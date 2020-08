L’Australie championne du monde de la transition Ã©nergÃ©tique la plus rapide grÃ¢ce Ã  un important pipeline de projets EnR

L’Australie se dirige vers la transition énergétique la plus rapide du monde via l’implantation de sources d’énergies renouvelables, et ce, malgré des défis tels que les feux de brousse et l’arrêt des activités de construction en raison de la COVID-19. La baisse du coût des ressources énergétiques décentralisées et la volonté de fournir de l’électricité bon marché à ses consommateurs dans le pays seront de puissants catalyseurs sous-jacents pour la feuille de route visant à atteindre un mix de production renouvelable de 94% d’ici 2040. Le solide portefeuille de projets solaires et éoliens du pays apportera la confiance des investisseurs dans la bancabilité du marché, selon GlobalData. Somik Das, Senior Power Analyst chez GlobalData, commente: «L’Australie dispose actuellement d’un solide pipeline renouvelable de 102 GW, comprenant des projets en phase naissante et avancée. Sur ce total de 102 GW, énergie éolienne et solaire PV représentent près de 90% du pipeline. Le gouvernement a mis le dernier clou dans le cercueil des centrales électriques au charbon, n’ayant pas l’intention de continuer les générateurs de charbon et de gaz au-delà des dates de retraite prévues. En fait, il est même possible que les producteurs de charbon et de gaz prennent leur retraite plus tôt si les énergies renouvelables offrent des avantages de coûts plus importants avant l’horizon 2040. »

Le solaire PV fer de lance la transition énergétique australienne

Globaldata note que le solaire PV sera le fer de lance des installations cette année, suivi de l’énergie éolienne. Le solaire PV et l’éolien devraient représenter plus de 25% du total des installations cette année, contre 24% l’année dernière. Das a poursuivi: «La forte réduction des coûts des modules, l’amélioration de l’efficacité et les accords d’achat de faible puissance (PPA) ont placé le solaire photovoltaïque à côté de l’éolien en tant que porte-drapeau de la transformation verte. La transition énergétique proposée signifiera également une expansion du stockage d’énergie et des investissements dans la construction et l’amélioration de l’infrastructure du réseau pour soutenir l’expansion des énergies renouvelables à cette échelle.