Terreal sâ€™engage pour lâ€™habitat durable avec le solaire

La lutte contre le changement climatique est un enjeu décisif pour notre planète et un défi majeur pour l’ensemble du secteur du bâtiment. Aujourd’hui en France, plus de 7 millions de logements sont classés en catégories E à G par le diagnostic de performance énergétique et nécessitent d’être rénovés pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, fixé par le gouvernement français. Aussi, seules 10% des toitures françaises construites en 2020 sont équipées de panneaux solaires contre plus de 50% aux Pays-Bas, la mission de Terreal est de permettre à tous les particuliers d’accéder à l’énergie du futur : l’énergie solaire.

L’habitat se réinvente. Plus intelligent, il devient actif et producteur d’énergie. Face à ces grandes mutations, Terreal s’est mobilisé pour guider et aider les professionnels à prendre ce virage technologique, grâce à sa connaissance du marché de la couverture et sa capacité d’innovation. Le savoir-faire de Terreal se situe désormais au carrefour du développement du solaire et de la rénovation des toits. Avec l’intime conviction que les partenaires, entreprises de couvertures et constructeurs, ne doivent pas perdre leur place de spécialiste du toit. Et Krasimir Yordanov, responsable pôle produits solaire et innovation marketing de s’en expliquer. « Mon travail consiste à développer l’activité solaire de TERREAL et GSE I par des innovations produits mais aussi à accompagner tous les acteurs du marché dans ces grandes mutations du bâtiment pour construire ensemble, l’habitat du futur. Notre certitude ? Nous devons contribuer à construire des villes plus saines pour les citoyens et à soutenir le développement des énergies propres à l’instar de l’énergie solaire. La toiture de demain, productrice d’électricité localisée et renouvelable tiendra un rôle déterminant dans la vie des bâtiments par l’installation de panneaux photovoltaïques. Pour accompagner nos clients couvreurs, installeurs, constructeurs, promoteurs, nous avons lancé le programme Demain Tous Solaire … Les possibilités sont multiples : investir le marché neuf ou implanter du solaire sur des toitures déjà existantes. Choisir le solaire, c’est s’engager dans un secteur en plein développement, encouragé par les nouvelles réglementations, la hausse du prix de l’électricité et la baisse du prix des panneaux solaires. Forts de nos 10 ans d’expériences et d’innovations dans les systèmes solaires adaptés à toutes les configurations de toitures, nous nous attachons à préserver les habitations en nous appuyant sur la qualité, la fiabilité et la traçabilité de nos solutions. Avec nos kits de panneaux solaires certifiés, sur liste verte de l’AQC, fabriqués en France et recyclables à plus de 94 %, nous permettons aux habitants de produire, stocker et auto-consommer de l’énergie tout en réduisant leur empreinte carbone. Accompagnés de professionnels experts, les particuliers gagnent en pouvoir d’achat et favorisent les circuits d’achat court. Notre offre répond ainsi au double objectif de bénéfice économique pour les particuliers et les constructeurs et de bénéfice écologique en devenant acteur de la transition énergétique »

Encadrés

Trois belles initiatives qui participent du développement du solaire

En Franche-Comté, l’un des premiers bâtiments à énergie positive

Conçue pour répondre au label BEPOS-Effinergie 2013, la toiture de la nouvelle école maternelle intercommunale à Châtenois-les-Forges (90), composée d’un système de 500m² de panneaux photovoltaïques Solterre PV et de tuiles Santenay, s’intègre parfaitement aux toitures environnantes. Récompense à la clé, une production équivalente à la consommation électrique annuelle de 16 maisons individuelles.

Dans l’Aude, quand l’habitat social devient (éco)responsable

L’écoquartier des Vallons du Griffoul (11) a été le terrain d’une expérimentation portée par le Groupement (la commune de Castelnaudary, le bailleur social Habitat audois et le lycée professionnel Andréossy) : le projet Habitat social positif (HSP). L’objectif ? Associer logement social et performance énergétique au service du confort des habitants. L’alliance de matériaux de construction en terre cuite produits localement et l’installation de panneaux photovoltaïques munis d’un système de récupération thermique a notamment permis à deux maisons individuelles, instrumentées et suivies depuis 2014, d’être labellisées Effinergie et BEPOS Effinergie, une première pour des logements sociaux.

Former les couvreurs au solaire

Depuis 7 ans, TERREAL forme les couvreurs à la pose de panneaux photovoltaïques. Afin d’accompagner la montée en compétence des professionnels couvreurs, TERREAL a signé en 2020 un partenariat avec l’organisme de formation CERER, afin de dispenser des formations qualifiantes « QualiPV » composée de modules théoriques et pratiques. Au terme de la formation, le professionnel se voit certifié référent technique QualiPV par Qualit’EnR, organisme de qualification des énergies renouvelables.