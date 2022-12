AgrivoltaÃ¯sme : VSB Ã©nergies nouvelles s’appuie sur les compÃ©tences d’un projet d’Ã©lÃ¨ve ingÃ©nieur de l’Institut Agro Montpellier

A l’occasion de sa participation au Forum EnerGaïa, VSB énergies nouvelles, producteur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, annonce la signature d’une convention avec l’Institut Agro Montpellier dans le cadre d’un projet d’élève ingénieur dont la finalité permettra d’améliorer les connaissances en matière d’évolution agronomique des parcs photovoltaïques.

Tout comme pour ses autres activités, VSB énergies nouvelles prône en matière de développement agrivoltaïque une approche technique et terrain, au plus proche des territoires. Dans cette droite lignée, et afin d’améliorer les connaissances autour de l’évolution agronomique des parcelles équipées de panneaux photovoltaïques et faire évoluer la conception des futurs projets, VSB énergies nouvelle a souhaité s’appuyer sur les compétences et l’expertise d’élèves ingénieurs en agronomie de l’option « Biodiversité, Eau, Sol, climaT, Environnement » (BESTE) en formation à l’Institut Agro Montpellier.

Une nouvelle collaboration au service de projets cohérents, réfléchis et respectueux

Ce projet d’élève ingénieur (PEI) vise à obtenir des données et mettre en place un suivi agronomique complet de la centrale photovoltaïque Soleil de Gaujac située au nord de Nîmes. A l’issue de la collecte de données, une démarche expérimentale adaptée au suivi de la parcelle sera proposée. Le projet terminé et soutenu, VSB énergies nouvelles et l’Institut Agro Montpellier partageront les résultats de ces travaux avec toute la communauté photovoltaïque pour améliorer les connaissances globales en la matière.

Vieillissement des exploitants, perte de rentabilité des terres cultivées, transition écologique, changements climatiques, le secteur agricole français est confronté à de nombreuses problématiques auxquelles l’agrivoltaïsme peut apporter une vraie réponse. En couplant production photovoltaïque secondaire et culture principale, il devient possible de sécuriser les revenus agricoles tout en valorisant des terres devenues moins fertiles ou touchées par les aléas climatiques.

Développer un agrivoltaïsme raisonné et raisonnable

Pour VSB, l’activité agricole doit avant tout rester au cœur du projet. Le photovoltaïque est là pour améliorer la production, mais à aucun moment il ne doit s’y substituer. Ainsi, un projet réussi doit combiner une synergie réfléchie, un impact positif sur les récoltes, et un partage de la rentabilité juste et transparent avec un objectif final : construire des projets pertinents, relancer des projets d’élevage, voire créer un tout nouveau projet. VSB énergie nouvelles capitalise également sur ses connaissances terrain issues de la prospection éolienne. Une fois une parcelle identifiée, l’idée est alors de co-construire le projet aussi bien avec les chambres d’agricultures – pour avoir une vision globale – que l’exploitant lui-même pour répondre au mieux à ses besoins.

Tout comme pour les autres projets photovoltaïques où VSB se concentre sur l’existant (sites anthropisés ou industriels), en agrivoltaïsme VSB va prioriser les terres agricoles à faible potentiel agronomique ou encore les terres d’élevage.

« Notre vision de l’agrivoltaïsme place l’agriculteur et ses préoccupations au cœur de nos projets. Nous travaillons avec lui et pour lui afin de l’aider à optimiser ses installations, ses cultures, et à faire sa transition énergétique pour le bien de tous », explique Maël Lagarde, DG et Gérant de VSB. « Et ce n’est pas qu’une vision ! Nous avons déjà de nombreux dossiers en cours dont pas moins de 3 projets sur le seul département de l’Hérault dont un « flottant » pour le moins original ! »

