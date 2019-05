Revitalisation du marchÃ© europÃ©en PV selon le baromÃ¨tre PV EurObserv’ER 2019

C’est un fait, l’activité photovoltaïque augmente sur le marché européen. Les capacités raccordées en 2018 au sein de l’Union européenne ont très fortement augmenté. Selon les données recueillies par EurObserv’ER, 7 607 MW ont été raccordés, et le parc européen est désormais de 114 549 MW. Le plus important marché 2018 a été celui de l’Allemagne (2 936 MW de nouvelle capacité), suivi par les Pays-Bas, dont la croissance fut particulièrement vigoureuse (1 397 MW) et la France (862 MW).

L’effet positif de l’abolition des taxes anti-dumping

Cette embellie est l’indice que la transition vers des mécanismes de marché pour les centrales de grande taille est achevée. A partir de septembre 2018, le marché a également profité de l’abolition des taxes anti-dumping appliquées aux modules et cellules chinois. L’effet complet de ce virage à 180° devrait se faire pleinement sentir en 2019 ou en 2020. Des modules moins chers et une parution régulière d’appels d’offres dans les principaux marchés européens (Allemagne, Pays-Bas, France) ont apporté un second souffle au secteur. Le photovoltaïque est également lancé sur les rails de l’autoconsommation motivée en cela par des coûts de production de l’énergie solaire qui atteignent la parité de réseau dans un nombre croissant d’États membres. La production électrique issue du photovoltaïque dans l’Union européenne est passée de 113,5 TWh en 2017 à 122,3 TWh en 2018.

Tassement du marché chinois

Le marché global du photovoltaïque continue sa progression sur les cinq continents. A la fin 2018, sa capacité totale installée dépassait le demi million de mégawatts, grâce à environ 100 GW installés dans l’année. Durant celle-ci, le marché chinois s’est tassé, alors que les marchés de l’Union européenne et des pays émergents (Inde, Japon ou Mexique) se sont renforcés. La chute du marché chinois a été l’événement le plus marquant de l’année 2018. Le pays ne représente désormais plus que la moitié du marché mondial. Les Etats-Unis ont fini l’année avec 23,9 GW de projets de centrales à haute efficacité dédiées à des contrats de type Power Purchase Agreement (PPA).

Chiffres clés du secteur photovoltaïque dans l’Union européenne en 2018

- 7,6 GW Capacité photovoltaïque installée dans l’UE en 2018 (5,7 GW en 2017)

- 114,5 GW Capacité photovoltaïque totale installée dans l’UE fin 2018 (106,7 GW en 2017)

- 122,3 TWh Production d’électricité photovoltaïque dans l’UE en 2018 (113,5 TWh en 2017)

