Lancement du nouveau module photovoltaÃ¯que TCL Solar T5 Pro, performance, fiabilitÃ© et durabilitÃ© rÃ©unies

LeÂ TCL Solar T5 Pro, nouvelle rÃ©fÃ©rence du portefeuille TOPCon shingled de SunPower, a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© pour offrir des performances Ã©levÃ©es ainsi quâ€™une crÃ©ation de valeur durable sur le long terme.Â Un produit phare qui sera prÃ©sentÃ© Ã Intersolar MunichÂ !

Le T5 Pro associe la technologie avancÃ©e de cellulesÂ TOPConÂ multicutÂ Ã une architectureÂ shingledÂ superposÃ©e, permettant de rÃ©duire les rÃ©sistances Ã©lectriques et dâ€™optimiser la surface active du module. ConcrÃ¨tement, cette conception se traduit par uneÂ production Ã©nergÃ©tique accrueÂ et uneÂ amÃ©lioration du rendement global du systÃ¨me. Lâ€™agencementÂ shingledÂ supprime les espaces inactifs entre les cellules afin de maximiser la captation lumineuse, tandis que lâ€™optimisation du circuit Ã©lectrique garantit desÂ performances solides, y compris en conditions dâ€™ombrage partiel.

FiabilitÃ© renforcÃ©e et dÃ©gradation minimaleÂ

DÃ©veloppÃ© pour durer, le T5 Pro intÃ¨gre desÂ interconnexions flexiblesÂ limitant les risques de microfissures et de contraintes mÃ©caniques. Avec un taux de dÃ©gradation annuel de seulementÂ 0,35 %, il assure une production stable et prÃ©visible sur lâ€™ensemble de son cycle de vie, garantissant unÂ retour sur investissement compÃ©titifÂ pour les professionnels.Â GrÃ¢ce Ã un facteur deÂ bifacialitÃ©Â deÂ 85 Â± 5 %, le T5 Pro exploite efficacement la lumiÃ¨re rÃ©flÃ©chie sur la face arriÃ¨re, permettant une augmentation significative du rendement des installations bifaciales.

Un module alignÃ© avec les standards ESGÂ

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Le T5 Pro a Ã©tÃ© conÃ§u selon des critÃ¨res stricts deÂ durabilitÃ©, recyclabilitÃ© et traÃ§abilitÃ©, en cohÃ©rence avec les rÃ©fÃ©rentiels internationaux tels quâ€™EcoVadisÂ et laÂ SolarÂ StewardshipÂ Initiative. Â« Pour le marchÃ© franÃ§ais, le produit est pleinement alignÃ© avec les exigences rÃ©glementaires et commerciales du segment C&I, incluant des certificationsÂ PPE2 v1 et v2.Â La premiÃ¨re version duÂ T5 Pro commercialisÃ©e en France sera en version monofaciale, et sera suivi dâ€™uneÂ version bifaciale disponible Ã partir du Q4, afin de complÃ©ter lâ€™offre et rÃ©pondre aux besoins des projets Ã plus haute performance Ã©nergÃ©tiqueÂ Â» souligne Katia PietrosantiÂ Communications Manager.Â Le module bÃ©nÃ©ficie de garanties parmi les plus robustes du marchÃ© :Â jusquâ€™Ã Â 25 ansÂ de garantie produit et 30 ansÂ de garantie de performance.

IntersolarÂ Europe â€“ Munich, 23-25Â juin

Stands :Â TCL A1.150Â etÂ A1.151,Â SunPowerÂ A2.540.