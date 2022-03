TERREAL souligne le succÃ¨s du programme Â« Demain tous solaire Â» deux ans aprÃ¨s son lancement

TERREAL, spécialiste français des solutions solaires pour le marché résidentiel, tire un premier bilan positif de l’offre « Demain tous solaire » lancée en janvier 2020. Deux ans après, le programme rayonne avec plus de 500 maisons équipées en solutions solaires bas carbone et plus de 1 800 utilisateurs professionnels utilisant l’application Demain Tous Solaire. Une large gamme de services a été mise au point pour professionnaliser les couvreurs dans la pose de systèmes photovoltaïques, mais aussi les accompagner dans la vente des solutions les plus adaptées à l’utilisateur. Le point sur « Demain tous solaire », une offre globale d’accompagnement des professionnels !

Le marché du solaire représente aujourd’hui une véritable alternative permettant aux particuliers de réaliser des économies substantielles et d’alléger leur empreinte carbone. Il est devenu davantage incontournable dans la construction neuve depuis l’entrée en vigueur en janvier cette année de la RE2020 et l’inflation grandissante des coûts de l’électricité du réseau.

Une application plébiscitée par les professionnels

L’offre « Demain tous solaire » de TERREAL propose des packages de solutions complètes Solterre PV, l’une des plus larges du marché sous Avis Technique, pour le résidentiel individuel en neuf et en rénovation. Les formules proposées vont de la « découverte » (1 à 4 panneaux photovoltaïques) à l’offre « indépendance énergétique » qui peut comprendre jusqu’à 20 modules. Une démarche pédagogique est également mise en place à travers des monitorats de chantier pour former les couvreurs dans les premières poses et les conducteurs de travaux à la mise en service des installations. L’offre a su convaincre les professionnels dès 2020 avec plus de 500 systèmes photovoltaïques vendus par TERREAL à ce jour. Pour 2022, TERREAL estime doubler les toitures équipées via cette offre. « Demain tous solaire » s’accompagne d’une application évolutive et centrée sur l’utilisateur développée par TERREAL comme outil d’aide à la vente pour les professionnels. Elle permet de simuler une étude complète et personnalisée en y intégrant également les calculs de retour sur investissement de l’installation solaire, pour être au plus proche de la demande des particuliers. A ce jour, plus de 1000 entreprises de couvreurs et constructeurs de maisons, soit 1 800 professionnels, utilisent cette application. Depuis deux ans, l’application dénombre plus de 6000 études ayant abouti à 500 installations en toiture. Benjamin Lamailloux, Président de JB Construction, témoigne : « Le fait de proposer des installations photovoltaïques fabriquées par des spécialistes de la couverture avec des garanties et certificats rassure nos clients. Depuis que nous avons commencé le solaire il y a un an, nous avons déjà réalisé une dizaine de chantiers en intégré et en surimposé et utilisons l’application « Demain tous solaire » pour réaliser nos devis ».

Le solaire, un levier important pour l’atteinte des objectifs de la RE2020

L’année 2021 a été la meilleure année pour le marché français résidentiel depuis le boom du photovoltaïque en 2011. En France, plus de 3 800 nouvelles demandes de raccordement pour des installations inférieures à 9 kWc ont été enregistrées, soit une croissance deux fois supérieure à 2019. Une hausse qui peut s’expliquer par la volonté des particuliers de gagner en pouvoir d’achat tout en faisant un geste vertueux pour la planète. En plus d’être une solution esthétique qui s’intègre facilement à différentes architectures, Solterre PV leur permet de :

§ réaliser des économies d’énergie et d’alléger leur facture d’électricité jusqu’à 50%,

§ revendre une partie de l’énergie non consommée sur le réseau,

§ augmenter la valeur de revente de leur maison.

« Globalement la France reste en retard en matière d’équipement solaire par rapport à ses voisins européens, alors qu’il devient une solution incontournable pour répondre à la fois aux enjeux environnementaux et réglementaires, mais aussi à l’augmentation continue des prix de l’électricité. Avec le programme « Demain tous solaire », notre ambition est de faciliter l’accès au photovoltaïque pour la construction neuve mais également pour la rénovation. Conjuguer rénovation de toiture et solaire apporte de multiples avantages aux clients, dont la réduction du coût global de la rénovation du toit. L’installation de panneaux solaires peut permettre de générer des économies contribuant à financer la rénovation globale de la toiture », conclut Krasimir Yordanov, Responsable du pôle produit solaire et innovation marketing de TERREAL.