TERREAL : premier espace de formation photovoltaÃ¯que dÃ©diÃ© aux couvreurs sur son site de RoumaziÃ¨res en Charente (16)

TERREAL, spécialiste français des solutions solaires intégrées en toiture pour le marché résidentiel, a officialisé, le 16 avril, le lancement de son premier espace de formations qualifiante QualiPV’Bat sur son site de Roumazières. Une dizaine de couvreurs étaient présents pour la formation dispensée en partenariat avec l’organisme CERER, conventionné par l’association Qualit’EnR. Au total, ce nouvel espace prévoit la formation de minimum 120 couvreurs tout au long de la première année et les sessions affichent complet jusqu’au mois de juin !

La plateforme de formation aménagée par TERREAL sur son site de Roumazières a obtenu la qualification QualiPV’Bat de Qualit’EnR, ce qui lui permet de dispenser des formations aux professionnels pour la pose de panneaux photovoltaïques en toiture et le raccordement des installations au réseau. Cette qualification est portée par le partenaire national CERER, qui dispense cette formation avec son savoir-faire et son expertise auprès des partenaires couvreurs de TERREAL.

TERREAL investit dans la formation des couvreurs

Baptisée « Solterre Qualif’ », ce service de formation accueille jusqu’à 12 clients, couvreurs et constructeurs de maisons individuelles, sur une durée de trois jours. Elle offre une formation complète avec une partie théorique et une partie pratique sur des maquettes de la gamme de panneaux photovoltaïques Solterre. Au terme de la formation, les participants sont soumis à un questionnaire supervisé par un formateur et devront obtenir un résultat minimum de 24 bonnes réponses sur 30, pour décrocher la certification. « Ces formations complètes et qualifiantes sont un gage d’assurabilité et sont nécessaires pour que les entreprises, couvreurs et constructeurs de maison individuelles, puissent réussir dans le solaire. Avec le développement du photovoltaïque, les compétences des professionnels doivent évoluer notamment sur l’électricité. Nous facilitons l’accès des couvreurs à ce marché en proposant à la fois des solutions solaires au raccordement « plug and play » et une offre de formation sur la partie électrique. », explique Eric Risser, Directeur Marketing de TERREAL en France.

Un programme de formation qui affiche déjà complet !

Malgré une augmentation record du nombre d’entreprises qualifiées pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques en 2023 (+74%), le secteur de la couverture fait tout de même face à un nombre insuffisant de professionnels qualifiés pour répondre à cette demande croissante, créant un défi majeur de montée en compétence. Signe de l’importance de la demande, le programme de formation est déjà complet pour les 6 prochains mois. Eric Risser commente : « Aujourd’hui l’offre de qualification est insuffisante par rapport à l’évolution de la demande chez les professionnels, en particulier dans la région Grand Ouest qui a adopté d’ambitieux objectifs dans le développement du solaire ». Cette initiative s’inscrit dans la continuité du programme “Demain tous solaire” de TERREAL, lancé en 2020, qui accompagne les entreprises de couverture dans le boom de l’énergie solaire en France avec des services spécifiques sur la technique (conseil, installation, branchement et paramétrage) et l’aide à la vente des solutions les plus adaptées aux besoins de l’utilisateur final.

Aujourd’hui le Grand-Ouest, demain l’Occitanie et la région parisienne

TERREAL ambitionne de développer cet axe majeur de son programme « Demain Tous Solaire », pour la montée en compétence des couvreurs sur le photovoltaïque, avec l’ouverture de nouveaux espaces dédiés sur plusieurs sites en 2024, dont l’Occitanie et la région parisienne. « Ce programme de formation rejoint nos autres initiatives, tel que le partenariat signé avec la CAPEB en février 2023 pour accompagner les entreprises artisanales sur le photovoltaïque. Notre objectif est, d’une part, la montée en compétence de la filière pour qu’elle puisse répondre aux enjeux de la transition énergétique, et d’autre part, de proposer un service de qualité au particulier qui pourra ainsi bénéficier de l’autoconsommation et réinjecter une partie de l’énergie sur le réseau », précise Jean-Baptiste Fayet, Directeur Général France de TERREAL.