Synergie solaire : le trail des EnR s’adapte Ã  2021 ! DÃ©fendez les couleurs de votre entreprise le vendredi 28 mai

Puisque le trail des EnR organisé par Synergie Solaire ne peut exister dans le format pensé pour tous… Que diriez-vous de courir malgré tout, dans votre ville, entre collaborateurs ? Synergie Solaire vous propose de vous retrouver là où vous le souhaitez, autour de valeurs sportives dans une ambiance conviviale, pour vivre un moment d’entraide, de soutien et de solidarité bien sûr.

motiver et fédérer vos équipes qui ont hâte de se retrouver,

envoyer un mail pour prévenir de l’inscription de votre ou vos équipes à Diane Lacaille (contact@synergiesolaire.org) : => Préciser le nom de l’entreprise + le nombre de personnes qui vont courir.

identifier votre parcours de 21 km : les équipes en 2022 seront constituées de 1 à 6 personnes, il est recommandé de découper le parcours en boucles correspondantes pour le relai.

courir avec le logo de votre entreprise le vendredi 28 mai, heure qui vous convient prendre des photos,

communiquer sur cette belle aventure partagée en nous mentionnant sur Linked in, et en utilisant le Hashtag prévu pour cet évènement

nous faire un don à la suite de la course afin que le fonds de dotation puisse continuer de financer ses missions environnementales et EnR auprès des écoles, des hôpitaux & entrepreneurs.

Car l’objectif demeure, encore plus prégnant suite à la pandémie mondiale qui affecte les plus pauvres. Il est de financer, avec les entreprises de la filière, les missions de Synergie Solaire dans l’éducation, la santé, le soutien aux entrepreneurs, l’agriculture durable et l’empowerment des femmes. N’hésitez pas à faire participer les gens autour de vous en local (pompiers, voisins, entreprises amies…). Rejoignez les entreprises déjà engagées pour le 28 mai !

Le Trail sous sa version initiale vous donne rendez-vous en 2022, considérez cette journée comme la journée n°1 de vos entraînements, car c’est bien un challenge inter-équipe qui est prévu l’année prochaine !

www.synergiesolaire.org/wp-content/uploads/2021/04/TRAIL-EnR-28-MAI-en-Local-.pdf?utm_source=sendinblue&utm_campaign=NEWS_Trail&utm_medium=email