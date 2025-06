Le portefeuille d’InnoEnergy devrait permettre de rÃ©duire les Ã©missions mondiales de CO2e de 2,3 gigatonnes d’ici Ã  2030

Un nouveau rapport d’InnoEnergy, investisseur à impact qui a pour mission d’industrialiser l’innovation dans le domaine des cleantechs, révèle que l’impact cumulé de son portefeuille de start-ups et de scale-ups devrait permettre d’économiser 2,3 Gt d’émissions d’équivalents CO₂ d’ici à 2030. Ce chiffre est comparable au retrait de la circulation de 534 millions de véhicules à moteur thermique pendant un an et représente près de 80 % des émissions totales de gaz à effet de serre enregistrées par l’UE27 en 2023. Et le solaire d’y prendre sa part !

Alors que le paysage géopolitique est en pleine mutation, le rapport complet « InnoEnergy Impact Report 2024 » publié par InnoEnergy souligne l’importance de préserver et de développer l’innovation dans le domaine des cleantechs au niveau européen. C’est essentiel pour atteindre les objectifs de 2050 en matière d’émissions nettes zéro et pour garantir l’autonomie stratégique à long terme de l’Europe.

« Ce qu’il faut maintenant, c’est se concentrer sur l’industrialisation de ces technologies »

« Le moment est venu pour l’Europe de montrer la voie », a déclaré Elena Bou, cofondatrice et directrice de l’innovation chez InnoEnergy. « Nous disposons d’une stabilité réglementaire, d’un engagement politique fort et d’un nombre croissant de solutions éprouvées dans le domaine des cleantechs. Elles sont en passe de permettre d’importantes réductions d’émissions, de créer des milliers d’emplois et de renforcer le tissu industriel européen. Ce qu’il faut maintenant, c’est se concentrer sur l’industrialisation de ces technologies et les faire évoluer pour qu’elles deviennent des acteurs mondiaux. »

« Rosi avait recyclé 5 tonnes de panneaux solaires en fin de vie en décembre 2024 »

« Des entreprises comme Rosi ouvrent la voie à une industrie photovoltaïque dynamique », ajoute Karine Vernier, Directrice Générale d’InnoEnergy France. « À elle seule, cette startup française avait recyclé 5 tonnes de panneaux solaires en fin de vie en décembre 2024 et devrait éviter plus de 85 Kt de de CO2e d’ici 203O. L’Europe s’étant engagée à réduire ses émissions de plus de 50 % d’ici à 2030, les possibilités d’investissement dans les cleantechs et le potentiel de développement de ces technologies en France n’ont jamais été aussi importantes.” Outre l’impact sur l’environnement, le rapport souligne les bons résultats économiques. Fin 2024, le portefeuille d’InnoEnergy avait généré 943 millions d’euros de revenus cumulés et mobilisé 34 milliards d’euros d’investissements cumulés. D’ici à 2030, il devrait permettre de réaliser 13,5 milliards d’euros d’économies d’énergie. En outre, à la fin de 2024, il avait créé plus de 47 000 emplois et permis à 2,9 millions de personnes dans les pays en voie de développement d’accéder à l’énergie.

9 000 startups évaluées et plus de 540 entreprises soutenues

« La transition énergétique n’est pas seulement une question de temps, mais aussi de rapidité. Avec 15 ans d’impact démontré et une position stratégique au cœur de l’écosystème européen des clean techs, InnoEnergy joue un rôle central dans la mobilisation des acteurs industriels, politiques et financiers pour accélérer les champions des cleantechs », a commenté Elena Bou. « Notre portefeuille montre que ce qui était autrefois associé à une « prime verte » est aujourd’hui compétitif, et souvent gagnant, en termes de coûts et de performances. Il ne s’agit pas seulement de technologies plus propres, mais de moyens plus intelligents, plus rapides et plus performants pour répondre à la demande croissante d’énergie ». Depuis sa création, InnoEnergy a évalué plus de 9 000 startups et soutenu plus de 540 entreprises, dont quatre sont devenues des licornes. Avec un taux de survie du portefeuille de 89 % et le même pourcentage d’entreprises qui exportent leurs produits à l’échelle mondiale, les données mettent en évidence une forte résilience et une demande internationale en faveur des solutions européennes dans le domaine de l’énergie propre.

Encadré

Quelques exemples d’entreprises du portefeuille

Altris

La cellule de batterie sodium-ion durable et de taille commerciale d’Altris a démontré une densité énergétique de 160 Wh/kg et une capacité de plus de 160 mAh/g, la capacité la plus élevée de sa catégorie. D’ici à 2024, l’entreprise aura créé 60 emplois directs et sera en mesure d’éviter 240 kt d’émissions d’équivalent CO₂ d’ici à 2030.

Hepta

Hepta Insights offre des capacités à double usage en numérisant et en surveillant les infrastructures énergétiques critiques. La plateforme améliorée par l’IA renforce la résilience et la connaissance de la situation des réseaux énergétiques, en soutenant à la fois la fiabilité civile et les besoins stratégiques de la défense.

Holosolis

Holosolis est sur le point de jouer un rôle central dans le rétablissement de la souveraineté énergétique de l’Europe en lançant la plus grande installation de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques du continent (5GW). Elle devrait permettre d’éviter l’émission de 14 millions de tonnes d’équivalent CO₂ d’ici à 2030.

Hysun

Hysun propose un processus unique de photo-thermo-catalyse, qui produit de l’hydrogène 100 % propre sans aucune émission. L’entreprise devrait générer 525 GWh d’énergie propre et éviter 141,7 kt d’émissions d’équivalent CO₂ d’ici à 2030.

Rosi

Le processus de recyclage de ROSI, qui extrait des matières premières de grande pureté des panneaux photovoltaïques en fin de vie, a prouvé qu’il permettait de réduire l’impact de 90 % par rapport aux activités de production conventionnelles. L’entreprise a recyclé 5 tonnes d’ici à décembre 2024 et devrait éviter 85,1 kt d’émissions d’équivalent CO₂ d’ici à 2030.

issuu.com/innoenergy/docs/innoenergy_impact_report_2024