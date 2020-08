CBI Battery Match, site de rencontre entre fournisseur dâ€™Ã©nergie et fabricants de batteries plomb

Nouvel outil web, CBI Battery Match offre un service de jumelage en ligne pour les fabricants de batteries et les utilities. En trois étapes rapides, il devient possible de trouver une relation dans le secteur du stockage d’énergie à long terme. Ce nouveau service de «correspondance» de batteries révolutionnaire devrait aider les entreprises de services publics à choisir le partenaire industriel le plus approprié pour leurs projets de stockage d’énergie.

CBI Battery Match a été conçu et construit par le Consortium for Battery Innovation (CBI) – le groupe de recherche mondial sur les batteries au plomb avancées – pour aider les fournisseurs d’électricité et d’autres sources d’énergie

à trouver un système de batterie qui répond le mieux à leurs exigences pour leurs projets de stockage.

Un algorithme intelligent

Le service en ligne, lancé en collaboration avec l’Energy Storage Association’s Virtual Conférence (ESACon20), s’adresse aux prescripteurs et intégrateurs de systèmes pour les services publics et les entreprises d’énergies renouvelables. Il leur présente une série de partenaires potentiels de batteries, avant de les relier directement aux fabricants de batteries. A l’instar des applications de rencontres humaines, les utilisateurs saisissent des informations sur eux-mêmes ainsi que des détails sur leurs attentes et leurs exigences. Grâce à un algorithme intelligent basé sur l’industrie experte des batteries, une gamme de solutions la mieux adaptée à leurs besoins est identifiée en temps réel. Le Dr Alistair Davidson, directeur de CBI, a déclaré: «Nous visons à combler le fossé entre les services publics et les fournisseurs d’énergie renouvelable et les fabricants de batteries en démontrant la large gamme de batteries au plomb avancées fiables et hautes performances disponibles. Notre consortium de recherche de fabricants de batteries a constaté que leurs clients avaient besoin d’un moyen plus simple de trier la gamme de choix pour identifier la meilleure batterie pour leur système de stockage. Notre matchmaker de batterie aidera à démontrer qu’il existe une gamme d’options disponibles, où les batteries au plomb avancées sont les mieux adaptées à leurs besoins, ce qui leur permet de trouver de fait une solution pour leur système spécifique ».

Un taux de recyclage de presque 100% aux USA et en Europe

Alistair Davidson poursuit : «Nous constatons une croissance massive de la demande de stockage d’énergie par batterie à travers le monde, ce qui signifie que nous avons besoin de beaucoup plus de batteries. Ce nouvel outil aide les utilisateurs à considérer l’étendue du potentiel solutions et les met en relation avec des partenaires industriels ». Le marché du stockage d’énergie devant croître de près de 25% au cours des cinq prochaines années. Les batteries

Seront l’une des principales technologies de stockage d’énergie.«Toutes les compositions chimiques des batteries auront un rôle à jouer pour atteindre les futurs objectifs en matière d’énergie propre.» a ajouté le Dr Davidson. «L’un des avantages de l’utilisation de batteries au plomb avancées est qu’elles allient fiabilité, hautes performances techniques et rentabilité avec un taux de recyclage de presque 100% en Amérique du Nord et en Europe. » La technologie est déjà largement utilisée par les entreprises de services publics et d’énergie renouvelable pour des projets à grande échelle d’élimination des crêtes, de lissage de la puissance, de régulation de fréquence mais aussi au sein des smartgrids.

Les principaux acteurs mondiaux

Le service de correspondance de batteries est un effort de collaboration entre l’industrie des batteries au plomb et CBI, qui rassemble des informations techniques solides de certains des principaux acteurs mondiaux. Des sociétés telles que Advanced Battery Concepts, C&D Technologies, East Penn Fabrication, Applications électriques Incorporated, EnerSys, Exide Technologies, Gridtential, NorthStar Battery et Trojan Battery Company participent au projet. Avec cette interface conviviale disponible sur ordinateur et mobile, les utilisateurs finaux de stockage d’énergie peuvent se connecter sur l’outil, entrez leurs exigences système, avec pour résultat une correspondance directe avec le fabrica,t qui propose la batterie la mieux adaptée à leur projet. CBI Battery Match permettra une communication directe entre l’entreprise de stockage d’énergie et le fabricant de batteries, un processus rationalisé où les informations entrées entraînent un partenariat constructif.

www.batteryinnovation.org