Terr.A annonce un premier accord de co-dÃ©veloppement dans les projets dâ€™Ã©nergies renouvelables

Terr.A, acteur spécialisé dans le développement, l’investissement et l’exploitation d’énergies renouvelables, annonce un premier accord de co-développement avec KDE Energy France dont l’ambition est de développer et exploiter 300MW de projets d’énergies renouvelables d’ici 10 ans. Précisions sur ce rapprochement stratégique !

Détenue à 100% par Andera Smart Infra 1, Terr.A est une plateforme spécialisée dans le développement, l’investissement et l’exploitation d’énergies renouvelables. Terr.A a vocation à nouer des partenariats avec des développeurs de la transition énergétique souhaitant garder leur indépendance tout en conservant une partie du fruit de leur travail. L’ambition de Terr.A est de développer plus de 1GW de projets au cours des 10 prochaines années. En combinant photovoltaïque et éolien, TERR.A a l’ambition de devenir un producteur d’électricité indépendant contribuant efficacement et rapidement à une production d’énergie française et européenne plus équilibrée et neutre en carbone.

« 200MW de projets photovoltaïques »

Depuis 2007, KDE Energy France, développeur indépendant de projets éoliens et photovoltaïques (au sol et en toitures), se distingue par son savoir-faire et son expérience combinés à la connaissance approfondie des territoires où elle apporte l’empreinte des énergies renouvelables, contribuant ainsi efficacement à la transition énergétique. Olivier Aymard, Directeur développement de Terr.A, : « Je suis très heureux de ce premier accord de co-développement avec un acteur d’une grande expertise dans le développement de projets d’énergies renouvelables. Nous nous fixons comme objectif de codévelopper ensemble 200MW de projets photovoltaïques et 100MW de projets éoliens, dans les 10 prochaines années ». Michel Suzan, Dirigeant de KDE Energy France : « Nous sommes fiers et enthousiastes de devenir partenaires d’un acteur ambitieux et novateur dans son approche multidisciplinaire des énergies décarbonées. Nos équipes respectives, aux compétences complémentaires, sauront construire des projets apportant de la valeur à toutes les parties prenantes. »