CARBON dÃ©pose officiellement la demande de permis de construire de sa giga-usine Ã  Fos-sur-Mer

Le projet d’implantation de la plus grande giga-usine de production de panneaux photovoltaïques en Europe, porté par CARBON, a franchi une étape cruciale ce jeudi 18 avril avec le dépôt officiel de la demande de permis de construire par Nicolas Chandellier, Directeur général de l’entreprise.

Nicolas Chandellier, DG de CARBON, a déposé officiellement, ce jeudi 18 avril 2024, le dossier de demande de permis de construire de la giga-usine auprès de la mairie de Fos-sur-Mer pour le projet de giga-usine prévu sur le territoire de la commune, dans la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, en Région Sud. La temporalité est conforme aux engagements pris auprès des autorités et des différentes parties prenantes, notamment au cours de la concertation préalable.

Ce fût l’occasion :

de remercier une nouvelle fois les autorités locales (Grand port maritime de Marseille-Fos, Ville de Fos, Métropole, Département, Région, Préfecture…) et les services de l’État pour leur mobilisation et leur engagement depuis plus d’un an autour du projet industriel porté par CARBON ;

autour du projet industriel porté par CARBON ; d’évoquer l’évolution favorable du cadre public français et européen en faveur de l’industrie photovoltaïque pour répondre au défi de la transition énergétique ;

en faveur de l’industrie photovoltaïque pour répondre au défi de la transition énergétique ; de rappeler que CARBON veut construire le leader européen de l’industrie photovoltaïque, en mettant au cœur de sa stratégie la durabilité, la compétitivité et l’innovation, et en déployant le seul projet européen garantissant une entière souveraineté industrielle (du lingot au module).

Lancement de la phase opérationnelle du projet de giga-usine

À l’issue de la concertation préalable qui s’est déroulée à l’automne 2023, CARBON s’est engagé à poursuivre le dialogue avec les citoyens et les parties prenantes jusqu’à l’enquête publique prévue à l’été 2024, au travers d’une concertation continue qui a d’ores et déjà débuté en mars. CARBON tient ses engagements ambitieux et enchaîne les étapes afin de parvenir à produire ses premiers modules photovoltaïques à Fos courant 2026. Le dépôt de la demande de permis de construire est un jalon important pour tenir ce calendrier.

45 hectares d’installations industrielles sur le Grand Port maritime de Marseille-Fos

Les installations industrielles s’étendront sur près de 45 hectares, dont 30 hectares artificialisés avec 24,5 hectares de surface plancher (dont 210 000 m² pour la production sur 2 étages) qui accueilleront les 3 000 emplois directs. Des espaces naturels seront également préservés et valorisés, dont un « sanctuaire » pour la biodiversité de 4 hectares.

Un contexte favorable pour l’industrie photovoltaïque

Cette annonce intervient après plusieurs engagements politiques, législatifs et réglementaires, à l’échelle nationale et européenne, en faveur du développement de l’industrie photovoltaïque en Europe, dans un contexte d’ultra-dépendance à des importations en provenance d’Asie, en particulier de Chine. Signature du pacte solaire entre l’État et la filière solaire française le 5 avril 2024, signature de la charte solaire européenne engageant 23 pays-membres de l’UE le 15 avril 2024, adoption définitive du règlement européen pour l’industrie zéro émission nette (NZIA) dans quelques jours, mise en place annoncée de l’InduScore… Ce nouveau cadre qui s’établit vient renforcer le projet industriel stratégique que porte CARBON. « Ce dépôt de la demande de permis de construire marque une étape opérationnelle importante pour notre projet industriel d’ampleur. Je tiens d’ores et déjà à féliciter l’ensemble des équipes chez CARBON et l’ensemble de nos partenaires pour le travail accompli et à remercier les collectivités territoriales et les services de l’État pour leur accompagnement de chaque instant » se réjouit Pierre-Emmanuel MARTIN, Président-fondateur de CARBON.