Avento Conseils lance un financement participatif pour le projet photovoltaÃ¯que de GabÃ¨s en Tunisie

Avento Conseils annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié à la centrale solaire de Gabès, située en Tunisie. D’un montant d’un million d’euros, cette collecte est ouverte à tous.

A la suite d’un appel à projets lancé en 2021 par le gouvernement tunisien, Avento Conseil s’est vu attribuer un accord pour le développement, le financement, la construction et l’exploitation de la centrale solaire de Gabès – en consortium avec Hannibal énergies. Cette levée de fonds via Lendosphere permet, à ceux qui le souhaitent, de contribuer au financement en prêt rémunéré du projet de centrale solaire de Gabès, situé dans le sud-est de la Tunisie. Pour les épargnants, c’est l’opportunité de décarboner leur portefeuille et de participer à la transition énergétique. Par cette opération, il est proposé de prêter directement à la société Avento Conseils, société immatriculée en France qui gère le développement du projet pour le consortium composé de Valorem, Hannibal et Avento. Ce prêt permet de refinancer une partie des fonds propres avancés par la société pour réaliser les acquisitions foncières en Tunisie permettant la construction de la centrale solaire de Gabès.

10 000 tonnes de CO 2 évitées par an

La centrale solaire de Gabès se situe sur un terrain à vocation agricole devenue inexploitable. L’installation d’un projet photovoltaïque était le moyen le plus approprié pour valoriser ce site, dont les composantes faunistiques, floristiques et pédologiques étaient fortement détériorées. D’une puissance de 10 MWc, le parc produira annuellement 23 GWh, ce qui évitera le rejet de 10 000 tonnes de CO 2 par an. 18 000 panneaux photovoltaïques bifaciaux seront installés sur des trackers qui suivront précisément la course du soleil tout au long de la journée, optimisant la quantité d’énergie produite par le réseau. Le projet aura des retombées positives sur l’économie locale. En effet, durant la phase de construction, le projet permettra la contribution au développement économique et social de la zone considérée. Le projet nécessitera environ 50 à 75 personnes pour les travaux de génie civil, les travaux électriques et le montage des équipements. La phase d’exploitation requiert le recrutement d’une douzaine de personnes localement pour assurer la direction, l’exploitation et l’entretien des installations de la centrale. Le projet permet ainsi la création d’emplois locaux et 23 % du montant des travaux est réservé aux entreprises locales. La mise en service de la centrale est prévue en novembre 2025.

Cette campagne s’inscrit dans une démarche plus globale menée par Lendosphere en Afrique

Pour Boris Grandidier, Directeur général d’Avento Conseils : « Conscient que le photovoltaïque doit avoir une place prépondérante pour réussir une transition énergétique, nous souhaitons le développer tant à l’échelle locale qu’à grande échelle. En effet, celle-ci est une solution compétitive et rapide à mettre en place. Elle est également une composante essentielle à l’accompagnement économique et industriel des pays en développement. » Cette campagne s’inscrit dans une démarche plus globale menée par Lendosphere en Afrique car ce type de projets fournit de l’énergie de façon compétitive et soutenable à des pays en situation de forte dépendance énergétique, où l’empreinte carbone de l’électricité est colossale, tout en apportant une réelle amélioration des conditions de vie au niveau local par l’accès à l’énergie et à la formation d’équipes sur le terrain. Avec la centrale de Gabès, Lendosphere a mis en ligne 25 campagnes pour des projets se situant dans 8 pays africains (Tunisie, Maroc, Sénégal, Tchad, Namibie, Comores, etc.), représentant plus de 20 M€ prêtés par sa base d’investisseurs.