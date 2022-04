Walt Disney World Resort sera alimentÃ© jusqu’Ã  40% par l’Ã©nergie solaire

Walt Disney Company a annoncé qu’elle installerait deux nouvelles centrales solaires de 75 mégawatts dans le comté de Gilchrist et le comté de Polk en Floride, qui s’étendront sur plus de 400 hectares acres au total.

Walt Disney a annoncé une étape stratégique vers l’atteinte de sa politique zéro émission nette de gaz à effet de serre, en mettant en place deux nouvelles installations solaires qui alimenteront jusqu’à 40% des besoins annuels en électricité du complexe d’animations de Floride. The Walt Disney Company a ainsi confirmé qu’elle installerait deux nouveaux parcs solaires de 75 mégawatts dans les comtés de Gilchrist et Polk en Floride, qui s’étendront sur plus de 400 hectares au total. Ils devraient être raccordés près du Walt Disney World Resort en 2023. Les deux réseaux distincts permettront à Disney d’exploiter la puissance du soleil sans dépendre d’un ciel ensoleillé uniquement dans une seule zone géographique. Le projet fera de Disney le plus grand consommateur commercial d’énergie solaire en Floride. Les nouveaux parcs solaires seront constitués de près d’un demi-million de panneaux solaires capables de produire plus de 375 000 mégawattheures d’énergie solaire sans carbone au cours de leur première année complète de fonctionnement, ce qui équivaut à retirer 29 500 voitures des routes chaque année.

Disney a déjà installé des panneaux solaires dans son complexe insulaire privé de Castaway Cay aux Bahamas et à Hong Kong Disneyland. “Cette dernière étape nous aidera à atteindre notre objectif de zéro émission nette d’ici 2030. Notre engagement envers l’environnement va au-delà de l’imagination d’un avenir plus brillant et plus durable en mettant en pratique la possibilité d’assurer une planète plus heureuse et plus saine pour tous”, a déclaré Jeff. Vahle, président du Walt Disney World Resort, à ABC News. Disney a un autre projet d’énergie solaire en cours à Disneyland Paris qui comprend d’énormes auvents solaires à construire sur le parking principal du complexe. Ces panneaux solaires devraient réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 750 tonnes par an tout en fournissant de l’ombre et un abri contre les intempéries. Les objectifs environnementaux de l’entreprise incluent l’atteinte de zéro émission nette pour les opérations directes d’ici 2030, une électricité à 100 % sans carbone d’ici 2030, l’exploitation de l’innovation pour les carburants à faible émission de carbone et l’investissement dans des solutions climatiques naturelles.