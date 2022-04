Entreprise/De lâ€™ÃŽle de BeautÃ© Ã  lâ€™Hexagone, VoltaÃ¯ca parsÃ¨me le territoire de hangars photovoltaÃ¯ques

Fondé en 2008, l’entreprise corse Voltaïca développe des centrales photovoltaïque, pour le compte de tiers investisseurs, sur les toits des hangars appartenant à des agriculteurs, industriels, commerçants et particuliers. Le modèle fonctionne à plein régime. L’entreprise affiche une croissance insolente !

L’entreprise corse Voltaïca surfe sur un business model connu et éprouvé. Un modèle gagnant-gagnant où des tiers investisseurs accèdent à un outil de production clé en main pendant que les propriétaires des hangars profitent d’un revenu supplémentaire non négligeable. Sans oublier le gain environnemental pour une planète à marché forcée vers le zéro émission !

Devenir un des acteurs français majeurs de l’énergie renouvelable d’ici 2025

Ces trois dernières années, Voltaïca a développé plus de 300 centrales. Elle a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 7,9 millions d’euros. Par son organisation, sa structure de coût maitrisée et sa stratégie, Voltaïca devrait être capable dans les années à venir de développer un nombre, toujours plus important de projets s’inscrivant ainsi dans les ambitions du Plan Pluriannuel de l’Énergie (PPE). “Portée par une forte demande, Voltaïca poursuit sa croissance. Avec une ambition forte : devenir un des acteurs français majeurs de l’énergie renouvelable d’ici 2025 avant d’étendre son activité à l’international » confirme Jean-Marc Giudicelli, fondateur et directeur général de l’entreprise. L’entreprise est représentée par ses trois établissements. Voltaïca Pulse développe ex nihilo des projets de centrales de production d’électricité et vend l’ensemble de ses droits à une société d’exploitation productrice d’électricité. Voltaïca Technic

coordonne, pour sa part, la construction des centrales commandées par les sociétés clientes, suit la production et assure la maintenance. Enfin Voltaïca Exploitation gère la production d’électricité pour le compte des sociétés de projet clientes de Voltaïca. L’électricité est revendue aux fournisseurs d’électricité, au premier rang desquels figure EDF.

Trois types d’offres

Voltaïca propose trois types d’offres. L’offre phare de Voltaïca repose sur un hangar clé en main gratuit au choix de l’hébergeur, avec trois tailles standards (1800, 1500 et 1200m²). Deuxième offre, Voltaïca propose la participation à la construction d’un hangar spécifique. En 12 mois, les pros ont la possibilité de bénéficier d’un précieux outil de travail. Les frais d’acquisition du bâtiment sont en partie pris en charge par Voltaïca ou son partenaire financier, en échange de l’hébergement d’une centrale photovoltaïque sur la toiture. Reste enfin la location de toiture. Voltaïca permet à tous les propriétaires de bâtiments de gagner de l’argent avec leur toiture. Il faut compter en moyenne 10 mois pour aller de la vérification d’éligibilité jusqu’à la fin des travaux. Les agriculteurs, industriels, commerçants et particuliers ont ainsi la possibilité de générer un revenu complémentaire. La toiture, qui était jusqu’alors un centre de coûts, devient une source de profits. « Quelle que soit la formule choisie, tout le processus est réalisé en mode “zéro prise de tête” grâce à un accompagnement de A à Z, allant de la construction du hangar, si nécessaire, jusqu’à l’installation des panneaux photovoltaïques, en passant par le financement » conclut Christian Giudicelli, président de la société.

Encadré

Le groupe Giudicelli, une belle aventure familiale

Derrière Voltaïca, il y a le groupe Giudicelli, une holding familiale créée par deux frères, Jean-Marc et Christian Giudicelli. Basée en Corse, leur terre d’origine, elle est composée de sociétés aux activités diverses (énergie, tourisme, industrie, immobilier…) afin de mutualiser les risques et de renforcer la durabilité du groupe. La force du groupe ? Des valeurs fortes, qui continuent à guider sa croissance. Originaires de deux petits villages corses, Jean-Marc et Christian sont très attachés à leur île et à la nature. Certaines activités du groupe, comme les énergies renouvelables et l’agriculture raisonnée, ont pour vocation de construire un monde plus respectueux de l’environnement. Le Groupe utilise également son patrimoine pour faire le bien avec sa fondation caritative.