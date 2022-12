WiSEED accompagne BoucL Énergie dans une collecte en obligations durables pour du financement participatif

WiSEED, plateforme leader en investissement digital, lance une collecte participative de 700 000 € en obligations durables (taux d’intérêt annuel de 7%), au bénéfice de BoucL Energie, filiale du producteur d’énergie solaire diffuse everWatt. Une première en France ! Cette collecte permettra de financer le projet pilote d’autoconsommation collective (3 MW) à Saint Martin d’Hères dans l’Isère (38), visant à l’aménagement énergétique de la métropole de Grenoble – “Capitale verte de l’Europe 2022”. Ticket d’entrée : 100 € !

Dans un contexte d’urgence climatique et de transition énergétique, repenser les modes d’exploitation et de consommation des énergies apparaît comme une nécessité. Les problématiques liées à la dépendance énergétique, au cœur des préoccupations sociales et environnementales, mettent en lumière le besoin grandissant d’une énergie décentralisée, renouvelable, produite et consommée localement.

Création de communautés locales d’énergie partagée

Fort de ce constat, everWatt se positionne comme le partenaire de la transition énergétique des territoires, pour les accompagner vers la neutralité carbone et l’indépendance énergétique. La société se charge de penser et d’opérer la décarbonation à une échelle locale pour rendre aux territoires la maîtrise de leurs énergies par le déploiement de projets locaux. Dans le but d’accélérer sa croissance, everWatt lance BoucL Energie, l’un de ses projets les plus innovants. BoucL Energie vise l’aménagement énergétique des zones commerciales aux abords des grandes villes et décentralise la production énergétique par la création de communautés locales d’énergie partagée. Ces communautés ont pour objectif d’augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, un projet rendu possible par la mise en place de boucles locales d’autoconsommation collectives.

Ces “boucles énergétiques” disposent de deux atouts majeurs :

1. La proximité des lieux de production et de consommation avec la mise en relations des producteurs et consommateurs locaux d’EnR – éloignés au maximum de 2 kms, et qui signent un contrat privé d’achat/vente de l’énergie.

2. La maîtrise sur le long terme des coûts énergétiques et donc du tarif d’achat de l’électricité.

BoucL Energie développe actuellement 9 projets en France et projette d’opérationnaliser une centaine de projets à l’horizon 2025, pour un total de 300 MW.

« La participation des citoyens est dans notre ADN, c’est l’essence même de cette collecte »

La collecte actuellement en cours sur la plateforme WiSEED a pour objectif de lever 700 000 € en obligations durables portant des objectifs quantitatifs qui, s’ils ne sont pas atteints par l’émetteur, déclencheront un bonus sur le taux d’intérêt pour les investisseurs. Ce bonus s’élève à 1% et sera déclenché en cas de non-atteinte des deux objectifs suivants :

Avoir mis en service opérationnel la centrale de Saint Martin d’Hères d’une puissance de 3 MW (+ ou -15%) avec des panneaux photovoltaïques

Avoir mis en service opérationnel une autre centrale en France d’une puissance de 3 MW (+ ou -15%) avec des panneaux photovoltaïques.

André May, Président d’EverWatt déclare : “Lancer cette campagne avec WiSEED est pour nous un moyen de nous rapprocher encore des territoires et des citoyens. Le montant recherché sera alloué au projet qui est à ce jour le plus grand projet d’autoconsommation collective en France, et situé au cœur des territoires près de Grenoble. La convergence de l’engagement du territoire et de la participation des citoyens est dans notre ADN, c’est l’essence même de cette collecte.” Jean-Marc Clerc, Directeur Général de WiSeed Transitions poursuit : “BoucL Energie a développé une technologie de rupture, qui répond à des besoins massifs mais qui représente aussi une innovation accessible pour un grand nombre d’acteurs, privés comme publics, et de toutes tailles. Par ailleurs, BoucL Energie a d’ores et déjà validé sa technologie et s’ouvre à un marché prometteur.” Le projet est réalisable à partir de 300 000 € collectés et le ticket d’entrée est de 100 €.

Encadré

BoucL Energie Saint Martin d’Hères en chiffres

3 MW de panneaux photovoltaïques installés en ombrières de parking ou en toiture

3,6 GWh/an d’électricité, soit 12 % des besoins énergétiques de la Zone d’Activités Economiques (ZAE) qui accueille la boucle

350 tonnes de CO2 évitées par an

7 sites de production d’énergie

20 consommateurs d’énergie