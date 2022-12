The Smart E : dÃ©pÃ´t des candidatures pour les prix dâ€™innovation internationaux du nouveau monde de lâ€™Ã©nergie

La plateforme d’innovation The smarter E présente des technologies, solutions et modèles commerciaux pour le nouveau monde de l’énergie. Elle met aussi à l’honneur les esprits pionniers et innovants de l’industrie énergétique qui rendent un service important au secteur et à la société dans son ensemble. Les meilleurs de leur discipline seront récompensés par The smarter E AWARD, l’Intersolar AWARD, l’ees AWARD et – pour la première fois l’année prochaine – le Power2Drive AWARD et l’EM-Power AWARD. Les leaders du marché, les petites et moyennes entreprises, les startups et les propriétaires d’installations et de systèmes peuvent déposer leur candidature à partir du 1er décembre.

Une première pour le Power2Drive AWARD : un prix pour les innovations dans le domaine de la mobilité électrique sera décerné pour la première fois en 2023. Il récompensera des entreprises présentant des produits, services et modèles commerciaux innovants dans les domaines de l’infrastructure de recharge (solutions de recharge intelligentes), des véhicules électriques, des services de mobilité, du photovoltaïque embarqué et des batteries de trac-tion, autrement dit des entreprises qui contribuent à une transition de la mobilité durable et intelligente grâce à leurs concepts et technologies. Le prix reviendra aux acteurs et précur-seurs qui articulent intelligemment les secteurs de l’énergie et de la mobilité, préservent les ressources, et font avancer et pérenniser la mobilité électrique.

Le prix EM-Power AWARD sera lui aussi décerné pour la première fois en 2023 afin de ré-compenser des technologies et services d’excellence visant la distribution et l’utilisation d’énergies renouvelables, la gestion intelligente de l’énergie dans les smart grids et les micro-réseaux ainsi que l’intégration des prosumers, de la mobilité électrique et du Power-to-Heat (P2H) dans un système énergétique holistique. L’infrastructure de réseaux, les prestations énergétiques et les modèles d’exploitation constituent les axes essentiels.

Le prix The smarter E AWARD récompense les projets d’exception dans la production, l’utilisation ou la mise en réseau intelligente des énergies renouvelables. Le lauréat 2022 par exemple était Fluence Energy GmbH avec son projet pilote Grid Scale BESS : un système de stockage d’énergie basé sur des batteries dans un réseau de transport à Vilnius en Lituanie pour améliorer l’indépendance énergétique de la région. Le projet Tokai 2 de Fenecon GmbH a lui aussi été récompensé : ce système de stockage stationnaire combine des batteries automobiles neuves avec des batteries de véhicule électrique usagées et sert de réserve de réglage primaire pour la stabilisation du réseau. Le Smart Solar Irrigation System (SirriS) du Center for Renewable Energy Services, qui a remporté le smarter E AWARD 2022, fournit au Bangladesh de l’électricité solaire pour des pompes d’irrigation commandées par des capteurs.

L’Intersolar AWARD met en lumière des entreprises du secteur photovoltaïque et leurs inno-vations. Parmi les innovations qui se sont qualifiées pour la phase finale de l’Intersolar AWARD en 2022, citons entre autres les modules photovoltaïques avec des cellules ultraperformantes ou permettant de réduire les pertes dues à l’ombrage, les modules sans plomb et les unités de transport réutilisables. Au final, le prix est revenu à Gamesa Electric pour son onduleur central performant PROTEUS PV4700 à destination des grands parcs solaires, REC Solar pour son module photovoltaïque sans plomb Alpha Pure et M10 Solar Equipment pour son installation innovante pour la connexion en bardeaux des cellules solaires.

Le prix d’innovation du secteur des systèmes de stockage, l’ees AWARD rend hommage aux solutions et produits d’avenir permettant un stockage efficace et complet de l’énergie. Le système de stockage à batteries EnerOne de Contemporary Amperex Technology (CATL), le convertisseur modulaire multi-niveaux STABL SI 100 de STABL Energy et le système de stock-age commercial Voltfang Industrial fabriqué à partir de batteries automobiles de seconde vie incarnent ce type d’innovations – et ils ont gagné l’ees AWARD 2022.

Notoriété pour les finalistes et les gagnants

Les entreprises et organisations ont jusqu’au 17 mars 2023 pour soumettre leurs innovations dans les domaines de l’approvisionnement en électricité et en chaleur, le photovoltaïque, le stockage d’énergie, l’électromobilité et la gestion de l’énergie. Un jury international d’experts évaluera les candidatures. Les critères les plus importants sont l’originalité et l’intérêt économique et écologique en plus du caractère pionnier et du degré d’innovation. Les finalistes et les gagnants bénéficiant de cette notoriété pourront se démarquer de leurs concurrents et profiter de nouvelles opportunités commerciales. La cérémonie de remise de prix aura lieu le 13 juin 2023 à l’ICM München, la veille de l’ouverture de The smarter E Europe 2023.

www.thesmartere-award.com/en/participation/participation?utm_medium=referral&utm_source=partner&utm_campaign=AWARD_Global_2021