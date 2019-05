Signature du Contrat stratÃ©gique de la filiÃ¨re Â« Industries des nouveaux systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques Â» le mercredi 29 mai

François de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances, Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Isabelle Kocher, présidente du Comité stratégique de filière (CSF) des industries des nouveaux systèmes énergétiques, et Sylvie Jéhanno, vice-présidente de ce comité, signeront mercredi 29 mai 2019 le contrat stratégique de la filière « Industries des nouveaux systèmes énergétiques », avec les organisations syndicales.

La filière « Industries des nouveaux systèmes énergétiques » représente 150 000 emplois, un chiffre d’affaire de 23 milliards d’euros et regroupe les industriels des secteurs de l’efficacité énergétique, du stockage de l’énergie, des énergies renouvelables et des réseaux énergétiques intelligents. Le CSF a réuni près de 270 personnalités qualifiées lors de plus de 50 sessions de travail, avec la volonté d’allier réindustrialisation et compétitivité. Les acteurs industriels ainsi mobilisés se sont engagés à déployer un plan d’actions ambitieux qui s’organise autour de 4 axes :

• Développer une offre compétitive d’énergie renouvelable par rapport aux énergies carbonées.

• Construire une industrie de l’efficacité énergétique et des smart grid permettant l’auto-financement de la transition énergétique.

• Choisir la réindustrialisation plutôt que la dépendance technologique.

• Fédérer la filière pour mutualiser objectifs et dynamiques.