés efficacement et l’électricité solaire est mieux valorisée. Ainsi, les générateurs diesel ne sont pas obligés de continuer à fonctionner en mode veille, mais peuvent être complètement arrêtés pendant de longues périodes lorsque les conditions météorologiques sont favorables.

Les finalistes de la catégorie « Smart Renewable Energy »

Les solutions des finalistes de la catégorie « Smart Renewable Energy » mettent l’accent sur la gestion intelligente de l’énergie et du rechargement ainsi que sur le couplage sectoriel afin d’optimiser l’utilisation des installations PV.

C.R. Technology Systems S.p.A. (Italie) : PR.E.SE. est un capteur RFID passif pour la mesure sans fil de la température des installations électriques. Ces capteurs ne nécessitent pas d’alimentation supplémentaire par batterie et leur forme compacte facilite leur installation dans les espaces de petite taille. Plusieurs capteurs RFID peuvent être captés par une seule antenne. Un tableau de bord permet de visualiser clairement les données de température. Les températures critiques sont détectées par un algorithme basé sur l’apprentissage automatique et transmises à l’exploitant de l’installation. Ces capteurs sont par exemple installés pour la maintenance prédictive dans les onduleurs des grandes centrales photovoltaïques au sol ou dans les éoliennes, afin que l’exploitant de l’installation puisse intervenir avant la défaillance de composants critiques due aux températures excessives.

deeeper.technology GmbH (Allemagne) : deeeper a développé un algorithme d’apprentissage profond pour l’analyse du gisement énergétique des installations photovoltaïques en toiture à partir d’images satellites. Les bâtiments et leurs toits sont d’abord détectés sur les images satellites à l’aide de l’intelligence artificielle. Le logiciel évalue l’adéquation des toits à l’installation de générateurs photovoltaïques en fonction de la surface et des obstacles architecturaux. Des panneaux photovoltaïques sont posés virtuellement sur la toiture appropriée et la production annuelle d’électricité est estimée. Deeeper aide ainsi les entreprises, les communes, les régies municipales ou les particuliers à prendre des décisions d’investissement et peut faciliter la génération de leads pour les entreprises de la filière solaire.

Fluence Energy, LLC (USA) : grâce à la plateforme logicielle Fluence IQ, les exploitants d’installations d’énergie renouvelable et de stockage peuvent automatiser la création d’offres de fourniture d’électricité et de services de soutien au réseau. Le logiciel recourt à l’intelligence artificielle pour calculer, à l’aide de divers paramètres de prévision (météo, demande et offre sur 24 heures), le prix optimal auquel l’exploitant de l’installation peut proposer ses services sur les plateformes d’enchères. Ce logiciel permet aux exploitants d’optimiser le rendement financier de l’ensemble d’un portefeuille d’installations de production et de stockage, et de réduire le nombre d’interventions manuelles sur le pupitre de commande, afin d’optimiser le programme prévisionnel des installations.

Fronius International GmbH (Autriche) : Fronius Wattpilot est une solution de recharge CA pour le rechargement à partir de l’autoproduction d’électricité à des prix flexibles. Avec sa commutation automatique 1/3 de phase, le Wattpilot offre une finesse technique pour optimiser la charge d’un véhicule électrique sur toute la plage de puissance de 1,38 à 22 kW. Les excédents variables de l’autoproduction d’électricité sont ainsi valorisables de manière optimale. Les véhicules tombés en veille peuvent être réveillés automatiquement. Outre la valorisation de son autoproduction d’énergie, la connexion intégrée à un fournisseur d’électricité proposant une tarification de l’électricité flexible (comme actuellement en Allemagne et en Autriche) permet d’optimiser les coûts de la charge pendant les périodes de prix avantageuses.

Next.e.GO Mobile SE (Allemagne) : l’e.GO Next Generation est un véhicule urbain moderne et compact, particulièrement axé sur la durabilité. Il est équipé d’une enveloppe extérieure en polymère entièrement teintée dans la masse. Ainsi, les traces d’utilisation sont à peine visibles et les matériaux peuvent être recyclés après tri sélectif à la fin du cycle de vie. L’e.GO Next Generation est fabriquée dans une micro-usine dont l’empreinte écologique est nettement inférieure à celle d’un constructeur automobile classique, car elle est optimisée pour le produit. Les processus gourmands en énergie tels que le moulage par compression et le laquage sont superflus. La production repose sur les principes de l’industrie 4.0 avec une mise en réseau numérique complète de toutes les installations de production.

Smappee nv (Belgique) : la borne de recharge EV Base Ultra de Smappee est la dernière-née de la gamme Smappee EV avec une puissance de charge en courant continu pouvant atteindre 160 kW. Smappee propose aux entreprises une solution tout-en-un innovante. Outre les bornes de recharge CA et CC, les utilisateurs de la borne EV Base Ultra ont accès à des options de paiement modernes : par RFID (radio-identification) et par Code QR. En outre, ils peuvent choisir entre les services de CPO (Charge Point Operator) et d’eMSP (e-Mobility Service Provider). Le système de gestion de la charge et de la recharge Smappee Infinity permet d’optimiser l’adaptation locale des courants de charge des unités de recharge Smappee aux conditions de limitation de la puissance, d’autoproduction et de tarification flexible de l’électricité. Le tableau de bord Smappee permet d’attribuer différents tarifs et priorités aux opérations de recharge.