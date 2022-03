Changement d’actionnaires pour deux projets tunisiens de VSB Ã©nergies nouvelles

VSB énergies nouvelles, développeur indépendant d’électricité à partir d’énergies renouvelables, annonce l’entrée au capital d’un nouvel actionnaire pour deux de ses sociétés de projet en Tunisie. Détails du montage !



Présent en Tunisie depuis 2014, VSB énergie nouvelles a été lauréat de deux Appels d’Offres en 2019, l’un pour une centrale solaire de 10MWc à Lessouda, l’autre pour un parc éolien situé à Mateur d’une puissance de 30MW. Ces deux projets sont l’un et l’autre à des stades avancés de leurs développements. Récemment le gouvernement Tunisien a annoncé la prorogation de la durée de validité des autorisations initiales pour les projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables dans le cadre du régime d’autorisation accordées avant le 31 décembre 2020. Le délai supplémentaire serait de 18 mois, amenant aux alentours de mi 2024 pour la date maximale de mise en service. En parallèle, le Ministère de l’énergie et la CTER ont donné une suite favorable à la demande de changement d’actionnariat de VSB pour les deux projets.

« Ce changement d’actionnaire est un coup d’accélérateur majeur »

A l’origine, les 2 SPV (Soleil de Lessouda et Eoliennes de Bizerte) étaient détenues par VSB énergies nouvelles et VSB Holding GMHB. Cette dernière a cédé la totalité de ses parts (63,75%) à VSB énergies nouvelles et à un fonds spécialisé dans le développement des énergies renouvelables en Afrique en s’appuyant sur les conseils de la banque d’affaires Finergreen. VSB énergies nouvelles reste actionnaire majoritaire avec 51% des parts de chaque société. L’arrivée au capital de ce nouveau fonds – reconnu pour son expertise – a pour objectif d’aider VSB énergies nouvelles à obtenir des financements auprès de bailleurs internationaux. L’expérience du fonds dans le financement de projets EnR en Afrique est un atout pour finaliser le développement et démarrer la construction. « Ce changement d’actionnaire est un coup d’accélérateur majeur dans le développement de ces deux projets dont tous les indicateurs sont désormais au vert », explique François Trabucco Directeur Général de VSB énergies nouvelles. « C’est une satisfaction pour VSB mais aussi et surtout pour la Tunisie qui voit là deux nouveaux jalons venant bientôt enrichir son capital en matière d’énergies renouvelables. »