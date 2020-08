Tesla : et maintenant la fourniture dâ€™Ã©nergie verte pour concurrencer les majors du secteur

Leader mondial de la voiture électrique et acteur majeur des modules solaires, Tesla envisage à présent de devenir fournisseur d’électricité verte. Pour preuve une demande de licence déposée pour fournir de l’électricité au Royaume-Uni en développant le stockage et l’autoconsommation.

« À long terme, je m’attends à ce que Tesla Energy ait la même ou à peu près la même taille que la branche automobile de Tesla ». Elon Musk annonce la couleur. Le voici désormais lancé dans la fourniture d’énergie, prêt à diversifier ses activités et à commercialiser de l’énergie. Le charismatique PDG se projette déjà vers un département énergie particulièrement florissant. De quoi bousculer EDF en Europe ?

Fournisseur d’électricité solaire

Sa source d’énergie préférentielle : le photovoltaïque bien sûr. L’entreprise vend déjà des solutions d’autoconsommation avec batterie aux particuliers et collabore également avec les entreprises et les collectivités territoriales.Pour commercialiser de l’énergie, Tesla aurait recours à une plateforme qui répond au nom d’Autobidder. Ce logiciel permet aux autoconsommateurs de suivre la production d’électricitéde leurs panneaux solaires. Mais il va beaucoup plus loin, il analyse aussi la demande en électricité sur le réseau et observe le cours des tarifs de l’énergie. Nanti de toutes ces données, le producteur peut choisir de consommer le surplus stocké ou de le revendre via un système d’enchères.

Utiliser le stockage pour vendre de l’électricité

Tesla a donc fait une demande pour lancer Autobidder sur le marché britannique. A l’heure actuelle, Autobidder est déjà en fonction en Australie sur le site de Hornsdale. Cette batterie lithium-ion de forte capacité, la plus grande du monde, a été développée par Tesla et l’entreprise française Neoen. Elle permet de stocker l’énergie produite par les parcs solaires et éoliens de la région. Et de la revendre via Autobidder quand le marché est le plus propice pour une distribution apte à absorber les pics de consommation avec de l’électricité verte. Le stockage pour pallier l’urgence… la distribution d’électricité selon Elon Musk.