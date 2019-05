TERREAL investit 2,2 millions dâ€™euros dans la fabrication de solutions solaires sur son site de Mazamet (81)

TERREAL, acteur n°2 de la couverture en France et n°1 dans le solaire résidentiel, poursuit son développement en augmentant la productivité et la capacité d’innovation de son usine Lahera Productions dans le Tarn. Acquis en 2006, le site est spécialisé dans la conception, la fabrication et

la commercialisation de composants métalliques en toiture, notamment pour les kits photovoltaïques. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie d’entreprise menée depuis 3 ans par TERREAL pour la modernisation de son outil industriel en France.

De nouveaux équipements industriels pour une productivité augmentée et une sécurité améliorée pour les opérateurs

Pour répondre à la demande croissante du marché en composants de toiture (abergements, closoirs, conduits de cheminées, accessoires de raccordement pour le chauffage…) et en solaire, une nouvelle cabine de peinture ainsi qu’une machine de découpe laser ont été installés. Afin d’accueillir ces nouveaux équipements, une extension de 1000 m² du bâtiment existant a été nécessaire.

Utilisée pour peindre les composants de toiture et les kits d’étanchéité des panneaux photovoltaïques conçus et commercialisés par Terreal, la nouvelle cabine de peinture permet, grâce au thermo-laquage, de réduire le temps de séchage des pièces à seulement 1h contre 12h auparavant. La capacité de production est ainsi multipliée par quatre. Cette technologie apporte également plus de sécurité pour les opérateurs et l’environnement, grâce à l’absence totale de composés organiques volatiles (COV) largement présents dans les peintures industrielles.

Du point de vue de la qualité des produits, la peinture thermo-laquée offre un meilleur rendu esthétique et une résistance accrue des produits aux UV et aux intempéries. L’atelier de découpe laser offre une meilleure capacité de découpe des produits à partir des pièces de tôle comme les sorties de cheminées métalliques, les closoirs, les abergements, etc. Ce nouvel équipement plus ergonomique pour les opérateurs est composé d’une machine intégrée qui charge et décharge la tôle ainsi qu’une table de désossage motorisée permettant le tri des pièces au fur et à mesure. En plus de multiplier par 2 la capacité de découpe, la machine consomme trois fois moins d’énergie et permet d’économiser la matière première en réduisant considérablement les chutes. La productivité de l’appareil a supprimé le travail de nuit qui n’est dorénavant qu’occasionnel.

Ces nouveaux équipements performants viennent compléter les efforts de l’usine pour une consommation énergétique responsable et participent à l’amélioration du bilan carbone. En plus d’un éclairage LED, le site a été équipé d’une centaine de panneaux solaires sur le toit, dégageant un complément d’énergie renouvelable en autoconsommation instantanée.

TERREAL poursuit sa stratégie de développement dans le solaire

Depuis 2008, le groupe a capitalisé sur son savoir-faire de plus de 150 ans en produits de toiture pour développer une offre solaire, réorientant ainsi sa stratégie en prenant le parti du développement des énergies renouvelables dans le bâti. L’offre solaire, 2ème activité de Terreal, permet aux habitants d’autoconsommer l’électricité produite sur leur toit.

Cette énergie renouvelable ainsi développée contribue à la résolution du problème du réchauffement climatique. Les kits photovoltaïques Solterre Micro PV développés par TERREAL bénéficient de son savoir-faire historique en matière d’étanchéité et des produits de qualité issus de Lahera Productions. Plusieurs modèles de kits d’intégration sont proposés pour assurer un raccordement étanche des systèmes photovoltaïques quelle que soit la toiture ainsi qu’une parfaite intégration esthétique.

