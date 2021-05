DualSun lauréat de la French Tech GREEN20, une reconnaissance pour le fabricant du panneau solaire hybride Made in France

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique et Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique ont dévoilé le lundi 3 mai à Marseille les 20 lauréats du programme French Tech GREEN20 (#FTGreen20) qui vise à faire émerger les nouveaux champions technologiques de la transition écologique. Le régional de l’étape, Dualsun, fabricant du panneau solaire hybride Made in France, fait partie des 20 pépites. Une jolie consécration !

Les deux Ministres Barbara Pompili et Cédric O, en visite à Marseille, ont rencontré l’équipe DualSun, fabricant leader mondial du panneau solaire hybride. La startup a été sélectionnée pour faire partie du programme French Tech GREEN20 (#FTGreen20).

De futurs leaders internationaux en devenir

Certaines startups greentech ont la capacité de devenir de futurs leaders internationaux dans ce secteur ; l’objectif de French Tech GREEN20 est d’être à leurs côtés pour les aider à accélérer leur développement en France comme à l’international. « La transition écologique ne pourra se passer de la transition numérique. Les acteurs de la French Tech, et plus particulièrement les GreenTech sont des atouts considérables pour transformer durablement nos façons de consommer, produire, acheter. Avec le programme French Tech – Green 20, nous voulons accompagner des startups qui ont à la fois un impact positif sur l’environnement et une grande capacité de développement », a déclaré Cédric O, Secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique lors du déplacement à Marseille avec la ministre de la Transition écologique.

Les startups bénéficieront d’un accompagnement renforcé des services de l’Etat

French Tech GREEN20 est une offre d’accompagnement pour 20 startups françaises greentech sélectionnées chaque année. Pour pouvoir être éligibles à ce programme, les startups doivent d’abord répondre à plusieurs critères génériques, économiques et concernant leur activité tels que le caractère innovant de leur produit ou service, la localisation de leur siège social en France, la croissance annuelle de leur chiffre d’affaires et leur activité. Cette dernière doit répondre aux enjeux de transition écologique jugés prioritaires par le Gouvernement comme l’efficacité énergétique entre autres. La sélection finale est faite à l’aide d’un jury d’experts. L’offre est proposée par la Mission French Tech de façon rapprochée avec plusieurs correspondants French Tech (qui accompagnent déjà le French Tech Next40/120) et les équipes du Ministère de la Transition écologique. Selon Jérôme Mouterde, Président fondateur de DualSun : “ Cette sélection vient consacrer un travail de fond mené par l’ensemble des équipes de DualSun depuis plusieurs années et largement soutenu par des organismes comme l’ADEME ou Bpifrance. Nous sommes fiers de participer à la dynamique de la GreenTech françaises et de sa visibilité à l’international. ”