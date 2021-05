Le nouveau livret technique SOCOL pour accompagner la mise en service dynamique du solaire thermique est paru !

Lorsque les experts techniques du groupe SOCOL avaient réalisé la première version du livret technique pour la mise en service dynamique des installations solaires thermiques en 2016, ils avaient prévu de suivre de près les premiers retours des acteurs sur le terrain afin de pouvoir l’adapter aux besoins des professionnels et maîtres d’ouvrage dans un deuxième temps. Après plusieurs entretiens auprès de porteurs de projets et d’équipes techniques ayant mené à bien des procédures de mise en service dynamique, le document type de la charte juridique a d’abord été révisé en 2020 pour la rendre plus facile d’utilisation. En ce mois de mai 2021, c’est au tour du carnet de bord technique de bénéficier d’un travail de simplification afin de permettre aux acteurs de mettre en œuvre plus facilement cette période d’engagement permettant d’assurer le bon fonctionnement et la performance des installations solaires thermiques ainsi qu’une maintenance plus aisée à mettre en place. Un document indispensable et facilitateur !

www.solaire-collectif.fr/photo/img/2021/OUTILS/210302_Livret-doc-MeS-Dyn_VF.pdf