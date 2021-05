Tesla annonce lâ€™alimentation de tous ses Â« superchargers Â» avec de l’Ã©nergie renouvelable dÃ©s cette annÃ©e 2021

Pour une fois, serait-on tenté de dire, Tesla a fait une annonce dans la discrétion lors du Jour de la Terre. Et pourtant, cette annonce pourrait avoir un fort retentissement dans le secteur du solaire. Le constructeur automobile a en effet l’intention d’alimenter toutes les stations « Supercharger » avec de l’énergie renouvelable dès cette année 2021. Pour rouler toujours plus propre en Tesla !

Si l’usage du véhicule électrique veut s’élever au rang de « révolution », il doit impérativement être alimenté par des énergies renouvelables pour que son effet positif sur l’environnement se fasse pleinement sentir. C’est pourquoi Tesla, via ses activités dans le solaire, a également mis en place une activité de stockage d’énergie propre pour accélérer l’adoption des énergies renouvelables.

Une recharge 100% renouvelable

La plupart des recharges de véhicules électriques se font à la maison. L’utilisation de l’énergie solaire résidentielle, avec modules installés en toiture ou sur carport, entraînera littéralement la recharge des voitures électriques à l’énergie solaire. Mais pour Tesla, cela ne suffit pas. Les bornes de recharge publiques doivent également être alimentées par des énergies renouvelables. Et justement, Tesla prévoit de faire des progrès importants sur ce front dès cette année. Lors de la Journée de la Terre, Justin Lange, leader du marché de Tesla pour les « Superchargers » a publié des statistiques intéressantes sur le réseau des bornes à haut potentiel de Tesla. Mais il a surtout annoncé que Tesla prévoit que «toute l’énergie du Supercharger soit désormais 100% renouvelable en 2021».

Des stations de recharge solaire en autonomie totale

Tesla a mis en place des générateurs d’énergie solaire dans certaines stations de suralimentation, mais pour la plupart, ses bornes de recharge sont alimentées par le réseau et à partir de n’importe quelle source d’électricité appartenant aux services publics locaux. Certains services publics d’électricité tirent déjà toute leur énergie d’énergies renouvelables, de sorte que les bornes de recharge sur leurs réseaux sont alimentées par des énergies renouvelables. Par exemple, au Québec, tous les « Superchargers » de Tesla sont alimentés par l’électricité hydroélectrique d’Hydro-Québec. En 2017, le PDG Elon Musk a déclaré que Tesla prévoyait d’ajouter de l’énergie solaire et des batteries à toutes les stations Supercharger et éventuellement de déconnecter la plupart d’entre elles du réseau. Pour l’heure, aucune des stations n’a atteint ce niveau d’autonomie. Mais l’objectif demeure. Pour l’heure, Tesla se contentera de contractualiser ses approvisionnements avec des distributeurs d’énergies vertes. Avant pourquoi pas, du 100 % solaire ! Tesla exploite actuellement le plus grand réseau mondial de recharges de véhicules électriques avec plus de 24 000 superchargers répartis sur plus de 2 700 emplacements dans le monde.